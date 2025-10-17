Deviza
EUR/HUF389.41 -0.12% USD/HUF333.67 +0.13% GBP/HUF447.63 -0.09% CHF/HUF421.23 +0.08% PLN/HUF91.8 +0.01% RON/HUF76.53 -0.15% CZK/HUF16.03 -0.18% EUR/HUF389.41 -0.12% USD/HUF333.67 +0.13% GBP/HUF447.63 -0.09% CHF/HUF421.23 +0.08% PLN/HUF91.8 +0.01% RON/HUF76.53 -0.15% CZK/HUF16.03 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,968.67 -0.09% MTELEKOM1,786 -0.78% MOL2,744 -0.51% OTP30,330 -0.98% RICHTER10,360 +1.37% OPUS559 +0.72% ANY7,160 -1.65% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,080 +4.96% BUMIX9,854.58 +2.05% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,204.25 -0.88% BUX102,968.67 -0.09% MTELEKOM1,786 -0.78% MOL2,744 -0.51% OTP30,330 -0.98% RICHTER10,360 +1.37% OPUS559 +0.72% ANY7,160 -1.65% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,080 +4.96% BUMIX9,854.58 +2.05% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,204.25 -0.88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Németország
felvásárlás
kis- és középvállalkozások
német gazdaság

Ekkora a baj: felvásárolják a német cégeket az egykori célpontjaik – vadászból a vad

A német gazdaság gerincét adó cégekből cseh és lengyel vállalkozások vásárolnak be. A felvásárlások a Mittelstand generációváltásával kapcsolatos problémákat is orvosolják.
K. B. G.
2025.10.17, 17:05

A német gazdaság szenvedése csődök sorát is hozta a kis- és középvállalkozások, a Mittelstand cégei körében, ami ritka lehetőséget teremt a jól menő cseh és lengyel vállalkozások számára, hogy betörjenek a német piacra. Az egykori keleti blokkból származó cégek terjeszkedését a családi vállalkozások generációváltási nehézségei is segítik.

Man,And,Woman,Working,Together,In,Metal,Workshop,With,Their
Fotó: Kzenon

A cseh gyümölcspárlatokat gyártó R. Jelinek nemrég vette meg Berlin legnagyobb kézműves szeszfőzdéjét, a BLN-t, hogy megvesse lábát a német piacon, és bekerüljön olyan áruházláncok üzleteibe, mint a REWE és az Edeka. A felvásárlásban az is nagy szerepet játszott, hogy helyi márkákat és a német piacot ismerő szakembereket is nyert a cseh cég.

A német gazdaság szenvedése és a családi cégek generációváltásához kapcsolódó prblémák nyitották meg az utat a cseh és lengyel vállalkozások előtt

A német gazdaság gerincét adó, a Mittelstandba tartozó cégek közül több ezer tervezi lehúzni a rolót, sokszor nemcsak az üzletmenet gyengesége miatt, hanem azért is, mert a családi cégek öregedő vezetőinek a helyét a gyerekek sokszor már nem kívánják átvenni. Mindez pedig lehetőséget teremt a saját piacukon már megerősödött, tőkeerős cseh és lengyel vállalkozások számára, különösen, hogy a kamatok is viszonylag alacsony szinten vannak, a német cégek értékeltsége pedig a mélyponton van a gazdasági nehézségek miatt.

A Reuters összefoglalója számos szakértőt, iparági szereplőt és üzletembert szólaltatott meg, és azt a német Mittelstand szövetség elnöke, Marc Tenbieg is elismeri, hogy az utódlási kérdések megoldatlansága belépési lehetőséget teremt a német piacra.

A Mittelstand vállalkozásai olcsók is most

A tőkeerős cseh és lengyel cégek főként a feldolgozóipari, logisztikai és exportra termelő vállalatokat keresik, melyeket vonzóvá tesz viszonylagos olcsóságuk is. Pontos adatokat a folyamatról nehéz találni, de a Bundesbank adatai szerint a Németországba érkező cseh beruházások összege közel 30 százalékos emelkedés után csaknem elérte az 5 milliárd eurót. A Navigator Capital adatai szerint pedig idén már hat olyan ügyletre került sor, melynek során egy lengyel cég vett meg egy németet, szemben a tavalyi kettő hasonlóval.

Az 1990-es években, a rendszerváltás után alapított lengyel és cseh cégek tehát ma már kinőtték hazájukat, és képesek a határon túli bővülésen gondolkozni. Az is segíthet, hogy 

ezek a vállalatok karcsúbbak és agilisebbek német versenytársaiknál, miközben számos folyamatot hazaszervezhetnek, ahol még mindig olcsóbbak a munkaerőköltségek.

Adam Jares, a cseh kormányzati CzechTrade Németországért felelős igazgatója arról beszélt, hogy számukra Németország mindig is a nagy testvér volt, ám 25-30 év növekedés után már a cseh cégek is készen állnak a további bővülésre.

A németországi bővülés piacokat is nyithat a két ország vállalkozásai előtt, és a német cégeket felvásárló cégvezetők új szerződések özönéről számoltak be, ami nem is csoda, hiszen a német piac mintegy háromszorosa a lengyelnek. Választék pedig bőven van a német KfW fejlesztési bank adatai szerint, hiszen mintegy 231 ezer kkv-tulajdonos tervezi bezárni az üzletet, 67 500-zal több, mint tavaly. Az ING vezető közgazdásza, David Havrland szerint a német cégek felvásárlásának lehetősége előtt csak három-öt évig maradhat nyitva az ajtó, úgyhogy a pontenciális vevők nem gondolkozhatnak túl sokáig.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu