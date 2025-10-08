Deviza
EUR/HUF392.93 -0.04% USD/HUF338.41 +0.34% GBP/HUF453.51 +0.18% CHF/HUF422.48 +0.04% PLN/HUF92.42 0% RON/HUF77.11 +0.02% CZK/HUF16.12 -0.02% EUR/HUF392.93 -0.04% USD/HUF338.41 +0.34% GBP/HUF453.51 +0.18% CHF/HUF422.48 +0.04% PLN/HUF92.42 0% RON/HUF77.11 +0.02% CZK/HUF16.12 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,914.53 +0.56% MTELEKOM1,806 +0.22% MOL2,772 -0.29% OTP30,030 +1.27% RICHTER10,260 +0.19% OPUS542 -0.92% ANY7,240 0% AUTOWALLIS155 -1.61% WABERERS4,920 0% BUMIX9,491.64 +0.33% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,195.57 +0.42% BUX101,914.53 +0.56% MTELEKOM1,806 +0.22% MOL2,772 -0.29% OTP30,030 +1.27% RICHTER10,260 +0.19% OPUS542 -0.92% ANY7,240 0% AUTOWALLIS155 -1.61% WABERERS4,920 0% BUMIX9,491.64 +0.33% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,195.57 +0.42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Németország
német ipar
német gazdaság
ipari termelés

Az autóipar összeomlása húzza le Németország iparát

Németországban augusztusban az ipari termelés 4,3 százalékkal csökkent júliushoz képest, ami jóval nagyobb visszaesés az elemzők által várt 1 százaléknál, elsősorban az autóipar 18,5 százalékos zuhanása miatt. Az energia- és építőipart figyelmen kívül hagyva az ipari termelés 5,6 százalékkal esett, miközben az iparon belül mindhárom főcsoport termelése csökkent.
VG/MTI
2025.10.08, 09:50
Frissítve: 2025.10.08, 10:52

Németországban az elemzők által vártnál jóval nagyobb mértékben csökkent az ipari termelés augusztusban: a termelés szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 4,3 százalékkal esett júliushoz képest, amikor 1,3 százalékos növekedést mértek – áll a statisztikai hivatal (Destatis) szerdai jelentésében.

FILE PHOTO: ThyssenKrupp steel factory in Duisburg Az autóipar miatt beszakadt a német ipari termelés augusztusban
Mélyrepülésben a német ipar / Fotó: Wolfgang Rattay / Reuters

Elemzők kisebb, 1 százalékos augusztusi csökkenéssel számoltak. Az egy évvel korábbihoz képest naptári kiigazítással 3,9 százalékkal csökkent a német ipari termelés a nyár utolsó hónapjában. A kevésbé volatilis háromhavi, június és augusztus közötti időszakra vonatkozó összehasonlítás azt mutatja, hogy az ipari termelés 1,3 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző három hónapban.

Az ipari termelés augusztusi csökkenését elsősorban a legnagyobb német ipari ágazat, az autóipar meredek, 18,5 százalékos lejtmenete okozta. Komoly gyengítő tényező volt továbbá a gépipari termelés 6,2 százalékos és a gyógyszeripari termelés 10,3 százalékos csökkenése is. Augusztusban az energia- és építőipar nélküli ipari termelés szezonális és naptárhatástól megtisztítva 5,6 százalékkal zuhant júliushoz képest.

Az iparon belül mindhárom főcsoportban csökkenést regisztráltak: a beruházási javak termelése 9,6 százalékkal, a fogyasztási cikkek termelése 4,7 százalékkal, a köztes termékek termelése pedig 0,2 százalékkal esett. Az iparon kívül az energiatermelés 0,5 százalékkal csökkent, az építőipari termelés pedig 0,6 százalékkal nőtt.

Tavaly augusztushoz képest az energia- és építőipar nélkül számított ipari termelés naptárhatástól megtisztítva 5,1 százalékkal csökkent.

Évtizedek óta tart a rohadás, de eddig megúszták a katasztrófát – a politikai árat most keményen meg kell fizetni

Németországban az összes autópályahíd modernizálásának végszámlája elérheti a 36 milliárd eurót, az összes közúti híd felújítása akár 100 milliárd euróba is kerülhet. A vasút modernizálására 150 milliárd euró kellene. A német infrastruktúra évtizedek óta rohad, a hangsúly eddig inkább a katasztrófamegelőzésen volt, mintsem az újjáépítésen.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu