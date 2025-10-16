Deviza
Németország
német politika
afd
német gazdaság
Friedrich Merz
zöldek

Össztűz alatt a német kancellár: az ellenzék szerint Friedrich Merz alkalmatlan a kormányzásra

Az elmúlt hetekben ismét felerősödött a vita Németországban a kormányzás stabilitásával és a koalíciós együttműködéssel kapcsolatban. A Zöldek és az Alternatíva Németországért (AfD) képviselői keményen bírálták Friedrich Merz német kancellárt, aki a versenyképesség növelését hangsúlyozta a német parlamentben.
Hornyák Szabolcs
2025.10.16, 18:34

Európának mélyreható átalakuláson kell átmennie a versenyképesség növelése és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár csütörtökön. Hangsúlyozta az uniós szabályozások lazítását, a gyorsabb eljárásokat, valamint az innováció és verseny ösztönzését. Merz egy egységes európai tőzsdét is javasolt.

Bundestag Össztűz alatt a német kancellár :az ellenzék szerint Friedrich Merz alkalmatlan a kormányzásra
Az ellenzék szerint a kancellár nem képes irányítani a német kormányt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A politikus a német szövetségi parlament alsóházában (Bundestag) elmondott beszédében tájékoztatta a törvényhozókat a Sarm es-Sejk-i csúcstalálkozóról, amelyen a Merz részvételével hivatalosan aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást, és hangsúlyozta: a politikai tettek hoznak változást a világba. Rámutatott azonban arra is, hogy az EU-nak erősödnie kell, ha globális szinten kíván tenni a békéért.

Az ellenzék szereplői, különösen az AfD és a Zöldek, kritikus hangokat ütöttek meg. Katharina Dröge, a Zöldek frakcióvezetője szerint az ország irányítása nehézségekbe ütközik, mivel a Bundestagban a koalíciós partnerek több alkalommal nem támogatták a kormány javaslatait. Hangsúlyozta, hogy egy kabinetnek stabil többséggel kell rendelkeznie, különben nem lehet hatékonyan működtetni. 

Dröge úgy véli, hogy a kancellár nem képes betartani ígéreteit, nem lehet vele érdemben tárgyalni vagy megállapodni, és emiatt nem tud hatékonyan kormányozni. Hozzátette, hogy a koalíció belső vitái, különösen az új katonai szolgálatról szóló nyílt összecsapások, súlyosan veszélyeztetik az ország biztonságát. 

Véleménye szerint az elmúlt napok káosza is azt mutatja, hogy a kormánykoalíció nem tud egységes álláspontot kialakítani, ezért az ország jövője bizonytalan. A Zöldek elnöke, Felix Banaszak a kancellár beszédét időpazarlásnak nevezte, mivel Merz nem adott választ a legégetőbb kérdésekre.

Az AfD Gáza miatt támadta a kancellárt

A CDU-Frakcióvezetője, Jens Spahn visszautasította a kritikákat. Hangsúlyozta, hogy a vita és tárgyalás a politika szerves része, valamint a koalíciónak továbbra is megvan a parlamenti többsége a döntések meghozatalához.

Az AfD vezetője, Alice Weidel élesen bírálta a kancellárt, amiért pazarlón bánik a német adófizetők pénzével. Szerinte a kormány túl nagy, 200 millió eurós összeget hagyott jóvá a Gázai övezet újjáépítésére anélkül, hogy egyértelmű lenne, ki fogja irányítani a térséget. Az AfD ezért több átláthatóságot és felelősségteljes gazdálkodást követelt az adófizetők pénze kapcsán.

Belassult a német gazdaság, de a reformok késnek

Az elmúlt években zsugorodott a német gazdaság, amelyhez gyenge export, lassuló fogyasztás és a beruházások visszaesése társul. Tavaly Németország recesszióba süllyedt az év egészét nézve, a bruttó hazai termék (GDP) 0,2 százalékkal csökkent. A GDP az előző év azonos időszakához képest 0,3 százalékkal nőtt az idei első negyedévben, míg a második negyedévben 0,3 százalékkal esett vissza éves szinten.

A magas energiaárak különösen megterhelik az ipart, ami főként a drága cseppfolyósított földgáz (LNG) használatából adódik. Ez a helyzet részben abból fakad, hogy Németország leállította az orosz gázimportot és a nukleáris erőműveket is bezárta. Az energiaigényes ágazatok, mint az autó- és vegyipar, emiatt kevesebbet termelnek, és csökken a profitjuk, miközben zsinórban jelentik be az elbocsátásokat.

A globális kereskedelem bizonytalanságai és a protekcionista intézkedések, például az amerikai vámok szintén kedvezőtlen hatással vannak az exportőrökre és az ipari termelésre. Ehhez kapcsolódik az ázsiai versenytársak gyors terjeszkedése, amivel a német cégek nehezen vagy nem tudnak versenyezni.

Ezek mellett komoly gondot jelent a szakemberhiány, amely az elöregedő népességgel magyarázható. A bonyolult bürokrácia sem könnyíti meg a német gazdaság helyzetét, míg a járművek iránti kereslet visszaesése az autóipart viseli meg. A következő hónapokban kiderül, hogy sikerül-e megteremteni a politikai egységet a mélyreható reformok végrehajtásához, amelyek elengedhetetlenek a német gazdaság fellendüléséhez.

Évtizedek óta tart a rohadás, de eddig megúszták a katasztrófát – a politikai árat most keményen meg kell fizetni

Németországban az összes autópályahíd modernizálásának végszámlája elérheti a 36 milliárd eurót, az összes közúti híd felújítása akár 100 milliárd euróba is kerülhet. A vasút modernizálására 150 milliárd euró kellene. A német infrastruktúra évtizedek óta rohad, a hangsúly eddig inkább a katasztrófamegelőzésen volt, mintsem az újjáépítésen.

Németországban az összes autópályahíd modernizálásának végszámlája elérheti a 36 milliárd eurót, az összes közúti híd felújítása akár 100 milliárd euróba is kerülhet. A vasút modernizálására 150 milliárd euró kellene. A német infrastruktúra évtizedek óta rohad, a hangsúly eddig inkább a katasztrófamegelőzésen volt, mintsem az újjáépítésen.

