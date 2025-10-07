Kitört a botrány a német kormányban: Merz összefogott Melonival a belső égésű motorok megmentéséért – senki nem tudott róla

A két ország „együtt arra kéri a Bizottságot, hogy azonnal változtasson az autóipari szabályozásán” – áll a levélben, amelyet Adolfo Urso olasz ipari miniszter és Katherina Reiche német gazdasági miniszterrel közösen írt alá. A levélben a szén-dioxid-kibocsátású autók értékesítését 2035-től megszüntető jogszabály azonnali módosítását követelik – írja a Politico.

Friedrich Merz, Németország kancellárja összefogott Melonival / Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP

Mind a levél, mind Reiche közreműködése sokkolta a szociáldemokratákat (SPD), akik Friedrich Merz kancellár konzervatív kereszténydemokratáival alkotják a kormánykoalíciót.

Nem volt előzetes tudomásunk erről a levélről. Arra számítunk, hogy az ipar- és klímapolitikai kérdéseket a szövetségi kormányon belül fogják koordinálni, és nem fognak egyoldalú intézkedéseket hozni

– mondta Sebastian Roloff, a Bundestag SPD-képviselője.

A szövetségi kormány jelenleg még egyezteti az álláspontját – mondta a környezetvédelmi minisztérium szóvivője. Carsten Schneider környezetvédelmi miniszter hétfőn a Die Zeit című német újságnak adott interjújában megerősítette, hogy támogatja a 2035-ös célokat, tehát az új benzines és a dízeles autók betiltását.

Botrány: Németország ketté hasad a belső gésű motorok miatt

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök nyáron az olasz parlamentben tartott beszédében megemlítette a Merzzel és Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott tárgyalásait.

Franciaország aonban végül nem írta alá a levelet. A szeptemberi EU Versenyképességi Tanács ülésén Franciaország világossá tette, hogy a 2035-ös jogszabálytervezettel kapcsolatos bármilyen lépésnek tartalmaznia kell azt a követelményt, hogy az autókat nagyrészt Európában kell gyártani – ezt mind Berlin, mind Róma ellenezte.

Olaszország a kezdetektől fogva keményen lobbizott a 2035-ös jogszabály ellen.

Merz eközben, még a kampány során felszólalt a belső égésű motorok betiltása ellen, de májusi hivatalba lépése után, amikor a klímatudatosabb szociáldemokratákkal kellett egyezkednie a kormányalakításhoz, megfontoltabb hangot ütött meg.

Összességében Németországban belpolitikai feszültségeket keltett az ügy mivel a konzervatívok – akiket a német autóipar is támogat – azzal érvelnek, hogy a belső égésű motorral hajtott autók értékesítésének megszüntetése ártana egy olyan iparágnak, amely már most is hatalmas problémákkal küzd

az elektromos járművekre való áttérés,

a kínai verseny

és Donald Trump amerikai elnök vámjainak hatása miatt.

A múlt hónapban Merz azonban szakított a puhább állásponttal és egy berlini rendezvényen azt mondta a résztvevőknek , hogy az Európai Bizottságnak „fel kell oldania a belső égésű motorokra vonatkozó tilalmat”.