Az Amazon a valaha volt egyik legnagyobb leépítésre készül – az elbocsátottak szomorkodnak, a részvényesek örülnek
Az Amazon újabb, nagyszabású leépítésre készül: a vállalat belső források szerint akár 30 ezer alkalmazottjától is megválhat a következő napokban. A döntés főként az adminisztratív és irodai pozíciókat érinti, vagyis a humánerőforrás-, a szolgáltatásokért és eszközökért felelős részlegeket, valamint az operatív igazgatást. A felmondásokat kedden e-mailben kapják meg az érintettek.
Ha nem is fognak kongani a folyosók az ürességtől, de érezhető lesz a változás
A mostani leépítést költségcsökkentéssel és a koronavírus-járvány idején végrehajtott túlzott munkaerő-bővítéssel indokolják. A pandémiás években az e-kereskedelmi óriás hatalmas növekedést tapasztalt, és világszerte több százezer új munkavállalót vett fel. A kereslet normalizálódása után azonban a menedzsment egyre nagyobb hangsúlyt fektet a hatékonyságra és az automatizálásra.
A Die Welt értesülései szerint a leépítési hullám az Amazon történetének egyik legnagyobbja lehet a 2022 végi átszervezés óta.
A harmincezer fő a cég adminisztratív állományának mintegy tíz százalékát jelenti
– a vállalat jelenleg összesen körülbelül 1,55 millió embert foglalkoztat világszerte, ebből 350 ezren dolgoznak a menedzsmenthez, támogatási részlegekhez és szolgáltatási területekhez kapcsolódó pozíciókban.
Nagyszabású leépítés: az elbocsátottak szomorkodnak, de a részvényesek örülnek
Andy Jassy vezérigazgató az utóbbi időben több alkalommal beszélt a vállalati bürokrácia csökkentésének szükségességéről – nagy valószínűséggel a mostani leépítés is ennek az eredménye. Jassy korábban jelezte: a mesterséges intelligencia alkalmazása a rutinfeladatok automatizálásában hosszú távon további munkahelyeket tehet feleslegessé. Az Amazon célja, hogy egyszerűbb döntéshozatali struktúrával, kevesebb vezetői szinttel és hatékonyabb folyamatokkal működjön.
A vállalat a leépítésekről még nem adott ki hivatalos közleményt, de hétfőn már megtartották a belső vezetői tájékoztatókat. Az érintett részlegek menedzsereit felkészítették arra, hogyan kommunikálják a hírt az alkalmazottakkal. A hivatalos értesítések kedden kezdődnek, és várhatóan több hullámban zajlanak majd.
Érdekesség, hogy a hírre a tőzsde pozitívan reagált:
az Amazon részvényei hétfőn 1,2 százalékot erősödtek a New York-i tőzsdén.
A befektetők a költségcsökkentő lépéseket a vállalat pénzügyi stabilitásának javulásaként értelmezik.
Az Amazon csütörtökön teszi közzé harmadik negyedéves pénzügyi eredményeit. A piaci elemzők arra számítanak, hogy a leépítések és a mesterséges intelligenciára épülő hatékonyságnövelés hosszabb távon növelheti a cég nyereségességét, ugyanakkor rövid távon komoly feszültséget okozhat a dolgozók körében.
A mostani bejelentés jól mutatja, hogy a technológiai szektorban – még a legnagyobb vállalatok esetében is – folytatódik az a trend, amelyben az automatizálás és a költséghatékonyság felülírja a korábbi növekedési stratégiákat. Az Amazon lépése így nemcsak vállalati, hanem iparági szinten is jelzésértékű.
A nagyszabású leépítés árnyékában készül gyorsjelentésre az Amazon
A héten a befektetők figyelme az amerikai technológiai óriások, köztük az Amazon negyedéves gyorsjelentéseire irányul, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek a szektor magas részvényértékeltségének igazolásához. A piaci várakozások szerint erős eredményekre lesz szükség ahhoz, hogy a kedvező hangulat fennmaradjon, miközben a vállalat saját költségcsökkentési programja is napirenden van: az Amazon kedden akár 30 ezer irodai dolgozó elbocsátását is bejelentheti. A leépítés a működési hatékonyság növelését és a kiadások mérséklését szolgálná, egyben jelzi, hogy a technológiai szektor növekedési lendülete mellett továbbra is erős nyomás nehezedik a cégek költségszerkezetére.