Az autóipar összeomlása húzza le Németország iparát

Németországban az elemzők által vártnál jóval nagyobb mértékben csökkent az ipari termelés augusztusban: a termelés szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 4,3 százalékkal esett júliushoz képest, amikor 1,3 százalékos növekedést mértek – áll a statisztikai hivatal (Destatis) szerdai jelentésében.

Mélyrepülésben a német ipar / Fotó: Wolfgang Rattay / Reuters

Elemzők kisebb, 1 százalékos augusztusi csökkenéssel számoltak. Az egy évvel korábbihoz képest naptári kiigazítással 3,9 százalékkal csökkent a német ipari termelés a nyár utolsó hónapjában. A kevésbé volatilis háromhavi, június és augusztus közötti időszakra vonatkozó összehasonlítás azt mutatja, hogy az ipari termelés 1,3 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző három hónapban.

Az ipari termelés augusztusi csökkenését elsősorban a legnagyobb német ipari ágazat, az autóipar meredek, 18,5 százalékos lejtmenete okozta. Komoly gyengítő tényező volt továbbá a gépipari termelés 6,2 százalékos és a gyógyszeripari termelés 10,3 százalékos csökkenése is. Augusztusban az energia- és építőipar nélküli ipari termelés szezonális és naptárhatástól megtisztítva 5,6 százalékkal zuhant júliushoz képest.

Az iparon belül mindhárom főcsoportban csökkenést regisztráltak: a beruházási javak termelése 9,6 százalékkal, a fogyasztási cikkek termelése 4,7 százalékkal, a köztes termékek termelése pedig 0,2 százalékkal esett. Az iparon kívül az energiatermelés 0,5 százalékkal csökkent, az építőipari termelés pedig 0,6 százalékkal nőtt.

Tavaly augusztushoz képest az energia- és építőipar nélkül számított ipari termelés naptárhatástól megtisztítva 5,1 százalékkal csökkent.