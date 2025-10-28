Német politikus zúzta össze a NATO Putyin-ellenes mestertervét: "Nem öngyilkos típus"
A német BSW párt vezetője, Sahra Wagenknecht kijelentette, hogy Putyin nem fog támadást indítani a NATO ellen, mert nem öngyilkos hajlamú, és tisztában van a szövetség fegyverzetének fölényével. Úgy véli, hogy a NATO további fegyverkezéséről szóló tárgyalások „helytelenek és tisztességtelenek”.
A német baloldai BSW párt vezetője, Sahra Wagenknecht, akit gyakran vádolnak azzal, hogy „Putyin barátja”, nem hisz abban, hogy Oroszország támadást indítana a NATO ellen. Ezt az NTV televíziós csatorna adásában mondta az UNN jelentése szerint.
Wagenknecht szerint az orosz elnök nem fog támadást indítani a szövetség ellen, mert „bizonyára nem öngyilkos hajlamú” és „nagyjából fel tudja mérni, hogy mi a hatalmi egyensúly”.
A hagyományos fegyverek minden kategóriájában, valamint a katonák számában is a NATO jelentős túlsúlyban van, még most is
– hangsúlyozta Wagenknecht.
Véleménye szerint helytelen és igazságtalan, amikor azt ismételgetik: „Még jobban kell fegyverkeznünk, még több katonára van szükségünk.”
Júliusban német politikusok felszólították az Alkotmányvédelmi Szövetségi Hivatalt, hogy vegye megfigyelés alá Sahra Wagenknecht pártját. Ennek oka több vád a BSW tevékenységével szemben: például egy oroszbarát propagandistának nyújtott védelmet és egy terrorizmus finanszírozásával gyanúsított szervezet adott támogatását, legalábbis ezt állítják a kritikusok.
Csodafegyvert mutattak be az oroszok
Közben az ukrán elnök számára egyre fontosabb a légvédelem, amiért az orosz hadsereg már a civil infrastruktúra ellen intéz támadásokat a határ mentén, és a válaszcsapások is egyre súlyosabbak. Volodimir Zelenszkij szerint az ország szövetségesei rendelkeznek a szükséges rendszerekkel, ezért a diplomácia dolga a szükséges döntések előkészítése.
Az ukrán elnök azután posztolt a védelmi tanács megbeszéléséről, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap egy újabb csodafegyvert jelentett be a nukleáris meghajtású Burevesztnyik cirkálórakéta képében, melyet az oroszok sikeresen teszteltek. Zelenszkij arról írt: utasította a hadsereget, hogy a mélységi orosz területekre is terjesszék ki az aktivitásukat.
Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök szerint
a rakéta 14 ezer kilométert tett meg, és 15 óráig volt a levegőben a teszt során.
Az új rakéta a jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszerekkel legyőzhetetlen az oroszok szerint, szinte korlátlan hatótávolsággal és kiszámíthatatlan repülési útvonallal. A fegyvert Oroszország még 2018-ban kezdte el fejleszteni, miután az Egyesült Államok 2001-ben egyoldalúan kilépett az 1972-es, ballisztikus rakéták elleni szerződésből. A Burevesztnyik tesztje az Aranykupola rakétavédelmi rendszer felhúzásán fáradozó Donald Trump amerikai elnök számára is üzenet.