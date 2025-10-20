Kollektív elbocsátást hajt végre nemeszsuki gyárában a Bosch – írja a Maszol a Profit.ro-ra hivatkozva. Az üzemből, ahol jelenleg 3300 ember dolgozik, mintegy 170 alkalmazottat küldenek el az év végéig.

Már Erdélyben is tombol a német autóipar válsága: bejelentette a tömeges leépítést a Magyarországon is működő világcég / Fotó: Bosch.ro

Német autóipar válsága: tömeges leépítésbe kezd a Bosch Romániában

A német cég „a globális autóipar nagy strukturális átalakulásával” magyarázza a kollektív elbocsátást, ami lépéseket tesz szükségessé a versenyképesség megőrzése érdekében. A cégvezetés azt állítja, hogy az átszervezési folyamat átláthatóan, a társadalmi felelősségtudat szellemében zajlik.

A célunk az, hogy a leépítéseket szociális szempontból a legelfogadhatóbb módon bonyolítsuk le

– olvasható a vállalat közleményében. Hozzáteszik, hogy az elbocsátások összhangban vannak a kollektív munkaszerződésben foglaltakkal és a vállalati korrektség elveivel.

A mostani bejelentés azt is megmutatja, hogy nem tudja tartani a vállalását a német cég romániai leányvállalata, amely szeptemberben még azt ígérte, hogy a németországi leépítések nem érintik a romániai érdekeltségeiket.

„A szeptember 25-én bejelentett intézkedések nem érintik a Bosch romániai érdekeltségeit. Folyamatosan elemezzük, hogy állnak a tevékenységeink és a struktúráink a különböző piacokon és üzleti területeken. (…) Bár a Bosch célja az, hogy a munkaerő foglalkoztatottságát a lehető legmagasabb szinten tartsa, függünk az ügyfelek megrendeléseitől és a piacaink alakulásától” – közölte akkor a cég a Profit.ro megkeresésére.

A nemeszsuki gyárat is működtető Robert Bosch SRL-nek tavaly közel 5900 dolgozója volt, és 8,104 milliárd lej árbevétel mellett 157 millió lej bruttó nyereséget termelt. Az anyacégnek van egy másik leányvállalata is Romániában, amelynek Balázsfalván van üzeme.

Több mint tízezer munkavállalót tesz az utcára a Bosch Németországban

A Bosch szeptemberben jelentette be, hogy a kereslet csökkenése és az erős konkurencia miatt 2030-ig hozzávetőleg 13 ezer munkahelyet szüntet meg világszerte, többségüket Németországban. Az elbocsátásoktól a cégvezetés a költségek 2,5 milliárd eurós csökkenését reméli.