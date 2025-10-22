Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.68 +0.03% GBP/HUF447.63 -0.18% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF92.06 +0.27% RON/HUF76.59 -0.01% CZK/HUF16.01 -0.05% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.68 +0.03% GBP/HUF447.63 -0.18% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF92.06 +0.27% RON/HUF76.59 -0.01% CZK/HUF16.01 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,113.63 +0.67% MTELEKOM1,788 +1.57% MOL2,740 +0.07% OTP30,940 +0.39% RICHTER10,450 +1.34% OPUS553 +1.45% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,060 +1.38% BUMIX9,909.2 +0.49% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,247.6 +0.85% BUX104,113.63 +0.67% MTELEKOM1,788 +1.57% MOL2,740 +0.07% OTP30,940 +0.39% RICHTER10,450 +1.34% OPUS553 +1.45% ANY7,120 -0.84% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,060 +1.38% BUMIX9,909.2 +0.49% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,247.6 +0.85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szerbia
üzemanyag
kőolaj
NIS
Mol

Fokozódhat a szerb üzemanyaghelyzet a Dunai Finomító tűzesete miatt

Magyarország ellátásbiztonsága nincs veszélyben a Dunai Finomítóban történt tűz miatt, de a teremléskiesésnek egyéb következményeivel hazánkban is számolni kell, ahogy egyes régiós országokban is. Különösen Szerbiát érintheti kedvezőtlenül az, hogy a Mol magyarországi finomítója várhatóan néhány hónapon át csökkentett kapacitással folytatja termelését.
VG
2025.10.22, 14:25
Frissítve: 2025.10.22, 15:19

Kizárta a Mol, hogy szabotázsakció állna a Dunai Finomítóban keletkezett tűz mögött, és cáfolta azt is, hogy robbanás történt volna a telephelyen. Magyarország ellátásbiztonsága nincs veszélyben, a hazai igények kiszolgálása az elsődleges a vállalatnál, az azonban vélelmezhető, hogy a tűz miatt akár hónapokon át tartó, jelentős teremeléskiesésre kell számítani. Konkrétumot erről még nehéz közölni, ám valószínűsíthető, hogy Szerbia – melynek irányába épp néhány napja tett vállalást Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a szállítások megemeléséről – nehezebb helyzetbe kerülhet, hiszen nemrég az amerikai szankciók hatására a horvát Janaf leállította irányába az orosz olaj szállítását.

FILE PHOTO: The installations of oil refinery NIS is seen in the Serbian town of Pancevo pancsovai finomító nis, Mol
A szerb olajvállalat NIS finomítója Pancsován – a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tűz miatt nehezebbé válhat a szerb üzemanyag helyzet / Fotó: Ivan Milutinovic / Reuters

Már egy ideje segíti Szerbiát a Mol

A százhalombattai tűz a régió energiaellátásra is negatívan hathat, Szerbia lehet különösen nagy bajban – idézi a lap Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője kommentárját. Kitér arra, hogy más közlések szerint szükség esetén a Mol a pozsonyi Slovnaft finomító termelését is részben átirányíthatja a szükségletek kielégítésére. 

  • Magyarországi üzemanyaghiánytól nem kell tartani akkor sem (de áremelkedésre a kutakon számítani lehet), ha a részleges termeléskiesés hónapokon át tart (ahogy az most valószínűsíthető).
  • Szerbia helyzete ugyanakkor nem csak sérülékenyebb, de összetettebb problémákkal is terhelt kőolaj-, illetve üzemanyag-ellátás szempontjából.

Miként a Világgazdaság megírta, a Mol már az év korábbi szakaszában aggasztóvá váló szerb üzemanyag-helyzetre reagálva azonnal megnövelte oda irányuló exportját. Azonban ennél egy jóval komolyabb döntést is hoztak: jelentős bővítés kezdődött a szerémségi Karlócában, az ottani üzemanyag-terminálnál. Ez az infrastruktúra lényegében egyfajta depó, ahol tárolni lehet a finomított termékeket. Részleteket cikkünkben talál.

Annak hosszú és régre visszanyúló története van, hogy Szerbia a kőolaj- és a földgázellátás szempontjából miért tekinthető sérülékenyebbnek a többi környező országnál, ennek minden mozzanatát e cikkünkben nem tudjuk áttekinteni. Azt viszont érdemes rögzíteni, hogy Washington szemében régóta szálka az orosz jelenlét a kőolaj- és földgázszektorban, különösen a szerb olajvállalat NIS-ben lévő orosz részesedése és orosz olaj vásárlása. Szerbiának egyetlen olajfinomítója van, a pancsovai, melynek ellátásában kiemelkedő jelentőségű lesz az új magyar–szerb kőolajvezeték, amely javít Szerbia kőolaj-ellátottságán.

Szerbia esete azért is más, mert míg Magyarország élvezi Washington bizalmát az orosz olajjal összefüggő kérdésekben is, Belgrádot máshogy kezeli Donald Trump kormánya. Emellett az ország energiadiverzifikációja és -biztonsága sokkal törékenyebb, mint Magyarországé. Az ország egyetlen finomítóját üzemeltető NIS ellen október 8-án az orosz tulajdonlás miatt életbe lépett amerikai szankciók ezt a Szerbiának roppant kellemetlen helyzetet erősítik fel. 

További részletek az Origo cikkében olvashatók

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.