Egy nagyhatalmon múlik, mennyi napelemet és szélerőművet telepíthetünk

Az Európai Unió tavaly 14,6 milliárd eurót fordított olyan eszközök, berendezések, sőt zöld termékek importjára is, amelyekre a zöldenergia előállításához szüksége volt. A tétel legjelentősebb részét, 11,1 milliárd eurót a napelemekre fordította az Eurostat adatai alapján.

Szélerőművel lapátját szállító hajó. A napelem döntő része is Kínából érkezik/Fotó: Shutterstock

Folykékony bioüzemanyagokat 2,9 milliárd euróért vásárolt az uniós határokon kívülről, szélturbinákat pedig 0,5 milliárd euróért.

Olcsóbb lett a napelem

Az importált napelemekre költött pénz 43 százalékkal csökkent az 2023-as adathoz képest, az árak csökkenése miatt. Közben ezen import össztömege szerény 2 százalékkal nőtt. A folyékony bioüzemanyag-import értéke 25 százalékkal esett.

Viszont a szélturbinák importja nemcsak, hogy a kiadás alapján nőtt 102 százalékkal, hanem össztömegben is 113 százalékkal.

Így a 2024-ben beszerzett 32 373 szélturbina 9072-vel több mint 2023-ban.

Az EU 2024-ben

0,7 milliárd euró értékben exportált napelemeket,

1,8 milliárd euró értékben folyékony bioüzemanyagokat

és 2,8 milliárd euró értékben szélturbinákat.

A napelemekkel és a folyékony bioüzemanyagokkal ellentétben a szélturbinák exportja jelentősen meghaladta az importértéket. Az utóbbi termékek kivitele értékben 41 százalékkal, tömegben 28 százalékkal nőtt. Ez a darabszám szintén azt takarja, hogy a 2024-es 17 180 szélturbina-export 7434-gyel volt több az előző évinél.

Az EU napelemexportjának értéke 22 százalékkal esett, de a termékek tömege 24 százalékkal nőtt. A folyékony bioüzemanyagok kivitele értékben és tömegbe is esett. Az előbbi adat 18, az utóbbi 7 százalékkal lett kisebb.

Kína küldte a legtöbb napelemet

Kína volt messze a legnagyobb napelem-beszállító, onnan érkezett az összes import 98 százaléka. Bár a részesedése ugyanakkora maradt, mint 2023-ban, a Kíníból származó napelembehozatal teljes értéke 19,0 milliárd euróról 10,9 milliárd euróra csökkent 2024-re.

A folyékony bioüzemanyagok esetében is Kína vezet, de az összes importból kisebb, 24 százalékos részesedéssel, míg a 2023-as súlya még 36 százalékos volt. A folyékony bioüzemanyagok legfontosabb vevői közé tartozott Malajzia (15 százalék, az Egyesült Királyság (13 százalék) és Brazília (12 százalék).