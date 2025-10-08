Visszatér a csalásért elítélt Nikola-vezér, most a légi közlekedést forgatná fel – a befektetők még az előző projektjét sem heverték ki

A hidrogénkamiont ígérő Nikola a 2020-as évek egyik első ménmrészvénye volt, óriási ígéreteket fogalmazott meg, melyek azonban nem igazolódtak be, a hírhedt shortos alap, a Hindenburg Research elemzése után összeomlott a részvények árfolyama, és nyomozás is indult csalás ügyében.

A Nikola nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, Trevor Milton azonban most már máson dolgozik / Fotó: Massimo Pinca / Reuters

Donald Trump kegyelme után kezdheti újra az egykori Nikola-vezér

A céget vezető Trevor Miltont négy évre börtönbüntetésre ítélték a befektetők megtévesztése miatt, és a cég éléről is eltávolították, ám később kegyelmet kapott Donald Trump amerikai elnöktől. Milton végig ragaszkodott hozzá, hogy őt csak bűnbakká tették az ügyben, és ártatlan.

Az ellentmondásos cégvezető távozása után sem váltotta be a Nikola a hozzá fűzött reményeket, és csődbe ment, így feltételezhetjük, hogy a hangzatos ígéretek azért mégiscsak túlzók voltak. Erre utal az is, hogy a Hindenburg öt évvel ezelőtti jelentése óta sem készített senki kereskedelmileg életképes, hidrogénnel hajtott kamiont.

A Nikola pedig már 2020-ban működő prototípussal hirdette magát, mely azonban a shortosok szerint valójában a lejtőn lefelé gurult a cég videóin.

Magánrepülős cég vezetőjeként tér vissza Trevor Milton

A pórul járt cégvezető azonban most visszatér, és egy az X-re feltöltött videóban azt is elárulta, hogy mi lehet a következő nagy dobása: Trevor Milton most a repülés világának felforgatására készül új cége, a SyberJet élén. A könnyű magánrepülőket gyártó cég jelenleg az SJ30-as repülővel van jelen a piacon, ami

Milton szerint már ma is a leggyorsabb és legnagyobb hatótávolságú könnyű repülő a piacon, amit az amerikai légügyi hatóságok (FAA) engedélyeztek.

Az egykori Nikola-vezér azonban ennél is többet ígér, miután vezetése alatt a cég elkezdte a következő generációs repülő, az SJ36 fejlesztését. A tervek szerint 8 személyes repülőgép még gyorsabb és még nagyobb hatótávolságú lesz elődjénél, de a gép vezérlése is újszerű lesz, így a kabin hőmérsékletét és más dolgokat akár az okostelefonjukról is beállíthatják az utasok.

Milton arról is beszélt, hogy a SyberJethez követte őt több egykori Nikola-dolgozó is, akiknek szakértelmében megbízik, és akik szintén közreműködnek majd a fejlesztésekben. A MarketWatch pedig arról írt, hogy a cég szerint az SJ36 2032-re érkezhet meg, és várhatóan 14 millió dollárba (4,7 milliárd forint) kerül majd. A cég honlapján azonban már most is lehet rendeléseket leadni.