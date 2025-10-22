Tovább gyűlnek a sötét felhők a Volkswagen fölött: nem elég, hogy a német konszern már október elején Drezdában és Zwickauban is csökkentett műszakra állt át az elektromos autók gyenge kereslete miatt, most a legnagyobb gyárában, a wolfsburgiban is hasonlóra készül – derül ki a Die Welt cikkéből.

Újabb dráma a német autóiparban: utolérhette a csiphiány a Volkswagent, a legnagyobb gyárában áll le a termelés / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német lap a Bild alapján azt írta, hogy a Volkswagen a Nexperia számítógépes csipjeinek hiánya miatt tervezi a termelés leállítását.

Ez többek között a Golf modellt is érinteni fogja.

Az autógyártó azonban érdeklődésre válaszolva mindezt cáfolta, és azt állította, hogy a Golf és a Tiguan gyártásának felfüggesztése tervezett volt, és nem a Nexperia-üggyel függött össze. Eközben a Bild arról számolt be, hogy a cég képviselői már felvették a kapcsolatot a munkaerő-közvetítő ügynökséggel, hogy a munkaerő egy részének rövidített munkaidőt kérjenek. A gyártáshoz szükséges anyagok már a jövő héten kifogyhatnak.

Kezdetben néhány ezer alkalmazottat érintene a változás, később pedig több tízezer embert helyezhetnek rövidített munkaidőre

– írják, hozzátéve, ez teljes mértékben attól függ, hogy milyen gyorsan sikerül leküzdeni a válságot.

Itt lehet az újabb csiphiány a holland–kínai csörte után

A küszöbön álló csiphiány oka, hogy a holland kormány nemrégiben átvette az irányítást a Nexperia felett, hogy megakadályozza fontos technológiák átadását kínai anyavállalatának, a Wingtechnek. Erre válaszul a pekingi kormány betiltotta a Nexperia-csipek bizonyos részeinek exportját.

Bár ezeket a félvezetőket nagyrészt Európában gyártják, csomagolás és további feldolgozás céljából a Kínai Népköztársaságba szállítják őket.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) ezt követően megkongatta a vészharangot. A német járműgyártók készletszintjei csak néhány hétre voltak elegendők. Bár a Volkswagen szerint a Nexperia nem közvetlen beszállítója, ám a Nexperia beszállítói igen.

A történethez hozzátartozik, hogy a holland gazdasági miniszter kedden beszélt kínai kollégájával, de nem talált megoldást a csipgyártóval kapcsolatos patthelyzetre, pedig a német autóipar figyelmeztetett, hogy termelési hiányokkal néz szembe, ha a helyzetet nem oldják meg gyorsan. Vincent Karremans holland gazdasági miniszter azt nyilatkozta, hogy a két fél megvitatta a „további lépéseket egy olyan megoldás felé”, amely minden fél számára elfogadható lenne. Kínai kollégája, Vang Ventao kereskedelmi miniszter azonban kevésbé mutatkozott békülékenynek.