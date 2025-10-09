Deviza
külkereskedelem
Németország
import
export
Európai Unió

Egyre nagyobb bajban a német gazdaság: a külkereskedelme is lejtőre került – szomszédait és Magyarországot is magával ránthatja

Újabb gyenge adatok érkeztek Európa legnagyobb gazdaságáról. Németország exportja csökkent, importja bővült éves szinten. A külkereskedelem ilyen mértékű gyengülése a tőle függő országokat, így hazánkat is érzékenyen érintheti.
VG
2025.10.09., 09:12
Fotó: shutterstock

Idén augusztusban a német export 0,7 százalékkal csökkent, az import pedig 3,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Idén júliushoz viszonyítva az export 0,5 százalékkal, az import pedig 1,3 százalékkel esett vissza – derült ki a német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) csütörtökön közzétett gyorsjelentéséből.

Németország, kereskedelem, külkereskedelem, pénzügyi grafikon
Németország gazdaság tovább csúszott a lejtőn / Fotó: shutterstock

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok alapján Németország 2025 augusztusában 129,7 milliárd euró értékben exportált és 112,5 milliárd euró értékben importált árukat. A külkereskedelmi mérleg az év nyolcadik hónapjában 17,2 milliárd eurós többletet mutatott. Ez a többlet idén júliusban 16,3 milliárd euró, 2024 augusztusában pedig 21,9 milliárd euró volt.

Augusztusban Németország 72,5 milliárd euró értékben exportált termékeket az Európai Unió tagállamaiba, és 58,8 milliárd euró értékben importált az EU országaiból. Júliushoz viszonyítva az export az EU-tagországokba 2,5 százalékkal, az import pedig 1,9 százalékkal mérséklődött.

Ha csak az eurozóna országait tekintjük, akkor az export 2,2 százalékkal, az import pedig 0,7 százalékkal csökkent. Az eurózónán kívüli EU‐tagállamokba irányuló export 3,1 százalékkal, az import 4,2  százalékkal lett alacsonyabb. (Ebbe az országcsoportba tartozik Magyarország is.)

Az EU-n kívüli országokkal folytatott külkereskedelemben az export 57,1 milliárd euróra duzzadt, miközben az import 53,7 milliárd euróra csökkent. Ezen országok irányába júliushoz képest az export 2,2 százalékkal emelkedett, az import 0,7  százalékkal mérséklődött. 

  • Az Amerikai Egyesült Államokban irányuló export 2,5  százalékkal esett júliushoz képest, és értéke 10,9 milliárd euró volt. Ez ráadásul már az ötödik havi csökkenés egymás után, és a legalacsonyabb szint 2021 novembere óta. Ebben minden bizonnyal közrejátszik Donald Trump vámháborúja is.
  • A Németországból Kínába irányuló export ugyanakkor 5,4 százalékkal bővült, elérve a 6,8 milliárd eurót.
  • Az Oroszországba irányuló export 53,5 százalékkal nőtt, ezzel együtt is csupán 0,8 milliárd eurót tett ki. 2024 augusztusához képest ez 31,8 százalékos bővülés. Az Oroszországból érkező import havi alapon 8,5 százalékkal, éves bázison 27,1 százalékkal csökkent, az értéke már csak 0,1 milliárd euró. Ebben az orosz–ukrán háború miatt bevezetett szankcióknak is nagy szerepe van.

Német gazdaság: akkorát zakózott az autóipar, hogy csoda, ha Magyarország szárazon megússza

A magyar gazdaság szempontjából is lesújtó adatokat közölt szerda reggel a német statisztikai hivatal. A Destatis jelentése szerint augusztusban a német ipar teljesítménye 4,3 százalékkal csökkent havi alapon, az autóipar pedig szinte összeomlott, 18,5 százalékkal esett vissza. Az adat abszolút negatív meglepetés, a Bloomberg elemzői is ettől sokkal kedvezőbb számokat vártak. Utoljára 2022 márciusában, az orosz–ukrán háború idején láttunk hasonló megroppanást a német gazdaságtól. Ezek után nem csoda, hogy augusztusban a magyar ipari termelés is többéves mélypontra süllyedt, miután éves alapon 4,6 százalékkal, havi bázison pedig 2,3 százalékkal zsugorodott.

Bár a Destatis a nyár végi termelésleállásokkal és karbantartásokkal magyarázta a gyászos számokat, az adatok mögé nézve nincs ok az optimizmusra. Augusztusban ugyanis 0,8 százalékkal csökkent a német ipar megrendelésállománya, ami már negyedik hónapja folyamatosan mínuszban van. Az adatok rávilágítanak a Németországot sújtó tartós gyengeségre, amelyet a vámok, az energiasokk és a kínai verseny kumulatív hatása sújt – állapította meg a Bloomberg a még hét elején közölt megrendelésállomány kapcsán.

Ausztriát az ág is húzza, folynak az elbocsátások és most még a külkereskedelme is összeomlott

Nemcsak Németországban, hanem a velük (és velünk is) szomszédos Ausztriában is komoly gondok vannak. Összeomlott az osztrák külkereskedelem, a szerdán napvilágot látott adatok alapján nem túlzás ezt állítani. Politikai földrengésként írta le pár hete a Kronen Zeitung, ahogy – ilyen ebben az évszázadban még nem történt – az osztrák kormánykoalíció hat hónap alatt elvesztette többségét. Christian Stocker kancellár kabinetjére záporoznak a rossz gazdasági hírek. A legutóbbiban a magyar Mol régiós riválisa is érintett lehet, és szinte bizonyosan szélesebb európai probléma ausztriai visszatükröződése. Az osztrák gazdaság nem hasít.

Ausztria külkereskedelme az osztrák statisztikai hivatal júliusi jelentése szerint: a nyár derekán az osztrák külkereskedelemben 1,886 milliárd euró hiányt mutattak ki, ami majdnem kétszerese a júniusi 1,02 milliárdnak és több mint kétszerese Trading Economics elemzői előrejelzésének.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
754 cikk

7 perc
figyelmeztetés

