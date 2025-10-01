Óriási fordulat: megnyílik az orosz kiskereskedelmi lánc, a Mere első boltja, most már biztos – mindenki Magyarországon várta, de 100 kilométert tévedtek

A orosz diszkontlánc, a Mere megkezdi terjeszkedését Szlovákiában és megnyitja első üzletét Besztercebányán (Banská Bystrica). Az üzlet már viseli a Mere márkajelzést, azonban a nyitás pontos dátumát még nem jelentették be.
A Spectator szerint a szlovákiai működést a pozsonyi székhelyű Chain Stores SK irányítja, és a belgrádi Hung Trade DOO tulajdonában áll. A Mere tavaly indította el működését Csehországban, az üzletek az alacsony árakról ismertek. A Mere a torgretail nevű orosz csoporthoz kötődik, amelynek tagjai között vannak Ukrajna által szankcionált üzletemberek.
A cég állítólag kriptovalutákat is használ, hogy megkerülje a szankciókat, ami az orosz vállalatok körében 2022 óta elterjedt gyakorlat. Bár Európa egyes részein, például a balti államokban és az Egyesült Királyságban nehézségekbe ütközött és átcímkézte üzleteit, a Mere folytatja bővülését Közép- és Kelet-Európában, köztük Szlovákiában és Magyarországon.
A történet tavaly április 1-jén robbant be, amikor körbejárta a hazai sajtót, hogy az orosz hátterű Mere boltlánc magyarországi terjeszkedésbe kezd. Ennek alapja egy e-mail volt, amelyet az orosz diszkont képviselői küldtek ki még február végén potenciális üzleti partnereiknek. Ebben tényként szerepelt a magyar piacra való belépés, olyannyira, hogy a beruházási terveket is megosztották.
Összehasonlításul: a Lidlnek van körülbelül ennyi üzlete – de nekik ehhez nagyjából 15 évre volt szükségük –, a 700 milliós árbevétel pedig a legutóbbi adatok alapján top 10-en belüli pozíciót jelentene az itthon működő kiskereskedelmi hálózatok között.
Tehát egészen pontos koncepcióról volt szó, ennek ellenére mind a magyar kormányzat, mind a hazai piac semmit sem tudott a Mere érkezéséről. Ez masszív gyanúra adott okot, azonban lapunk a nyáron bennfentes forrásoktól bizonyosságot szerzett arról, hogy az orosz bolt valóban itt van, és nagyon is komolyan gondolja a magyarországi boltnyitást.
Ennek ellenére a Mere magyar leánycége eddig egyáltalán nem indította el a boltépítést Magyarországon. Ha a Mere valóban boltot nyitna, azzal egy új kiskereskedelmi modell jelenik meg itthon. Ugyan előszeretettel nevezik orosz Lidlnek vagy Aldinak, de ez nem igaz, a Mere teljesen más elv szerint működik.
Kevésbé kényelmes, hiszen a megközelítése egyértelműen autós közlekedést feltételez, de cserében akár harmadával is olcsóbb lehet, miután az árrését a szokásos 45–60 százalékos kiskereskedelmi szinthez képest 15 százalékon tartja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.