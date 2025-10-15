Norvégia meglepő okból elveszi az elektromos autók áfamentességét

Norvégia eminens szerepet tölt be az elektromos átállásban, olyannyira megelőzték a többi országot, hogy időszerűvé vált a villanyautók vásárlásához és üzemeltetéséhez nyújtott állami kedvezmények fokozatos kivezetése. Jens Stoltenberg pénzügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy az eredeti terv megvalósult, 2025-re a benzin- és dízelmotoros új autók értékesítése gyakorlatilag befejeződött Norvégiában, ahol a szeptemberi forgalmi statisztikában már 98,3 százalékos az elektromos járművek részesedése, ami persze új rekord is egyben (14 084 e-autó kapott rendszámot).

Norvégia autópiacán a kínai márkák is szívesen látottak, a Nio Oslo legelőkelőbb negyedében nyitott szalont / Fotó: AFP

Az olajban gazdag Norvégia éveken át mentesítette az elektromos járműveket a belső égésű motorral hajtott járművekre kivetett valamennyi adó alól, hogy felgyorsítsa a zöldátmenetet. Ez környezetvédelmi szempontból indokolt döntés volt, ugyanakkor súlyos milliárdokkal csökkentek emiatt az állami adóbevételek.

Norvégia célhoz ért = megvonhatják a kedvezményeket

Ennek azonban vége: 2027-ig két lépésben megszüntetik a gáláns kedvezményeket. Igaz, erre korábban is történtek már kisebb horderejű kezdeményezések, 2023 januárjától például a luxuskategóriájú elektromos autók vásárlásához kínált teljes áfamentességet megkurtították, így a gazdagoknak 25 százalékos adót kellett fizetniük az elektromos jármű vételárának 500 ezer norvég koronát (16,7 millió forint) meghaladó részére. Ezzel az olyan csúcskategóriás villanyautók vásárlóit sújtották, mint

a BMW iX,

a Tesla X

vagy a Porsche Taycan.

Oslo ezzel az intézkedésével a tömegautók irányába terelte vissza a forgalmat. Az áfamentesség határát a norvég parlament elé terjesztett 2026-os költségvetési javaslatban 300 ezer koronára, azaz kerek tízmillió forintra szállítanák le, az adókulcson nem változtatnának – írja a Reuters.

A Tesla Model Y Norvégia legkelendőbb elektromos autója, szeptemberben 28 százalékos volt a részesedése az eladásokból / Fotó: AFP

Ezzel a lépéssel a norvég piac legkelendőbb elektromos autójának, a Tesla Model Y városi terepjárójának (SUV) valamennyi változata adókötelessé válna, jelenleg ugyanis csak a Performance csúcskivitelű verzió esik a fizetős kategóriába, de nem ússza meg a sarcot a másik népszerű középkategóriás modell, a Volkswagen ID.4 sem.