Minden részlet titkos: a NATO átmozgatja az Európában tárolt atomfegyvereket a repülőgépekre, megkezdődött a Steadfast Noon hadgyakorlat – „Készen állunk a nukleáris védekezésre”

A NATO hivatalos közleménye szerint az október közepétől két hétig tartó Steadfast Noon hadgyakorlaton mintegy kétezer katona vesz részt, főleg a légierő részéről – közölte a NATO belgiumi műveleti parancsnoksága.

A NATO idén a nukleáris fenyegetések ellen tart hadgyakorlatot. / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A „nukleáris részvétel elve” alapján az atomfegyverekkel nem rendelkező európai szövetséges államok gépei is vethetnek be amerikai atomfegyvereket.

Amerikai atomfegyverek több helyszínen tárolhatók Európában: Észak-Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában és Németországban, Büchel környékén.

Németország az Európában rendszeresített amerikai B61 típusú atombombák szállítására alkalmas három Tornado harci repülőgépet és négy Eurofightert biztosít a gyakorlathoz.

NATO-rutingyakorlat kis csavarral

A gyakorlat helyszíne elsősorban az Északi-tenger légtere, valamint a hollandiai Volkel, a belga Kleine-Brogel, a brit Lakenheath és a dániai Skrydstrup katonai bázisok lesz.

A gyakorlat részleteit szigorúan titokban tartják.

Katonai szakértők szerint a gyakorlat célja többek között a fegyverek biztonságos mozgatása a raktáraktól a repülőgépekig, valamint támadások szimulálása lesz. A hadgyakorlat rutinszerű ugyan, de mégis fontos jelzésként is szolgálhat arra vonatkozóan, hogy „a NATO készen áll nukleáris fegyverekkel történő védekezésre szükség esetén” – idézte Mark Ruttét, a NATO főtitkárát a DPA német hírügynökség.

Magyarország is felkészült

Szeptember 1-jén kezdődött az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete. Az utolsó fázisban is fokozott közúti, illetve légijármű-forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök a Mezőkövesdi Klementina – volt katonai – repülőtéren részt vett az Adaptive Hussars 25 gyakorlat egyik mozzanatán.

A fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországon települt NATO vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek. Összhaderőnemi gyakorlatról van szó, a Magyar Honvédség összes alakulata, fegyverneme részt vesz benne, körülbelül 22 ezer hivatásos, szerződéses és tartalékos katona hat héten keresztül az ország több területén gyakorlatozik.