Deviza
EUR/HUF388.95 -0.23% USD/HUF330.8 -0.43% GBP/HUF447.23 +0.13% CHF/HUF415.11 -0.5% PLN/HUF91.37 -0.04% RON/HUF76.48 -0.3% CZK/HUF16.03 +0.05% EUR/HUF388.95 -0.23% USD/HUF330.8 -0.43% GBP/HUF447.23 +0.13% CHF/HUF415.11 -0.5% PLN/HUF91.37 -0.04% RON/HUF76.48 -0.3% CZK/HUF16.03 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,993.04 +0.12% MTELEKOM1,804 +1.66% MOL2,734 +1.32% OTP28,770 +0.28% RICHTER9,930 -1.81% OPUS556 -1.08% ANY7,440 -1.61% AUTOWALLIS160 -1.88% WABERERS4,950 +2.22% BUMIX9,329.93 -0.35% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,173.65 +0.74% BUX98,993.04 +0.12% MTELEKOM1,804 +1.66% MOL2,734 +1.32% OTP28,770 +0.28% RICHTER9,930 -1.81% OPUS556 -1.08% ANY7,440 -1.61% AUTOWALLIS160 -1.88% WABERERS4,950 +2.22% BUMIX9,329.93 -0.35% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,173.65 +0.74%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
oktoberfest
rendőrség
terror

Lőttek az Oktoberfestnek Münchenben: eluralkodott a terrortól való félelem, biztonsági erők vették körbe a fesztivál területét - fotógaléria a rendkívüli helyzetről

Tömeghisztériával, robbanásokkal, gyújtogatással és lövöldözéssel indult a 2025-ös Oktoberfest Münchenben. A hatóságok egy fenyegető levél és a tömegkezelési problémák miatt lezárva tartják a fesztivált.
Csókási Annamária
2025.10.01., 15:09

Robbanások és lövöldözések hangja után egyre több problémával néznek szembe a bajor hatóságok Münchenben: találtak egy fenyegető levelet is, így az Oktoberfest ideiglenesen bezárva marad – közölte a Bild.

Due to bomb threats, terror, tűz, robbanás Oktoberfest will remain closed until at least 5 p.m. on October 1, 2025.
Az idei Oktoberfestet bezárták a német hatóságok terrorfenyegetettség miatt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Lőttek az Októberfestnek egy időre

München polgármestere, Dieter Reiter (SPD) nem zárja ki, hogy az Oktoberfest szerdán egész nap zárva marad. Reggel kijelentette: 

A rendőrség mindent meg fog tenni, hogy délután öt óráig teljesen átkutassa a Wiesnt, hogy garantálja a biztonságot. Ha ez nem sikerül, újra jelentkezem, és a Wiesn ma egyáltalán nem nyílik meg

– írta Reiter az Instagramon. Hozzátette, hogy sajnálja, azonban első a biztonság.

Bezárt az Oktoberfest Münchenben: fotógaléria a rendkívüli helyzetről
Fotó: AFP
1/9
Bezárt az Oktoberfest Münchenben: fotógaléria a rendkívüli helyzetről

Számos ok vezetett a lezáráshoz

Reiter szerint a bezárás a müncheni tűzesettel és robbanásokkal kapcsolatos információkon alapul. „Egy elkövető fenyegetést intézett a Wiesn ellen, és a rendőrség és a koordinációs kör egyhangúlag úgy döntött, hogy nem kockáztathatjuk meg, hogy embereket engedjünk be az Oktoberfestre” – közölte a polgármester. A szövegben ez állt:

Kora reggel München északi részén felgyújtottunk néhány luxusautót, és házhoz látogatásokat tettünk. Ezenkívül egy fasiszta reggeli sétája sem végződött túl jól.

– ebből annyi bizonyult igaznak a hatóságok legfrissebb jelentései alapján, hogy a Lerchenauer utcában és egy mellékutcában több jármű is kigyulladt.

Korábban a rendőrség talált egy levelet, amelyben fenyegetés szerepelt az Oktoberfest ellen. A Wiesn 10 órakor nyitotta volna meg kapuit, de felmerült egy esetleges szélsőbaloldali háttér lehetősége is, amikor a szélsőbaloldali indymedia.org weboldalon kora reggel megjelent egy Antifa heißt Angriff (Az Antifa támadást jelent be) című szöveg. 

Rendkívüli: bezárták az Oktoberfestet, bombariadó van Münchenben – óriási robbanás történt az éjjel

A tömegpánik is hozzájárult a lezárásokhoz

Mivel idén az Oktoberfest soha nem látott tömeget vonzott, a látogatók egymáshoz feszülve ragadtak be a fesztivál területén. A Deutsche Welle tudósítása szerint az október 5-ig tartó fesztivál félidejében egyre nagyobb problémát okozott a hatóságok tömegkezelésre való képtelensége. Szombaton körülbelül 30 percre lezárták a fesztiválterület bejáratait.

A hangosbemondón német nyelvű bejelentés szólította fel a látogatókat, hogy hagyják el a fesztivált, bármilyen magyarázat nélkül, ami további pánikot keltett.

Néhány látogató később a közösségi médiában panaszkodott arról, hogy úgy érezte, csapdába esett a tömegben. Sokan attól tartottak, hogy „halálra tapossák és elsodorják”.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
debrecen

Debreceni BMW-gyár: megjelent az első videó, ami már az új modell gyártását rögzíti – elképesztően látványos felvételek

Miután pénteken hivatalosan is átadásra került a debreceni BMW-gyár, most megjelent az első videó is az új modell, az iX3 gyártásáról.
3 perc
rendőrség

Lőttek az Oktoberfestnek Münchenben: eluralkodott a terrortól való félelem, biztonsági erők vették körbe a fesztivál területét - fotógaléria a rendkívüli helyzetről

Idén több fronton is botrányosan alakult az Oktoberfest.
4 perc
forint

Csípős széllel dacol és rekordot dönt a forint – itt az oka: trükkös dolog az európai infláció

Két logika keresztezi egymást, és a forint jön ki jól belőle.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu