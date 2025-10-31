A befektetők pufognak, Zuckerberg egy nap alatt bukott 30 milliárd dollárt – kicsit mellément a Meta bejelentése

Rosszabbul áll Mark Zuckerberg szénája a leggazdagabba között. A technológiai mágnás az ötödik helyre esett vissza a Bloomberg milliárdosindexén, közel két éve ez a legrosszabb pozíciója – világított rá a hírügynökség csütörtöki cikkében.

Mark Zuckerberg vagyona egyetlen nap alatt közel 30 milliárd dollárral csökkent / Fotó: AFP

A milliárdos azután rontott a helyezésén, hogy megrémítette a befektetőket a Meta Platforms Inc. 30 milliárd dollárosra tervezett kibocsátása. A cég ugyanis bejelentette, hogy az év legnagyobb befektetési kategóriájú kötvénykibocsátását hajtja végre a mesterséges intelligenciába irányuló kutatások finanszírozására.

A hír hatására a vállalat részvényei meredeken 11 százalékot zuhantak, ami a legnagyobb visszaesés volt 2022 óta.

Ennek következtében Zuckerberg vagyona 235,2 milliárd dollárra csökkent. A 29,2 milliárd dolláros egynapos vagyonvesztés az index történetének negyedik legnagyobb piaci alapú visszaesése volt.

Ezzel Jeff Bezos (Amazon) és Larry Page (Alphabet) is megelőzte őt, és 2023 októbere óta először kerültek be a világ négy leggazdagabb embere közé.

A Meta részvényei az év eleje óta még így is 28 százalékkal emelkedtek, ami 57 milliárd dollárral növelte Zuckerberg vagyonát. A befektetők azonban aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a Meta egyre többet költ a mesterséges intelligenciára. Legalább két elemző leminősítette a részvényt, miután a vállalat közölte, hogy idén akár 118 milliárd dollárt is költhet tőkebefektetésekre, és 2026-ban pedig még többet.

A technológiai cégek gyorsjelentései is befolyásolták a világ leggazdagabbjainak rangsorát

Az Alphabet részvényei 2,5 százalékkal emelkedtek, miután a vállalat az elemzői várakozásokat meghaladó bevételt jelentett a felhőszolgáltatásai és mesterséges intelligencia iránti növekvő keresletnek köszönhetően.

Eközben az Amazon részvényei több mint 30 százalékot erősödtek az áprilisi mélypont óta. A befektetők kedvezően fogadták a cég felhőszolgáltatási üzletágának stabil növekedését, amely több jelentős megállapodást kötött MI-cégekkel, köztük az Anthropickal. Az Amazon harmadik negyedéves árbevétele és nyeresége felülmúlta a várakozásokat, ami az utólagos kereskedésben további részvénynövekedést hozott.