Navracsics Tibor
Románia
politika
kohéziós

Navracsics Tibor: a Bizottság céljainak tisztázatlansága miatt kételyek vannak bennünk

Komoly kételyeket ébreszt a tagállamokban az Európai Bizottság terve ami alapján a 2028 utáni uniós pénzügyi ciklusban egyetlen, egységes alapba olvasztaná a kohéziós, az agrár- és más kulcsfontosságú uniós forrásokat. A V4-es országok vezetésével tizenegy közép- és kelet-európai tagállam alakított ki közös platformot Budapesten, hogy hangot adjon aggályainak. Bár értékelik a brüsszeli törekvést az egyszerűsítésre, attól tartanak, hogy az átalakítás a felzárkóztatási politika alapvető céljait és garanciáit gyengítené. A kételyeket Navracsics Tibor foglalta össze.
Schweickhardt Gyula
2025.10.21, 16:19

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Várkert Bazárban tartott sajtótájékoztatón ismertette a tanácskozás tétjét. Az Európai Bizottság nyáron hozta nyilvánosságra a 2028-2034 közötti időszak pénzügyi keretének első tervezetét, amelynek legfontosabb újítása egy egységes alap létrehozása lenne. Ez a radikális változás egyetlen ernyő alá vonná az Európai Unió egyik legfontosabb hosszú távú beruházási politikáját, a kohéziós alapot, a közös mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikát, sőt, egyes belügyi programokat is.

Dragos Nicolai Pislaru, Románia beruházásokért és európai ügyekért felelős minisztere, Tüttő Kata, a Régiók Európai Bizottságának elnöke és Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (b-j) a V4 kohéziós miniszterek találkozója után tartott sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2025. október 21-én. /forrás:MTI/Bruzák Noémi
Dragos Nicolai Pislaru, Románia beruházásokért és európai ügyekért felelős minisztere, Tüttő Kata, a Régiók Európai Bizottságának elnöke és Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (b-j) a V4 kohéziós miniszterek találkozója után tartott sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2025. október 21-én. /forrás: MTI/Bruzák Noémi

Navracsics Tibor: értékeljük a törekvéseket

Mivel a tagállamoknak eddig nem volt lehetőségük egyeztetni az álláspontjukat, a budapesti találkozót éppen ez a cél hívta életre. A tanácskozáson a V4-es Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország mellett Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Bulgária, Szlovénia és Horvátország képviselői vettek részt – vagyis gyakorlatilag azok a közép- és kelet-európai tagállamok, amelyek a 2004-es vagy az azt követő csatlakozásuk óta a kohéziós politika legnagyobb haszonélvezői voltak.

A tagállamok egyetértettek ma abban, hogy értékeljük a bizottság azon törekvéseit, hogy egyszerűsíteni akarja, és rugalmasabbá kívánja tenni a következő időszak pénzügyi keretét. De a célok tisztázatlansága miatt kételyek vannak bennünk

– foglalta össze a közös álláspontot Navracsics Tibor. 

Kifejtette: erősek a kételyeik azzal kapcsolatban, hogy az egységes alap nem jelenti-e a kohéziós politika alapvető céljainak, intézményeinek és garanciáinak a gyengülését. A miniszter szerint részletesebb tárgyalásokra és erősebb garanciákra van szükség.

Tüttő Kata, a Régiók Európai Bizottságának elnöke a kohéziós politika kézzelfogható, gazdaságot élénkítő eredményeire hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy ennek a politikának köszönhetően újultak meg kórházak, iskolák és utak, ebből épültek szennyvíztisztítók, metróvonalak, és valósultak meg környezetvédelmi programok.

 Ez hosszú távú befektetéspolitika, ami a közös piaccal együtt működik, befektet emberekbe, vállalkozásokba és abba, hogy az európai régiók szorosabb kapcsolatban tudjanak maradni, vagyis, hogy az EU minden válság ellenére egyben tudjon maradni

 – magyarázta.

Dragos Nicolai Pislaru, Románia beruházásokért és európai ügyekért felelős minisztere a konstruktív párbeszéd fontosságát hangsúlyozta. Kijelentette, a kohéziós politika közel fél évszázada bizonyítja, hogy működik, de a változó környezetben nyitottnak kell lenni az új, egyszerűbb és rugalmasabb rendszerekre. 

Azért vagyunk itt, hogy megbeszéljük, hogyan lehet a bizottsággal együtt, nem pedig annak ellenében jobbá tenni a kohéziós politikát

 – húzta alá. 

A román miniszter a tanácskozás folytatására november 21-re Bukarestbe hívta meg a résztvevőket, jelezve, hogy a közös álláspont formálása és a Brüsszellel folytatott párbeszéd tovább folytatódik.

A kiemelt képen Navracsics Tibor látható. /forrás: forrás: MTI/Bruzák Noémi

