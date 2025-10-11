Ilyen még nem volt: olyan óceánjáró luxushajó épül, amin elfér a világ legnagyobb víziparkja is van – videón a Legend of the Seas

Új óceánjárót mutatott be a Royal Caribbean: a Legend of the Seas 2026 júliusától indul Barcelonából, és akár 7600 utast is befogadhat. Az Icon Class harmadik tagjaként bemutatkozó hajó újdonságai közé tartozik a világ legnagyobb tengeri víziparkja, a Royal Railway gasztroszínház és a Broadway-minőségű előadásokkal szolgáló Royal Theater – közölte a Cube-Élmény Kft.

Fotó: Royal Carribean

A hajón 28 étkezési lehetőség, 20 fedélzetszint, nyolc tematikus negyed és több mint 20 bár található. A Finnországban épülő, LNG-vel működő hajó Földközi-tengeri és karibi útvonalakon közlekedik majd. A magyar utazók számára a Royal Caribbean hivatalos partnere kínál előfoglalást.

A Disney is új óceánjáróval támad

A Disney a tengereken is folytatja univerzumának bővítését, most egy teljesen új hajóval. A Disney Destiny több mint 2000 szakember munkájával készült, és egyedülálló hősök és gonosztevők tematikát hoz el a fedélzetére. A Disney Destiny a Wish-kategóriás hajócsalád harmadik tagja, testvérhajóihoz hasonlóan LNG-üzemanyaggal működik, környezetbarátabb megoldásként.

A hajó tematikája is egyedülálló: a hősök és gonosztevők világa uralja a fedélzetet. A külsőn már most feltűnt a hatalmas, 17 láb hosszú Pókember-szobor, amely Spider Botokkal együtt díszíti a hajó tatját, míg az orron Minnie egér szuperhőskosztümben köszönti az utasokat. A szórakoztató programok közül kiemelkedik a Walt Disney Theatre új produkciója, melyben Herkules története elevenedik meg monumentális díszletek között.

A hajó nem kevesebb mint 144 ezer tonnát nyom, 1254 kabinja pedig több mint 4000 vendéget tud fogadni, amikor majd 2025 novemberében kifut Floridából első útjára. A Disney Cruise Line azonban itt nem áll meg: a Meyer Werftben már javában zajlik a következő hajó építése, amely 2027-ben mutatkozik be, és hozzájárul ahhoz, hogy a flotta 2031-re 13 hajóra bővüljön.