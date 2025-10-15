Norvégia meglepő okból elveszi az elektromos autók áfamentességét
Norvégia eminens szerepet tölt be az elektromos átállásban, olyannyira megelőzték a többi országot, hogy időszerűvé vált a villanyautók vásárlásához és üzemeltetéséhez nyújtott állami kedvezmények fokozatos kivezetése. Jens Stoltenberg pénzügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy az eredeti terv megvalósult, 2025-re a benzin- és dízelmotoros új autók értékesítése gyakorlatilag befejeződött Norvégiában, ahol a szeptemberi forgalmi statisztikában már 98,3 százalékos az elektromos járművek részesedése, ami persze új rekord is egyben (14 084 e-autó kapott rendszámot).
Az olajban gazdag Norvégia éveken át mentesítette az elektromos járműveket a belső égésű motorral hajtott járművekre kivetett valamennyi adó alól, hogy felgyorsítsa a zöldátmenetet. Ez környezetvédelmi szempontból indokolt döntés volt, ugyanakkor súlyos milliárdokkal csökkentek emiatt az állami adóbevételek.
Norvégia célhoz ért = megvonhatják a kedvezményeket
Ennek azonban vége: 2027-ig két lépésben megszüntetik a gáláns kedvezményeket. Igaz, erre korábban is történtek már kisebb horderejű kezdeményezések, 2023 januárjától például a luxuskategóriájú elektromos autók vásárlásához kínált teljes áfamentességet megkurtították, így a gazdagoknak 25 százalékos adót kellett fizetniük az elektromos jármű vételárának 500 ezer norvég koronát (16,7 millió forint) meghaladó részére. Ezzel az olyan csúcskategóriás villanyautók vásárlóit sújtották, mint
- a BMW iX,
- a Tesla X
- vagy a Porsche Taycan.
Oslo ezzel az intézkedésével a tömegautók irányába terelte vissza a forgalmat. Az áfamentesség határát a norvég parlament elé terjesztett 2026-os költségvetési javaslatban 300 ezer koronára, azaz kerek tízmillió forintra szállítanák le, az adókulcson nem változtatnának – írja a Reuters.
Ezzel a lépéssel a norvég piac legkelendőbb elektromos autójának, a Tesla Model Y városi terepjárójának (SUV) valamennyi változata adókötelessé válna, jelenleg ugyanis csak a Performance csúcskivitelű verzió esik a fizetős kategóriába, de nem ússza meg a sarcot a másik népszerű középkategóriás modell, a Volkswagen ID.4 sem.
Az eladási statisztikákat immár harmadik éve toronymagasan vezető Tesla Model Y belépő szintű változata jelenleg 422 ezer koronába kerül, ugyanez jövőre 30,5 ezer koronával (452,5 ezer korona), 2027-től pedig 115,5 ezer koronával (527,5 ezer korona) lesz drágább az új szabályok szerint.
Brutális drágulás várható – ha lesz politikai támogatottság
Egy-egy luxusjármű esetében a 300 és az 500 ezer korona közötti vételárrészletre jövőre rakódó 25 százalékos áfa alapból 1,65 millió forintnyi pluszbevételhez segítené a büdzsét. Az átmeneti év után, 2027-től már nullázódik a mérce, azaz
az új elektromos autó vételárának minden egyes koronáját megkoronázza majd a 25 százalékos áfa.
Az elektromos autózás azonban ezzel együtt sem veszíti el előnyét a belső égésű motorral szerelt autókkal szemben, ennek garantálására az utóbbiak forgalomba helyezésekor megfizetendő regisztrációs adó mértékét feljebb srófolnák.
Persze csak ha jóváhagyja a javaslatot a parlament, ami nem lesz egyszerű menet, hiszen a Jonas Gahr Store vezette Munkapárt kisebbségben kormányoz, s négy másik parlamenti párttal kell egyezségre jutnia a költségvetés ügyében.
Amelyeket persze a lobbiszervezetek is nyomás alá helyeznek, így az elektromos autósokat képviselő NEVA, amely elhamarkodottnak ítélte a javaslatot, s jóval hosszabb kivezetési időt és fokozatosságot tartana reálisnak ahhoz, hogy az áfaszabályozás miatt ne erősödjön meg ismét a benzines lobbi.
A villanyautózás előnye megmarad
A belső égésű motorral szerelt autók egyelőre masszív kétharmados többségben vannak, a norvég utakon közlekedő tíz járműből hét esik ebbe a kategóriába. Modellszámítások szerint egyébként forintban kifejezve évi 1,2-1,4 milliót is meg lehet spórolni azon, ha Tesla Model Y-t használ az ember egy hasonló kaliberű, de benzines Toyota RAV4-es helyett.
A NEVA által megfogalmazott aggodalom ellenére a villanyautózás számos előnye megmarad, így például a fenntartási és az üzemeltelési költségek alacsonyabbak maradnak, otthoni töltés esetében pedig nagyságrendnyi a különbség a benzines járművekkel szemben.
Az évente fizetendő gépjárműadó sokkal alacsonyabb. Az elektromos autók – korlátozottan – használhatják a buszsávokat, ingyen parkolhatnak számos nagyvárosban, ingyen vagy fél áron kelhetnek át a kompokkal, és útdíjmentességet élveznek a legtöbb fizetős szakaszon. Persze ahogy halad előre a penetrációjuk, úgy a kedvezmények köre is szűkülni fog, ehhez nem férhet kétség.