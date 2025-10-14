Életjeleket mutat a német gazdaság, az eurózónában azonban van egy nagyobb bökkenő

Októberben a ZEW (Leibniz Centre for European Economic Research) gazdaságkutató intézet németországi gazdasági hangulatindexe emelkedett, míg az euróövezeti gazdasági várakozásokat tükröző hangulatmutató romlott az előző havihoz képest. A ZEW hat hónapra előretekintő németországi gazdasági hangulatindexe (ZEW Indicator of Economic Sentiment) plusz 39,3 pontra, idén július óta a legmagasabbra emelkedett októberben, miután szeptemberben plusz 37,3 pontra javult.

Németországban javultak a gazdasági várakozások a ZEW hangulatindexe szerint / Fotó: Shutterstock

Az elemzők nagyobb mértékben emelkedő, plusz 40,5 pontos októberi mutatóra számítottak.

A hat hónapra előretekintő németországi gazdasági hangulatmutató tavaly novemberben tért vissza a pozitív tartományba, miután hat hónapig a negatív sávban ingadozott, majd idén áprilisban az Amerikai Egyesült Államok kereskedelempolitikai intézkedéseit övező bizonytalanság következtében a negatív tartományba esett, május óta azonban ismét a pozitív sávban van. Idén júliusban a mutató plusz 52,7 pontra, 2022 februárja óta a legmagasabbra emelkedett.

A felmérésbe bevont németországi gazdasági szereplők megítélése a gazdasági környezet aktuális feltételeiről ugyanakkor romlott októberben, a mutatószám mínusz 76,4 pontról mínusz 80,0 pontra, május óta a legalacsonyabbra esett, miközben a szakértők javuló, mínusz 75,0 pontos mutatóra számítottak.

A ZEW hat hónapra előretekintő euróövezeti gazdasági hangulatmutatója ugyancsak gyengült: plusz 22,7 pontra, öthavi mélypontra csökkent októberben a szeptemberi plusz 26,1 pontról.

Az elemzők ezzel szemben javuló mutatóra, plusz 30,2 pontra számítottak.

A jelenlegi gazdasági helyzet euróövezeti mutatója szintén romlott, havi szinten 3,0 ponttal mínusz 31,8 pontra süllyedt októberben.

Achim Wambach, a ZEW elnöke az eredményekhez fűzött kommentárjában kiemelte: a válaszadók körében továbbra is él a középtávú fellendülés reménye, így a kormányzati beruházási program végrehajtását övező bizonytalanság és a folyamatos globális bizonytalanság ellenére a ZEW hat hónapra előretekintő németországi gazdasági hangulatindexe szerényen emelkedett októberben.