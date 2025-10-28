Vérfürdő az Amazonnál: a mesterséges intelligencia több ezer embert tett feleslegessé – szomorú valóssággá vált az „MI elvette a munkám”
Az Amazon tisztázta a nagyszabású leépítését: a vállalat mintegy 14 ezer vállalati pozíciót szüntet meg világszerte, alig néhány hónappal azután, hogy Andy Jassy vezérigazgató figyelmeztetett: a mesterséges intelligencia térnyerése várhatóan jelentősen csökkenti a cég munkaerőigényét. A mostani döntés a második nagy leépítési hullám az elmúlt két évben, és újabb jele annak, hogy a technológiai szektorban az MI nemcsak új lehetőségeket, hanem komoly munkaerőpiaci átrendeződést is hoz.
A cég kedden megerősítette, hogy a leépítések a logisztikai, fizetési, videójáték-fejlesztési és felhőszolgáltatási részlegeket is érintik. Beth Galetti, az Amazon humán erőforrásért és technológiai folyamatokért felelős alelnöke blogbejegyzésben úgy fogalmazott: a csökkentések célja, hogy a vállalat „hatékonyabbá, karcsúbbá és fókuszáltabbá váljon, miközben erőforrásait a legfontosabb üzleti területekre csoportosítja át”. Hozzátette, hogy bizonyos részlegek – például az MI-fejlesztés és az adatközponti szolgáltatások – ezzel párhuzamosan új munkaerőt is felvehetnek.
A leépítési hullám közvetlen előzménye Andy Jassy júniusi nyilatkozata, melyben kijelentette: az Amazon még mindig túlzottan „duzzadt” a koronavírus-járvány idején történt gyors bővülés után.
A vezérigazgató szerint a vállalat jövője az automatizálásban és a mesterséges intelligencia használatában rejlik,
melyek számos adminisztratív feladatot válthatnak ki. Ennek megfelelően az elmúlt hónapokban a cég agresszív létszámcsökkentési célokat tűzött ki, több pozíciót pedig szándékosan nem töltött be a logisztikai és reklámrészlegeken.
A Bloomberg szerint Jassy vezetése alatt az Amazon működésében egyre hangsúlyosabb szerepet kap a költséghatékonyság és az automatizálás, miközben a vállalat több, korábban elindított projektet is leállított. A mostani bejelentés időzítése sem véletlen: az Amazon csütörtökön hozza nyilvánosságra negyedik negyedéves eredményeit, melyek meghatározók lehetnek a részvénypiaci megítélés szempontjából. A leépítések ugyan rövid távon javíthatják a cég pénzügyi mutatóit, de újra ráirányítják a figyelmet arra a kérdésre, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése mekkora társadalmi és munkaerőpiaci árat követel majd. Az Amazon példája jól mutatja: a technológiai szektorban az MI egyszerre a fejlődés motorja és a foglalkoztatás egyik legnagyobb kihívása.
Korábbi beszámolók szerint 30 ezer alkalmazottól vált volna meg az Amazon, de most a vállalat tisztázta a szóban forgó számot, ami még így is jelentős. Még mielőtt az Amazon kommentálta volna a hírt, a cég részvényei hétfőn 1,2 százalékot erősödtek a New York-i tőzsdén.
A befektetők a költségcsökkentő lépéseket a vállalat pénzügyi stabilitásának javulásaként értelmezik.
Az Amazon csütörtökön teszi közzé harmadik negyedéves pénzügyi eredményeit. A piaci elemzők arra számítanak, hogy a leépítések és a mesterséges intelligenciára épülő hatékonyságnövelés hosszabb távon növelheti a cég nyereségességét, ugyanakkor rövid távon feszültséget okozhat a dolgozók körében.