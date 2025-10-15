Olaszországnak rizsövezete is van, és itt épített napelemparkot a magyar hátterű multi, a MET

Deviza
A svájci MET csoport átadta az olaszországi Ferrera Erbognone-i agrovoltaikus naperőművét, amely hatezer olasz háztartást képes ellátni árammal. A MET csoport célja, hogy meghatározó szereplővé váljon Olaszországban.
VG
2025.10.15, 10:07
Frissítve: 2025.10.15, 10:12

A svájci központú MET csoport sikeresen üzembe helyezte Ferrera Erbognone-i napelemparkját, amely megkezdte a kereskedelmi működést. Az olaszországi projekt a térség első agrovoltaikus naperőműve (Agri-PV) – közölte a vállalat.

Olaszország rizsövezetében épített napelemparkot a magyar hátterű svájci multi, a MET Csoport
A MET csoport átadta olaszországi agrovoltaikus naperőművét / Fotó: MET csoport

A 10 MWp beépített kapacitású, várhatóan évi 15 GWh villamos energiát termelő erőmű mintegy hatezer olasz háztartás éves áramigényét képes kiszolgálni. Az üzembe helyezés jelentős mérföldkő a MET csoport megújulóenergia-portfóliójának olaszországi bővítésében.

A naperőmű építése 2024 júliusában kezdődött, összesen 16 ezer napelempanelt telepítettek 16 hektárnyi ipari területen. A teljes körű kivitelezési (EPC) feladatokat a CMC Europe Italy SRL végezte, míg az erőmű által termelt villamos energiát a MET Energia Italia értékesíti.

A Ferrera Erbognone-i projekt Olaszország hagyományos rizstermelő vidékén valósult meg. Az agrovoltaikus rendszer lehetővé teszi, hogy a megújulóenergia-termelés fenntartható mezőgazdasági tevékenységgel párhuzamosan működjön, ezzel gazdasági és környezeti előnyöket biztosítva a helyi közösségeknek. A napelempark körül 50 méter széles zöld védősávot alakítanak ki, ahol 2800 növényt ültetnek.

A cég közölte: a MET csoport célja, hogy meghatározó szereplővé váljon a kontinens megújulóenergia-iparában, ebben pedig Olaszország kulcsfontosságú piac. A vállalat Megújuló Eszközök Divíziója aktívan befektet nap-, szél- és akkumulátoros energiatárolási (BESS) projektekbe, jelenleg 424 MW működő kapacitással Európa-szerte, illetve több mint egy gigawatt (GW) fejlesztés alatt álló projekttel, amiből több mint 500 MW Olaszországban van.

A MET tucatnyi országban van jelen leányvállalataival, míg kereskedőként a cégcsoport már 30 ország gázpiacán aktív, 2023-ban 88 milliárd köbméter gázt és 68 TWh áramot adott el, amelyen 24,5 milliárd euró árbevételt ért el.

MET a Világgazdaságnak: az ukrán fél is kell a moldovai gázszállításhoz

A MET kész gázt szállítani Moldovának is – közölte lapunkkal a hazai hátterű, svájci központú energiaipari csoport –, de ehhez az is szükséges, hogy az ukrán rendszer-üzemeltető készen álljon a gáz szállítására. Moldova az év elején gáz nélkül maradt. A társaság továbbá hangsúlyozta, hogy a MET Csoport szigorúan betartja az összes szankciós jogszabályt és az EU vonatkozó rendeleteit.

