Deviza
EUR/HUF389.56 +0.04% USD/HUF334 0% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF420.88 0% PLN/HUF91.83 +0.15% RON/HUF76.58 +0.05% CZK/HUF16.03 +0.04% EUR/HUF389.56 +0.04% USD/HUF334 0% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF420.88 0% PLN/HUF91.83 +0.15% RON/HUF76.58 +0.05% CZK/HUF16.03 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,590.38 +0.6% MTELEKOM1,778 -0.45% MOL2,762 +0.65% OTP30,650 +1.04% RICHTER10,330 -0.29% OPUS552 -1.27% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS154 -2.6% WABERERS5,060 -0.4% BUMIX9,912.6 +0.59% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,224.1 +0.9% BUX103,590.38 +0.6% MTELEKOM1,778 -0.45% MOL2,762 +0.65% OTP30,650 +1.04% RICHTER10,330 -0.29% OPUS552 -1.27% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS154 -2.6% WABERERS5,060 -0.4% BUMIX9,912.6 +0.59% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,224.1 +0.9%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
német autóipar
Románia
bosch

Már Erdélyben is tombol a német autóipar válsága: bejelentette a tömeges leépítést a Magyarországon is működő világcég

Nem tartotta be korábbi vállalását a Bosch romániai leányvállalata, szeptemberben még azt ígérte, hogy a cég telephelyeit nem érintik a németországi elbocsátások. A nemeszsuki gyárból most mégis 170 embert küldenek el. Egyre súlyosabb a német autóipar válsága.
Járdi Roland
2025.10.20., 08:40

Kollektív elbocsátást hajt végre nemeszsuki gyárában a Bosch – írja a Maszol a Profit.ro-ra hivatkozva. Az üzemből, ahol jelenleg 3300 ember dolgozik, mintegy 170 alkalmazottat küldenek el az év végéig.

német autóipar válság
Már Erdélyben is tombol a német autóipar válsága: bejelentette a tömeges leépítést a Magyarországon is működő világcég / Fotó: Bosch.ro

Német autóipar válsága: tömeges leépítésbe kezd a Bosch Romániában

A német cég „a globális autóipar nagy strukturális átalakulásával” magyarázza a kollektív elbocsátást, ami lépéseket tesz szükségessé a versenyképesség megőrzése érdekében. A cégvezetés azt állítja, hogy az átszervezési folyamat átláthatóan, a társadalmi felelősségtudat szellemében zajlik.  

A célunk az, hogy a leépítéseket szociális szempontból a legelfogadhatóbb módon bonyolítsuk le

– olvasható a vállalat közleményében. Hozzáteszik, hogy az elbocsátások összhangban vannak a kollektív munkaszerződésben foglaltakkal és a vállalati korrektség elveivel. 

A mostani bejelentés azt is megmutatja, hogy nem tudja tartani a vállalását a német cég romániai leányvállalata, amely szeptemberben még azt ígérte, hogy a németországi leépítések nem érintik a romániai érdekeltségeiket.

„A szeptember 25-én bejelentett intézkedések nem érintik a Bosch romániai érdekeltségeit. Folyamatosan elemezzük, hogy állnak a tevékenységeink és a struktúráink a különböző piacokon és üzleti területeken. (…) Bár a Bosch célja az, hogy a munkaerő foglalkoztatottságát a lehető legmagasabb szinten tartsa, függünk az ügyfelek megrendeléseitől és a piacaink alakulásától” – közölte akkor a cég a Profit.ro megkeresésére.

A nemeszsuki gyárat is működtető Robert Bosch SRL-nek tavaly közel 5900 dolgozója volt, és 8,104 milliárd lej árbevétel mellett 157 millió lej bruttó nyereséget termelt. Az anyacégnek van egy másik leányvállalata is Romániában, amelynek Balázsfalván van üzeme.

Több mint tízezer munkavállalót tesz az utcára a Bosch Németországban

A Bosch szeptemberben jelentette be, hogy a kereslet csökkenése és az erős konkurencia miatt 2030-ig hozzávetőleg 13 ezer munkahelyet szüntet meg világszerte, többségüket Németországban. Az elbocsátásoktól a cégvezetés a költségek 2,5 milliárd eurós csökkenését reméli.

Ez ráadásul jócskán meghaladná a Németországban tavaly bejelentett, 9 ezres létszámcsökkentést. A Bosch tavaly már 11 600 fővel vitte lejjebb a létszámát, Németországban 4500 álláshelyet szüntetett meg.

Az autóipari beszállító multi által foglalkoztatottak száma 230 ezerre csökkent. A mobilitási részleg volt a Bosch legnagyobb ágazata 2024 végén, a csoport 90,3 milliárd eurós árbevételének közel kétharmadát tette ki. Az alapítványi tulajdonú vállalat az autóipari alkatrészek mellett háztartási gépeket, elektromos szerszámokat, valamint ipari és épületgépészeti eszközöket is gyárt.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a hatvani gyár megússza

A Világgazdaság szeptemberben, a németországi elbocsátások híre után megkereste a cég magyarországi leányvállalatát, hogy vajon hasonló lépések várhatók-e itthon is, vagy épp ellenkezőleg: a cég követi a többi, hazánkban működő autóipari óriást, és további beruházásokkal vetné meg a lábát Közép-Európában.

A Bosch csoport célja Magyarországon is az, hogy megvédje a munkahelyek biztonságát, de a lehetőségeket a piaci kereslet és a környező gazdasági környezet határozza meg

– írták válaszukban. Azt is jelezték, hogy a Bosch folytatja a megkezdett portfólió- és szerkezeti átalakításokat, és folyamatosan vizsgálják, hogy a cégcsoport üzletágai összehangoltan működjenek világszerte.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
M49 autópálya

Magyarország új gyorsforgalmi útja: hamarosan leáll az építkezés, de nagyon szorít a határidő, erőltetett menetbe kapcsol a kivitelező – videó

A Duna Aszfalt Építő Zrt. teljes gőzzel dolgozik az M49-es gyorsforgalmi út Mátészalka-Ököritófülpös szakaszán: az első 10 kilométer közel kész, a földmunkák nagy része idén lezárul, hat híd elkészült, és több szakaszt ideiglenesen megnyitottak a forgalom előtt. A téli leállás előtt a pályaszerkezetet 26,5 kilométerig érik el kötőréteg-szinten, hogy 2026 szeptemberére időben befejezzék a 28,15 kilométeres négysávos utat Románia felé.
2 perc
légi közlekedés

Elképesztő balesetet szenvedett egy Boeing, autóval ütközött a gép – többen meghaltak

Teherszállító gép ütközött egy autóval a hongkongi repülőgépen.
6 perc
Románia

Már Erdélyben is tombol a német autóipar válsága: bejelentette a tömeges leépítést a Magyarországon is működő világcég

Egyre súlyosabb a német autóipar válsága.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu