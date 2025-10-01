Rémületre sör, újranyitják az Oktoberfestet, de már óriási a kár

Rendőrök tették tűvé bombák után kutatva szerdán a müncheni Oktoberfest színhelyeinek környékét, miután robbanásokkal, tüzekkel és lövések hangjával kezdődött a világ legnépszerűbb sörfesztiváljának ötödik napja. Találtak is robbanóeszközöket, és Dieter Reiter, a város szociáldemokrata polgármestere nap közben még azt jelezte, hogy a fesztivál szerdán talán már nem is folytatódhat. Délután aztán már annyira biztonságosnak ítélték meg a helyzetet, hogy a városvezető bejelentette: fél 6-kor újra nyílnak a fesztiválhelyszínek.
A szombaton kezdődött fesztivál a program szerint még vasárnapig tart, és ha az események miatt netán teljesen le kellett volna fújni, az hatalmas veszteséget jelentett volna a szervezőknek, vendéglátóknak, a város gazdaságának és a sörre szomjas látogatóknak. Kár már minden bizonnyal így is esett, nem is kicsi.
A fesztivál, amely tavaly 16 nap alatt 6,7 millió látogatót vonzott, eurómilliárdos dimenzióban hoz bevételt a vendéglátóknak, szállásadóknak és más szektoroknak Münchenben. A 2020-as évek megrázkódtatásai előtti utolsó "békeévben", 2019-ben a teljes bevétel meghaladta az 1,2 milliárd eurót (467 milliárd forint).
Ha 16 napos időtartammal számolunk, ennek alapján becsülhető, hogy a napi bevétel – szállás, étel, ital, közlekedés, kiskereskedelem stb. – átlagban 75 millió euró (közel 30 milliárd forint). Mivel nem a teljes nap esett ki, a legnagyobb fogyasztást vélhetően az este hozza, és a szállások zömét ennyi idő alatt feltehetően nem mondták le, a kár ennél vélhetően jóval kisebb lesz, de azért jókora.
Ennél sokkal nagyobb is lehetett volna a baj, ha más az elkövető motívuma, netán kiderül hogy a fesztivált megzavaró események mögött terrorszervezet áll.
Azzal kezdődött, hogy a város Lerchenau negyedében több robbanás is történt, lövésekről érkeztek jelentések, és hajnali 4:40-kor a tűzoltókat azért riasztották, mert égett egy lakóház, a környékén pedig több autó.
Az elkövető – írta a Bild – állítólag lelőtte az apját, megsebesítette 81 éves anyját és 21 éves lányát, és felgyújtotta a házat. A lap szerint hátrahagyott egy levelet, amely szerint az ok egy örökség miatti családi vita volt. A lövöldözést követően a lap információja szerint az elkövető öngyilkosságot követett el a közeli Lerchenauer tónál.
Hátizsákjában a rendőrség szerint robbanóeszközt találtak, amelyet még hatástalanítani kell. A Die Welt úgy tudja, a házban több bedrótozott kézigránátot is találtak. A rendőrök nem csak a városnak ezen a pontján kutattak, kordonok mögött, hanem az elkövető lakásának környékén a Starnberg negyedben is.
A fesztiválra nézve nem csak azért járt komoly hatással az eset, mert nagyon feltűnő volt, hanem azért is, mert az elkövetőnél talált levelet bombafenyegetésként lehetett értelmezni az Oktoberfestet illetően.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.