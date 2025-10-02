Deviza
Beütötte a Google-ba, mert nem tudta? A fiatalok már egész másképp csinálják

A Google monopóliumát nem a cég ellen indított versenyjogi eljárás törte meg, hanem az innováció. Egyre többen használnak ugyanis inkább mesterséges intelligenciát a keresésekre.
VG/MTI
2025.10.02., 08:53

Alig pár hónappal azt követően, hogy egy amerikai bíróság szerint a Google illegális keresőmonopóliumot épített ki, egye több jel utal arra, hogy a technológiai óriás egyeduralma megtörni látszik a területen. A Google büntetése az ügyben végül kifejezetten enyhe lett, így a monopólium sem a jogi eljárás miatt ért véget.

Cyber security specialists working in control room mesterséges intelligencia
Sokan, különösen a fiatalok, ma már mesterséges intelligenciát használnak a keresésekre / Fotó: Science Photo Library via AFP

A mesterséges intelligencia törte meg a Google egyeduralmát

Az őrségváltás oka a Cube-Élmény Kft. közleménye szerint nem más, mint a mesterséges intelligencia (MI), különösen a ChatGPT előretörése. A Google globális részesedése már 90 százalék alá csökkent, ugyanis a a felhasználók inkább összegzett, személyre szabott válaszokat keresnek, nem linklistákat. Szesztay Péter, a BP Digital ügyvezetője szerint 

az MI-alapú keresés intuitívabb és bizalmat keltőbb.

Ma már Magyarországon is ChatGPT-t használ a keresésre a 24 év alattiak 17 százaléka, ezért a cégeknek új tartalomfejlesztési stratégiákra, úgynevezett GEO-ra kell áttérniük, hogy az MI-rendszerek válaszaiban is megjelenhessenek.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a Google nem szeretné harc nélkül feladni monopóliumát, és a technológiai óriás maga is fejleszt mesterségesintelligencia-rendszereket, sőt keresőjében szinte eltávolíthatatlanul az első helyen az MI-összefoglalók szerepelnek a találatok között.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
798 cikk

 

