A német BSW párt vezetője, Sahra Wagenknecht kijelentette, hogy Putyin nem fog támadást indítani a NATO ellen, mert nem öngyilkos hajlamú, és tisztában van a szövetség fegyverzetének fölényével. Úgy véli, hogy a NATO további fegyverkezéséről szóló tárgyalások „helytelenek és tisztességtelenek”.

A német politikus, Sahra Wagenknecht szerint a NATO fegyverkezése helytelen / Fotó: Anadolu via AFP, illusztráció

A német baloldai BSW párt vezetője, Sahra Wagenknecht, akit gyakran vádolnak azzal, hogy „Putyin barátja”, nem hisz abban, hogy Oroszország támadást indítana a NATO ellen. Ezt az NTV televíziós csatorna adásában mondta az UNN jelentése szerint.

Wagenknecht szerint az orosz elnök nem fog támadást indítani a szövetség ellen, mert „bizonyára nem öngyilkos hajlamú” és „nagyjából fel tudja mérni, hogy mi a hatalmi egyensúly”.

A hagyományos fegyverek minden kategóriájában, valamint a katonák számában is a NATO jelentős túlsúlyban van, még most is

– hangsúlyozta Wagenknecht.

Véleménye szerint helytelen és igazságtalan, amikor azt ismételgetik: „Még jobban kell fegyverkeznünk, még több katonára van szükségünk.”

Júliusban német politikusok felszólították az Alkotmányvédelmi Szövetségi Hivatalt, hogy vegye megfigyelés alá Sahra Wagenknecht pártját. Ennek oka több vád a BSW tevékenységével szemben: például egy oroszbarát propagandistának nyújtott védelmet és egy terrorizmus finanszírozásával gyanúsított szervezet adott támogatását, legalábbis ezt állítják a kritikusok.

Csodafegyvert mutattak be az oroszok

Közben az ukrán elnök számára egyre fontosabb a légvédelem, amiért az orosz hadsereg már a civil infrastruktúra ellen intéz támadásokat a határ mentén, és a válaszcsapások is egyre súlyosabbak. Volodimir Zelenszkij szerint az ország szövetségesei rendelkeznek a szükséges rendszerekkel, ezért a diplomácia dolga a szükséges döntések előkészítése.

Az ukrán elnök azután posztolt a védelmi tanács megbeszéléséről, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap egy újabb csodafegyvert jelentett be a nukleáris meghajtású Burevesztnyik cirkálórakéta képében, melyet az oroszok sikeresen teszteltek. Zelenszkij arról írt: utasította a hadsereget, hogy a mélységi orosz területekre is terjesszék ki az aktivitásukat.