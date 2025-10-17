Ekkora a baj: felvásárolják a német cégeket az egykori célpontjaik – vadászból a vad

A német gazdaság szenvedése csődök sorát is hozta a kis- és középvállalkozások, a Mittelstand cégei körében, ami ritka lehetőséget teremt a jól menő cseh és lengyel vállalkozások számára, hogy betörjenek a német piacra. Az egykori keleti blokkból származó cégek terjeszkedését a családi vállalkozások generációváltási nehézségei is segítik.

Fotó: Kzenon

A cseh gyümölcspárlatokat gyártó R. Jelinek nemrég vette meg Berlin legnagyobb kézműves szeszfőzdéjét, a BLN-t, hogy megvesse lábát a német piacon, és bekerüljön olyan áruházláncok üzleteibe, mint a REWE és az Edeka. A felvásárlásban az is nagy szerepet játszott, hogy helyi márkákat és a német piacot ismerő szakembereket is nyert a cseh cég.

A német gazdaság szenvedése és a családi cégek generációváltásához kapcsolódó prblémák nyitották meg az utat a cseh és lengyel vállalkozások előtt

A német gazdaság gerincét adó, a Mittelstandba tartozó cégek közül több ezer tervezi lehúzni a rolót, sokszor nemcsak az üzletmenet gyengesége miatt, hanem azért is, mert a családi cégek öregedő vezetőinek a helyét a gyerekek sokszor már nem kívánják átvenni. Mindez pedig lehetőséget teremt a saját piacukon már megerősödött, tőkeerős cseh és lengyel vállalkozások számára, különösen, hogy a kamatok is viszonylag alacsony szinten vannak, a német cégek értékeltsége pedig a mélyponton van a gazdasági nehézségek miatt.

A Reuters összefoglalója számos szakértőt, iparági szereplőt és üzletembert szólaltatott meg, és azt a német Mittelstand szövetség elnöke, Marc Tenbieg is elismeri, hogy az utódlási kérdések megoldatlansága belépési lehetőséget teremt a német piacra.

A Mittelstand vállalkozásai olcsók is most

A tőkeerős cseh és lengyel cégek főként a feldolgozóipari, logisztikai és exportra termelő vállalatokat keresik, melyeket vonzóvá tesz viszonylagos olcsóságuk is. Pontos adatokat a folyamatról nehéz találni, de a Bundesbank adatai szerint a Németországba érkező cseh beruházások összege közel 30 százalékos emelkedés után csaknem elérte az 5 milliárd eurót. A Navigator Capital adatai szerint pedig idén már hat olyan ügyletre került sor, melynek során egy lengyel cég vett meg egy németet, szemben a tavalyi kettő hasonlóval.