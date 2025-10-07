Nemzetközi hálózatot kapcsoltak le Londonban – több tízezer lopott telefont csempészett Kínába a bűnbanda

A brit rendőrség történetének legnagyobb telefonlopás-ellenes akcióját hajtotta végre Londonban: a Metropolitan Police nemzetközi csempészhálózatot buktatott le, amely az elmúlt egy évben tízezrével juttatta ki a lopott készülékeket az országból. A hálózat becslések szerint mintegy 40 ezer telefont – a fővárosban ellopott készülékek 40 százalékát – csempészte Kínába, milliós hasznot termelve a bűnözőknek.
Az Echosteep hadművelet nevű nyomozás 2024 decemberében kezdődött, miután a hatóságok egy Heathrow-hoz közeli raktárban lefoglaltak ezer darab iPhone-t, amelyet Hongkong felé indítottak. A dobozokban lévő készülékek túlnyomó többségéről kiderült, hogy mind lopott. A nyomok alapján a rendőrök több további csomagot is elfogtak, és az azokban talált ujjlenyomatok, szállítási adatok segítségével feltérképezték a teljes hálózatot. Az ügyben több 46 embert vettek őrizetbe két héten belül – számolt be róla a The Guardian.
Az egyik gyanúsítottat szeptember 20-án állították meg Heathrow repülőterén, miután tíz feltételezhetően lopott telefont találtak nála. A férfinál emellett két iPadet, két laptopot és két Rolex órát is lefoglaltak. A nyomozók megdöbbenésére kiderült:
a letartóztatott férfi két év alatt több mint 200 alkalommal utazott London és Algéria között – valószínűleg a csempészútvonal egyik fő láncszemeként.
Három nappal később két másik férfit fogtak el Északkelet-Londonban, akiknél autójukban újabb lopott telefonokat találtak, majd további 2000 készülék került elő a lakásaikból. Őket előzetes letartóztatásba helyezték. Szeptember 25-én újabb két gyanúsítottat vettek őrizetbe pénzmosás és orgazdaság miatt. Az Islington kerületben, egy mobilboltban 40 ezer font készpénzt és több lopott eszközt találtak. A férfiakat később óvadék ellenében szabadlábra helyezték.
A Metropolitan Police szerint a banda ipari léptékben dolgozott: a készülékeket főként Apple-termékek közül válogatták, mivel azokat Kínában akár 5000 dollárért is el lehetett adni. A tolvajoknak Londonban 200-300 fontot fizettek készülékenként.
Az elmúlt évben több mint 80 ezer telefont loptak el Londonban,
a legtöbb utcai rablás és zsebtolvajlás során. A mostani akció során a rendőrség 11 embert vett őrizetbe kifejezetten a kézbesítő furgonokat fosztogató bandák közül is, akik az új iPhone 17 szállítmányait próbálták meg elrabolni.
Sadiq Khan, London polgármestere a művelet után elmondta, a rablások és lopások száma 13-14 százalékkal csökkent idén a fővárosban: „Ez kétségtelenül az Egyesült Királyság történetének legnagyobb ilyen művelete volt. Bátorító volt látni, hogyan lépnek fel nemcsak az utcai tolvajok, hanem az őket irányító nemzetközi bűnszervezetek ellen is” – mondta Khan. A polgármester ugyanakkor felszólította a mobilgyártókat, hogy tegyék lehetetlenné a lopott készülékek használatát. „A bűnözők milliókat keresnek az ellopott telefonok újrahasznosításával és exportjával, miközben sok még mindig hozzáfér a felhőszolgáltatásokhoz” – mondta. – „Globális együttműködésre van szükség, hogy lezárjuk ezt a piacot, és biztonságosabb Londont építsünk.”
Mark Gavin nyomozó, az Echosteep-művelet vezetője szerint az első lefoglalt szállítmány jelentette a fordulópontot. „Egyetlen doboz telefonból indultunk ki, és
végül egy nemzetközi csempészhálózatot tártunk fel, amely a londoni lopások 40 százalékáért is felelős lehetett
– mondta. Andrew Featherstone parancsnok hozzátette: „Ez a legnagyobb telefonlopás- és rablás-ellenes akció az Egyesült Királyságban. Olyan méretű művelet, amilyenre a Met történetében még nem volt példa”.
