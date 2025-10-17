Máris itt van Brüsszel bosszúja a 14. havi nyugdíj bevezetése miatt? Az EU reformja nagyon nem fog tetszeni a magyar kormánynak – súlyos pénzbüntetés fenyeget
Az Európai Bizottság azt tervezi, hogy a következő, 2000 milliárd eurós uniós költségvetés kifizetéseit a nyugdíjreformhoz köti. Az Európai Unió végrehajtó szerve ezzel védené meg a tagállamok pénzügyeit a közelgő demográfiai válság hatásaitól – értesült a Politico több magas rangú uniós tisztviselőtől.
Az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi jogalkotási részlegei olyan jogszabálytervezeten dolgoznak, amely az egyes országok állami nyugdíjrendszereit úgy erősítené meg, hogy nyugdíj-megtakarítási politikákat (CSR-eket) javasolnának a tagállamoknak az évente esedékes országspecifikus ajánlásokban.
Ha az államok ezeket figyelmen kívül hagynák, akkor nem kapnák meg az összes, részükre elkülönített uniós pénzt a 2028-ban induló hétéves költségvetésből.
„A mi feladatunk a bizottságban az, hogy segítsük a nehéz döntések meghozatalát az országoknak. A CSR-ek erre kiválóan alkalmasak lennének, mivel összekapcsolják a reformokat a beruházásokkal” – mondta az egyik magas rangú tisztviselő a brüsszeli lapnak.
Az idősödő társadalmakban egyre kevesebb dolgozó adója finanszírozza az egyre több nyugdíjas teljes megélhetését
Az Európai Unióban egyszerre jellemző a magas államadósság, az idősödő társadalom és a csökkenő születési ráta. Ezek együttesen összeomlással fenyegetik a felosztó-kirovó rendszerű állami nyugdíjrendszereket, amelyekben az aktív dolgozók adóiból finanszírozzák az aktuális nyugdíjakat.
Az uniós nyugdíjasok több mint 80 százaléka 2023-ban kizárólag állami nyugdíjból élt, és minden ötödik, összesen 18,5 millió 65 év feletti uniós polgár a szegénységi küszöb alatt él.
Brüsszel célja kettős: enyhíteni az államháztartások terheit, miközben ösztönzi a hosszú távú megtakarításokat, és ezzel előmozdítja egy amerikai mintájú tőkepiac létrejöttét Európában.
A bizottság nem kívánja meghatározni a nyugdíjkorhatárt vagy az idősek havi juttatásait. Ehelyett az öngondoskodást ösztönző mechanizmusokra koncentrálna, valamint arra, hogy a vállalatok céges nyugdíjprogramokat kínáljanak a dolgozóknak.
A CSR-ek az EU éves gazdaságpolitikai koordinációs folyamatának részei, amelyek célja, hogy az országokat strukturális reformokra ösztönözzék. A bizottság szerint ez nem kényszerítés, hanem „egyszerűen jó gazdaságpolitika”.
Ingoványos talajra lépne az Európai Bizottság, kétséges a népszerűtlen nyugdíjreformok végrehajtása
A javaslat azonban politikailag rendkívül kényes. A nyugdíjpolitika ugyanis nem tartozik az uniós intézmények hatáskörébe, ráadásul az uniós források ilyen feltételekhez kötése nagy politikai kockázatot jelenthet, különösen, mivel a választások legaktívabb résztvevői az 50 év felettiek.
A nyugdíjreform gyakran utcai tiltakozásokat vált ki. Belgiumban kedden csapott össze a rendőrség a szakszervezetekkel , amelyek a nyugdíjkorhatár 65-ről 67 évre emelése ellen tüntettek. Franciaországban 2023-ban hónapokig tüntettek Emmanuel Macron elnök hasonló reformja ellen, amikor az 62-ről 64 évre emelte a korhatárt. Az országban október elején tiltakoztak legutóbb a tervezett nyugdíjreform ellen. Sébastien Lecornu miniszterelnök kedden bejelentette, hogy jegelik a Macron-féle reformokat, mert a parlamenti válság miatt nem lehet költségvetést elfogadni. A halasztás 400 millió eurós költséggel járhat jövőre, pedig már így is túl nagy az államadósság.
Magyarország 14. havi nyugdíjat is fizetne
Eközben a magyar kormány azon dolgozik, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetésével még több állami pénzt juttasson az időseknek. Ezzel Brüsszel akaratával szembemenve kevesebb megtakarításra ösztönözné a dolgozó magyarokat, mivel egyre inkább abba a hitbe ringathatja őket, hogy meg tudnak majd élni az állami nyugdíjból.
„Csakis egy megoldás van, a 14. havi nyugdíj. Ezen kell dolgozni, ezt már többször bemondtuk, nagyon számoljuk, nagyon nézzük, és kőkeményen dolgozunk rajta, hogy ez megvalósítható legyen” – ezt kaposvári lakossági fórumán jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter.
Ráadásul nem lenne egyedülálló, ha az Orbán-kormány bevezetné a 14. havi nyugdíjat. A Világgazdaság összesítése szerint ma már négy európai országban is fizetnek ilyen juttatást, így Magyarország egy szűk, de erős klub tagja lehetne.
Bár részleteket egyelőre nem tudni, hogy miként vezetné be a kormány Magyarországon a 14. havi nyugdíjat, nem zárható ki, hogy a 13. havihoz hasonló rendszerben történne. Orbán Viktor miniszterelnök 2020 áprilisában jelentette be, hogy négy év alatt fokozatosan vezetik vissza a 13. havi nyugdíjat: így 2021-ben egyheti pluszjuttatással indul a program, majd évente újabb egy hét jár, 2024-re pedig elérik a teljes havi összeget. Később a kormány ezt a folyamatot felgyorsította, és 2022 februárjában már a teljes 13. havi nyugdíjat kifizették minden jogosultnak.
Az átlagos öregségi nyugdíj értéke 2010 óta jelentősen nőtt, ami az inflációt is figyelembe véve közel negyedével növelte a nyugdíjasok vásárlóerejét. A kormányzat több lépésével, mint a nyugdíjprémiumok, támogatások és a nyugdíjas munkavállalás könnyítése, jelentősen javultak a nyugdíjasok életkörülményei. Ezzel párhuzamosan a foglalkoztatottságuk is nőtt, miközben az anyagi és szociális nehézségekkel küzdők aránya jelentősen csökkent.