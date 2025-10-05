Pokoli hőség és bombariadó – vége az Oktoberfestnek, a nehezítés ellenére is meglett a 6,5 millió látogató

Mintegy 6,5 millió látogatója volt az idén 190. alkalommal megrendezett müncheni sörfesztiválnak – ismertette vasárnap az Oktoberfest szervezéséért felelős Christian Scharpf.

Az Oktoberfest német sörfesztivált idén rendezték meg 190. alkalommal / Fotó: Frank Hoermann / DPA / AFP

Emlékeztetett arra, hogy a 2025. évi Oktoberfest több szempontból is emlékezetes marad. A nyitó sörcsapolás napján 31 Celsius-fokot mértek, így a legmelegebb Oktoberfest-nap volt. Két napon is le kellett viszont zárni a fesztiválnak helyt adó térséget túlzsúfoltság miatt, a kellő tájékoztatás hiánya számos bírálatot váltott ki, sokan szorongásról számoltak be a nagy tolongásban. A rendezvény egyik napja szinte teljesen kiesett, mert a Theresienwiese teret bombariadó miatt órákig le kellett zárni.

Tavaly hivatalos adatok szerint 6,7 millió látogató érkezett a nagy hagyománnyal rendelkező német fesztiválra.

A látogatók számának csökkenését Scharpf részben az ideiglenes lezárásokra vezette vissza.

A német sörfesztivál szeptember 20. és október 5. között zajlott. Az Oktoberfesten nem voltak olcsók a sörök, az utazás és a szállás azonban még annál is drágább mulatság volt. Az idei árakról, és az első sörhulláról is hamar beszámolhatott a Világgazdaság.

