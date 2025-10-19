Deviza
EUR/HUF389.41 0% USD/HUF333.78 -0.1% GBP/HUF448.03 -0.13% CHF/HUF420.7 -0.13% PLN/HUF91.71 -0.06% RON/HUF76.48 -0.08% CZK/HUF16.01 -0.13% EUR/HUF389.41 0% USD/HUF333.78 -0.1% GBP/HUF448.03 -0.13% CHF/HUF420.7 -0.13% PLN/HUF91.71 -0.06% RON/HUF76.48 -0.08% CZK/HUF16.01 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kína
napelem
szélerőmű
bioüzemanyag
Európai Unió

Egy nagyhatalmon múlik, mennyi napelemet és szélerőművet telepíthetünk

Ahhoz képest, hogy lendülettel zajlik az Európai Unió energiatermelésében a zöld átállás, nagyon jelentős az az import, ami ezt a folyamatot segíti. Az uniós behozatal jelentős részét tavaly is a napelemek tették ki.
VG
2025.10.19, 19:32

Az Európai Unió tavaly 14,6 milliárd eurót fordított olyan eszközök, berendezések, sőt zöld termékek importjára is, amelyekre a zöldenergia előállításához szüksége volt. A tétel legjelentősebb részét, 11,1 milliárd eurót a napelemekre fordította az Eurostat adatai alapján.

szélerőmű, napelem
Szélerőművel lapátját szállító hajó. A napelem döntő része is Kínából érkezik/Fotó: Shutterstock

Folykékony bioüzemanyagokat 2,9 milliárd euróért vásárolt az uniós határokon kívülről, szélturbinákat pedig 0,5 milliárd euróért.

Olcsóbb lett a napelem  

Az importált napelemekre költött pénz 43 százalékkal csökkent az 2023-as adathoz képest, az árak csökkenése miatt. Közben ezen import össztömege szerény 2 százalékkal nőtt. A folyékony bioüzemanyag-import értéke 25 százalékkal esett. 

Viszont a szélturbinák importja nemcsak, hogy a kiadás alapján  nőtt 102 százalékkal, hanem össztömegben is 113 százalékkal.

 Így a 2024-ben beszerzett 32 373 szélturbina 9072-vel több mint 2023-ban.  

Az EU 2024-ben

  • 0,7 milliárd euró értékben exportált napelemeket,
  • 1,8 milliárd euró értékben folyékony bioüzemanyagokat
  • és 2,8 milliárd euró értékben szélturbinákat.

A napelemekkel és a folyékony bioüzemanyagokkal ellentétben a szélturbinák exportja jelentősen meghaladta az importértéket. Az utóbbi termékek kivitele értékben 41 százalékkal, tömegben 28 százalékkal nőtt. Ez a darabszám szintén azt takarja, hogy a 2024-es 17 180 szélturbina-export 7434-gyel volt több az előző évinél.

Az EU napelemexportjának értéke 22 százalékkal esett, de a termékek tömege 24 százalékkal nőtt. A folyékony bioüzemanyagok kivitele értékben és tömegbe is esett. Az előbbi adat 18, az utóbbi 7 százalékkal lett kisebb.

Kína küldte a legtöbb napelemet

Kína volt messze a legnagyobb napelem-beszállító, onnan érkezett az összes import 98 százaléka. Bár a részesedése ugyanakkora maradt, mint 2023-ban, a Kíníból származó napelembehozatal teljes értéke 19,0 milliárd euróról 10,9 milliárd euróra csökkent 2024-re.

A folyékony bioüzemanyagok esetében is Kína vezet, de az összes importból kisebb, 24 százalékos részesedéssel, míg a 2023-as súlya még 36 százalékos volt. A folyékony bioüzemanyagok legfontosabb vevői közé tartozott Malajzia (15 százalék, az Egyesült Királyság (13 százalék) és Brazília (12 százalék).

A szélturbinák is főként Indiából és Kínából érkeztek. Egy év alatt Kína részesedése 31 százalékról 43 százalékra nőtt, míg Indiáé 58 százalékról 48 százalékra csökkent.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu