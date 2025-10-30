Veszélyben az autógyártás: csiphiány miatt csökkenthetik a termelést

Az európai autógyártóknak napokon belül le kell állítaniuk a termelést, figyelmeztetett közleményében az iparág fő lobbicsoportja, az Európai Gépjárműgyártók Szövetsége (EGI), mivel a Nexperia-csipekből mutatkozó egyre nagyobb hiány veszélyezteti az autógyárak működését – számolt be róla az Origo. A vállalatok a csökkenő tartalékokból kénytelenek fenntartani a működést, de egyesek már leállásokra készülnek – idézi a szövetség szerdai közleményét a Bloomberg.

A Nexperia befagyasztotta az exportot

A hiány a Nexperia kínai üzemei ​​által gyártott alkatrészek exportjának befagyasztásából ered, aminek következtében leállt a járművezérlő egységekben használt egyszerű, de nélkülözhetetlen félvezetők szállítása. Az EGI tájékoztatása szerint a vitában érintett felek intenzíven dolgoznak azon, hogy megtalálják a megoldást.

A Kecskeméten is gyárat üzemeltető német Mercedes-Benz Group azt közölte, hogy elegendő Nexperia-csipje van rövid távra. A Volkswagen arról tájékoztatott, hogy elegendő alkatrész áll rendelkezésére a következő hétre ahhoz, hogy németországi üzemei ​​működjenek, bár nem zárta ki, hogy ezt követően zavarok következhetnek be a termelésben. De hozzátették: egyelőre erről nincs szó.

Az ellátási láncban bekövetkezett zavar ugyanakkor világszerte érezteti a hatását.

Az Egyesült Államokban az autógyártók szövetsége (MEMA) azt közölte, hogy az amerikai járműgyárakra heteken belül megmutatkozik a negatív hatása, ha a Nexperia-vitát nem rendezik.

A Toyota, a világ legnagyobb autógyártója szerint a Nexperia exportjának leállítása eddig korlátozottan hatott a termelésre, a Nissannak pedig elegendő készlete van november első hetéig. A Honda ezzel szemben a kanadai gyárában a felére csökkenti a termelést, és leállította a gyártást egy mexikói üzemében.

