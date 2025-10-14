Baj van a világ egyik legnépszerűbb elektromos autójával, ezrével hívják vissza: kigyulladhat az akkumulátor – a magyar tulajoknak is érdemes figyelni

Visszahív 19 077 darab Nissan Leaf modellt a Nissan North America, miután kiderült, hogy egyenáramú gyorstöltés közben az akkumulátorok túlmelegedhetnek. A tájékoztatás szerint a Tennessee államban található Smyrnában 2020. november 3. és 2022. május 23. között készült autókat érinti, amelyeket 3-as szintű egyenáramú gyorstöltővel is felszereltek.

A Nissan népszerű modellje kigyulladhat a gyorstöltés közben/Fotó: Shutterstock

A 3-as szint az Egyesült Államokban a gyorstöltésre utal, jellemzően egyenáramú töltők használatával – írja az Autopro. Ezzel szemben az 1-es és 2-es szint lassabb, váltakozó áramú töltést jelent, akár otthon, akár nyilvános váltakozó áramú töltőpontokon.

A Nissan vette észre a hibát

Az amerikai közlekedésbiztonsági hatósághoz, az NHTSA-hoz benyújtott dokumentumok szerint a hibát a Nissan belső vizsgálata tárta fel, miután kiderült, hogy az akkumulátorok túlmelegedhetnek az egyenáramú gyorstöltés során, ami tüzet okozhat. Az autógyártó szerint

a hibát az akkumulátorcellákon belüli túlzott lítiumlerakódások okozzák, mivel azok növelik az elektromos ellenállást túlmelegedést okozva a gyorstöltés során.

Azonban a problémát várhatóan egy szoftverfrissítés is képes orvosolni, bár ebben az esetben az is elképzelhető – noha ezt nem erősítették meg –, hogy az korlátozni fogja mind a maximális áramot, mind a töltési teljesítményt is. Mihelyt a frissítés elérhetővé válik, a Nissan postai úton értesíti a tulajdonosokat, várhatóan október 24-től. Addig a Nissan határozottan azt tanácsolja az ügyfeleknek, hogy kerüljék a gyorstöltést.

Az autóiparban meglehetősen gyakoriak a visszahívások, és a legtöbb esetben a megoldáshoz nem feltétlenül elegendő egy szoftverfrissítés, gyakori, hogy alkatrészek cseréjére is szükség van. Ahogy azonban egyre fontosabb szerepet töltenek be a szoftverek is az autók működésében, úgy válik egyre gyakoribbá a visszahívások megoldása frissítéssel. A Xiaomi például önvezető rendszerét hangolta át a múlt hónapban egy márciusi baleset eredményeképp. De a Tesla is többször volt kénytelen különböző hibák miatt frissíteni szoftvereit.