Deviza
EUR/HUF388.65 -0.04% USD/HUF332.56 +0.13% GBP/HUF447.23 -0.13% CHF/HUF417.36 -0.08% PLN/HUF91.37 -0.07% RON/HUF76.35 -0.04% CZK/HUF15.99 -0.02% EUR/HUF388.65 -0.04% USD/HUF332.56 +0.13% GBP/HUF447.23 -0.13% CHF/HUF417.36 -0.08% PLN/HUF91.37 -0.07% RON/HUF76.35 -0.04% CZK/HUF15.99 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lobbi
Németország
belső égésű motor
Meloni
Olaszország
Merz
botrány

Kitört a botrány a német kormányban: Merz összefogott Melonival a belső égésű motorok megmentéséért – senki nem tudott róla

A német kormánykoalíció baloldali tagjait sokkolta koalíciós partnerük, a CDU. Merzék Olaszországgal közösen levelet küldtek az Európai Bizottságnak, hogy módosítsa a belső égésű motorok 2035-ös kitiltását.
Andor Attila
2025.10.07, 07:56
Frissítve: 2025.10.07, 08:09

A két ország „együtt arra kéri a Bizottságot, hogy azonnal változtasson az autóipari szabályozásán” – áll a levélben, amelyet Adolfo Urso olasz ipari miniszter és Katherina Reiche német gazdasági miniszterrel közösen írt alá. A levélben a szén-dioxid-kibocsátású autók értékesítését 2035-től megszüntető jogszabály azonnali módosítását követelik – írja a Politico. 

Németország
Friedrich Merz, Németország kancellárja összefogott Melonival / Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP

Mind a levél, mind Reiche közreműködése sokkolta a szociáldemokratákat (SPD), akik Friedrich Merz kancellár konzervatív kereszténydemokratáival alkotják a kormánykoalíciót. 

Nem volt előzetes tudomásunk erről a levélről. Arra számítunk, hogy az ipar- és klímapolitikai kérdéseket a szövetségi kormányon belül fogják koordinálni, és nem fognak egyoldalú intézkedéseket hozni

 – mondta Sebastian Roloff, a Bundestag SPD-képviselője.

A szövetségi kormány jelenleg még egyezteti az álláspontját – mondta a környezetvédelmi minisztérium szóvivője. Carsten Schneider környezetvédelmi miniszter hétfőn a Die Zeit című német újságnak adott interjújában megerősítette, hogy támogatja a 2035-ös célokat, tehát az új benzines és a dízeles autók betiltását.

Botrány: Németország ketté hasad a belső gésű motorok miatt

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök nyáron az olasz parlamentben tartott beszédében megemlítette a Merzzel és Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott tárgyalásait.

Franciaország aonban végül nem írta alá a levelet. A szeptemberi EU Versenyképességi Tanács ülésén Franciaország világossá tette, hogy a 2035-ös jogszabálytervezettel kapcsolatos bármilyen lépésnek tartalmaznia kell azt a követelményt, hogy az autókat nagyrészt Európában kell gyártani – ezt mind Berlin, mind Róma ellenezte.

Olaszország a kezdetektől fogva keményen lobbizott a 2035-ös jogszabály ellen.

Merz eközben, még a kampány során felszólalt a belső égésű motorok betiltása ellen, de májusi hivatalba lépése után, amikor a klímatudatosabb szociáldemokratákkal kellett egyezkednie a kormányalakításhoz, megfontoltabb hangot ütött meg.

Összességében Németországban belpolitikai feszültségeket keltett az ügy mivel a konzervatívok – akiket a német autóipar is támogat – azzal érvelnek, hogy a belső égésű motorral hajtott autók értékesítésének megszüntetése ártana egy olyan iparágnak, amely már most is hatalmas problémákkal küzd

  • az elektromos járművekre való áttérés,
  • a kínai verseny
  • és Donald Trump amerikai elnök vámjainak hatása miatt.

A múlt hónapban Merz azonban szakított a puhább állásponttal és egy berlini rendezvényen azt mondta a résztvevőknek , hogy az Európai Bizottságnak „fel kell oldania a belső égésű motorokra vonatkozó tilalmat”.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu