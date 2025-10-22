Fokozódhat a szerb üzemanyaghelyzet a Dunai Finomító tűzesete miatt

Kizárta a Mol, hogy szabotázsakció állna a Dunai Finomítóban keletkezett tűz mögött, és cáfolta azt is, hogy robbanás történt volna a telephelyen. Magyarország ellátásbiztonsága nincs veszélyben, a hazai igények kiszolgálása az elsődleges a vállalatnál, az azonban vélelmezhető, hogy a tűz miatt akár hónapokon át tartó, jelentős teremeléskiesésre kell számítani. Konkrétumot erről még nehéz közölni, ám valószínűsíthető, hogy Szerbia – melynek irányába épp néhány napja tett vállalást Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a szállítások megemeléséről – nehezebb helyzetbe kerülhet, hiszen nemrég az amerikai szankciók hatására a horvát Janaf leállította irányába az orosz olaj szállítását.

A szerb olajvállalat NIS finomítója Pancsován – a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tűz miatt nehezebbé válhat a szerb üzemanyag helyzet / Fotó: Ivan Milutinovic / Reuters

Már egy ideje segíti Szerbiát a Mol

A százhalombattai tűz a régió energiaellátásra is negatívan hathat, Szerbia lehet különösen nagy bajban – idézi a lap Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője kommentárját. Kitér arra, hogy más közlések szerint szükség esetén a Mol a pozsonyi Slovnaft finomító termelését is részben átirányíthatja a szükségletek kielégítésére.

Magyarországi üzemanyaghiánytól nem kell tartani akkor sem (de áremelkedésre a kutakon számítani lehet), ha a részleges termeléskiesés hónapokon át tart (ahogy az most valószínűsíthető).

Szerbia helyzete ugyanakkor nem csak sérülékenyebb, de összetettebb problémákkal is terhelt kőolaj-, illetve üzemanyag-ellátás szempontjából.

Miként a Világgazdaság megírta, a Mol már az év korábbi szakaszában aggasztóvá váló szerb üzemanyag-helyzetre reagálva azonnal megnövelte oda irányuló exportját. Azonban ennél egy jóval komolyabb döntést is hoztak: jelentős bővítés kezdődött a szerémségi Karlócában, az ottani üzemanyag-terminálnál. Ez az infrastruktúra lényegében egyfajta depó, ahol tárolni lehet a finomított termékeket. Részleteket cikkünkben talál.

Annak hosszú és régre visszanyúló története van, hogy Szerbia a kőolaj- és a földgázellátás szempontjából miért tekinthető sérülékenyebbnek a többi környező országnál, ennek minden mozzanatát e cikkünkben nem tudjuk áttekinteni. Azt viszont érdemes rögzíteni, hogy Washington szemében régóta szálka az orosz jelenlét a kőolaj- és földgázszektorban, különösen a szerb olajvállalat NIS-ben lévő orosz részesedése és orosz olaj vásárlása. Szerbiának egyetlen olajfinomítója van, a pancsovai, melynek ellátásában kiemelkedő jelentőségű lesz az új magyar–szerb kőolajvezeték, amely javít Szerbia kőolaj-ellátottságán.