Életjeleket mutat a német gazdaság, az eurózónában azonban van egy nagyobb bökkenő
Októberben a ZEW (Leibniz Centre for European Economic Research) gazdaságkutató intézet németországi gazdasági hangulatindexe emelkedett, míg az euróövezeti gazdasági várakozásokat tükröző hangulatmutató romlott az előző havihoz képest. A ZEW hat hónapra előretekintő németországi gazdasági hangulatindexe (ZEW Indicator of Economic Sentiment) plusz 39,3 pontra, idén július óta a legmagasabbra emelkedett októberben, miután szeptemberben plusz 37,3 pontra javult.
Az elemzők nagyobb mértékben emelkedő, plusz 40,5 pontos októberi mutatóra számítottak.
A hat hónapra előretekintő németországi gazdasági hangulatmutató tavaly novemberben tért vissza a pozitív tartományba, miután hat hónapig a negatív sávban ingadozott, majd idén áprilisban az Amerikai Egyesült Államok kereskedelempolitikai intézkedéseit övező bizonytalanság következtében a negatív tartományba esett, május óta azonban ismét a pozitív sávban van. Idén júliusban a mutató plusz 52,7 pontra, 2022 februárja óta a legmagasabbra emelkedett.
A felmérésbe bevont németországi gazdasági szereplők megítélése a gazdasági környezet aktuális feltételeiről ugyanakkor romlott októberben, a mutatószám mínusz 76,4 pontról mínusz 80,0 pontra, május óta a legalacsonyabbra esett, miközben a szakértők javuló, mínusz 75,0 pontos mutatóra számítottak.
- A ZEW hat hónapra előretekintő euróövezeti gazdasági hangulatmutatója ugyancsak gyengült: plusz 22,7 pontra, öthavi mélypontra csökkent októberben a szeptemberi plusz 26,1 pontról.
- Az elemzők ezzel szemben javuló mutatóra, plusz 30,2 pontra számítottak.
- A jelenlegi gazdasági helyzet euróövezeti mutatója szintén romlott, havi szinten 3,0 ponttal mínusz 31,8 pontra süllyedt októberben.
Achim Wambach, a ZEW elnöke az eredményekhez fűzött kommentárjában kiemelte: a válaszadók körében továbbra is él a középtávú fellendülés reménye, így a kormányzati beruházási program végrehajtását övező bizonytalanság és a folyamatos globális bizonytalanság ellenére a ZEW hat hónapra előretekintő németországi gazdasági hangulatindexe szerényen emelkedett októberben.
Németországban a kilátások a gép- és fémiparban, a gyógyszeriparban, valamint a villamosiparban javultak, ezzel szemben az autóiparban romlottak.
A mannheimi ZEW gazdaságkutató intézet 1991 óta havi rendszerességgel végzi felmérését. A megkérdezett mintegy 350 bank, biztosító és nagyipari vállalat pénzügyi elemzői mínusz 100 és plusz 100 pont közötti tartományban értékelhetnek.
Egyre nagyobb bajban a német gazdaság: a külkereskedelme is lejtőre került
Idén augusztusban a német export 0,7 százalékkal csökkent, az import pedig 3,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Idén júliushoz viszonyítva az export 0,5 százalékkal, az import pedig 1,3 százalékkel esett vissza – derült ki a német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) csütörtökön közzétett gyorsjelentéséből.
A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint Németország 2025 augusztusában 129,7 milliárd euró értékben exportált és 112,5 milliárd euró értékben importált árukat. A külkereskedelmi mérleg az év nyolcadik hónapjában 17,2 milliárd eurós többletet mutatott. Ez a többlet idén júliusban 16,3 milliárd euró, 2024 augusztusában pedig 21,9 milliárd euró volt.