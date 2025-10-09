Egyre nagyobb bajban a német gazdaság: a külkereskedelme is lejtőre került – szomszédait és Magyarországot is magával ránthatja

Idén augusztusban a német export 0,7 százalékkal csökkent, az import pedig 3,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Idén júliushoz viszonyítva az export 0,5 százalékkal, az import pedig 1,3 százalékkel esett vissza – derült ki a német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) csütörtökön közzétett gyorsjelentéséből.
A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok alapján Németország 2025 augusztusában 129,7 milliárd euró értékben exportált és 112,5 milliárd euró értékben importált árukat. A külkereskedelmi mérleg az év nyolcadik hónapjában 17,2 milliárd eurós többletet mutatott. Ez a többlet idén júliusban 16,3 milliárd euró, 2024 augusztusában pedig 21,9 milliárd euró volt.
Augusztusban Németország 72,5 milliárd euró értékben exportált termékeket az Európai Unió tagállamaiba, és 58,8 milliárd euró értékben importált az EU országaiból. Júliushoz viszonyítva az export az EU-tagországokba 2,5 százalékkal, az import pedig 1,9 százalékkal mérséklődött.
Ha csak az eurozóna országait tekintjük, akkor az export 2,2 százalékkal, az import pedig 0,7 százalékkal csökkent. Az eurózónán kívüli EU‐tagállamokba irányuló export 3,1 százalékkal, az import 4,2 százalékkal lett alacsonyabb. (Ebbe az országcsoportba tartozik Magyarország is.)
Az EU-n kívüli országokkal folytatott külkereskedelemben az export 57,1 milliárd euróra duzzadt, miközben az import 53,7 milliárd euróra csökkent. Ezen országok irányába júliushoz képest az export 2,2 százalékkal emelkedett, az import 0,7 százalékkal mérséklődött.
A magyar gazdaság szempontjából is lesújtó adatokat közölt szerda reggel a német statisztikai hivatal. A Destatis jelentése szerint augusztusban a német ipar teljesítménye 4,3 százalékkal csökkent havi alapon, az autóipar pedig szinte összeomlott, 18,5 százalékkal esett vissza. Az adat abszolút negatív meglepetés, a Bloomberg elemzői is ettől sokkal kedvezőbb számokat vártak. Utoljára 2022 márciusában, az orosz–ukrán háború idején láttunk hasonló megroppanást a német gazdaságtól. Ezek után nem csoda, hogy augusztusban a magyar ipari termelés is többéves mélypontra süllyedt, miután éves alapon 4,6 százalékkal, havi bázison pedig 2,3 százalékkal zsugorodott.
Bár a Destatis a nyár végi termelésleállásokkal és karbantartásokkal magyarázta a gyászos számokat, az adatok mögé nézve nincs ok az optimizmusra. Augusztusban ugyanis 0,8 százalékkal csökkent a német ipar megrendelésállománya, ami már negyedik hónapja folyamatosan mínuszban van. Az adatok rávilágítanak a Németországot sújtó tartós gyengeségre, amelyet a vámok, az energiasokk és a kínai verseny kumulatív hatása sújt – állapította meg a Bloomberg a még hét elején közölt megrendelésállomány kapcsán.
Nemcsak Németországban, hanem a velük (és velünk is) szomszédos Ausztriában is komoly gondok vannak. Összeomlott az osztrák külkereskedelem, a szerdán napvilágot látott adatok alapján nem túlzás ezt állítani. Politikai földrengésként írta le pár hete a Kronen Zeitung, ahogy – ilyen ebben az évszázadban még nem történt – az osztrák kormánykoalíció hat hónap alatt elvesztette többségét. Christian Stocker kancellár kabinetjére záporoznak a rossz gazdasági hírek. A legutóbbiban a magyar Mol régiós riválisa is érintett lehet, és szinte bizonyosan szélesebb európai probléma ausztriai visszatükröződése. Az osztrák gazdaság nem hasít.
Ausztria külkereskedelme az osztrák statisztikai hivatal júliusi jelentése szerint: a nyár derekán az osztrák külkereskedelemben 1,886 milliárd euró hiányt mutattak ki, ami majdnem kétszerese a júniusi 1,02 milliárdnak és több mint kétszerese Trading Economics elemzői előrejelzésének.
