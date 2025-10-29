Nagy üzletet jelentett be a magyarok egykori kedvenc mobiltelefon-márkája

Az Nvidia egymilliárd dollárt fizet a Nokia 2,9 százalékos részesedéséért – jelentette be a finn távközlési berendezéseket gyártó vállalat, miközben részvényei közel évtizedes csúcsra ugrottak. A Nokia közölte, hogy a vállalatok együttműködnek majd a mesterséges intelligencia telekommunikációs hálózatokba való beépítésében és az adatközpont-infrastruktúra kiépítésében – számolt be róla az Origo.

A Nokia együttműködik a jövőben az Nvidiával / Fotó: JRdes / Shutterstock

A McKinsey tanácsadó cég becslése szerint az adatközpontok infrastruktúrájába fektetett tőke 2030-ra várhatóan meghaladja az 1,7 ezermilliárd dollárt, nagyrészt a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Az Nvidia szinte monopolhelyzetben van az adatközpontok csipjeinek szállításában, és olyan vállalatokkal működik együtt, mint az OpenAI és a Microsoft.

Rég nem látott magasságokban a Nokia részvényei

A Reuters idézi Jensen Huangot, az Nvidia vezérigazgatóját, aki kifejtette, hogy a mostani megállapodás segítene az Egyesült Államokat a 6G következő forradalmának központjává tenni. Az új berendezések 2027-től termelhetnek bevételt.

Paolo Pescatore, a PP Foresight elemzője szerint a következő generációs hálózatok, mint például a 6G, jelentős szerepet fognak játszani a mesterséges intelligencia által generált élmények közvetítésében.

A Nokia részvényei tegnap több mint 20 százalékkal emelkedtek a bejelentés után; a papírok 2016 januárja óta nem jártak ilyen magasságokban. A megállapodás az Nvidiát a Nokia második legnagyobb részvényesévé teszi – további részleteket ide kattintva olvashat a tranzakcióról.