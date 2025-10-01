Rémületre sör, újranyitják az Oktoberfestet, de már óriási a kár

Rendőrök tették tűvé bombák után kutatva szerdán a müncheni Oktoberfest színhelyeinek környékét, miután robbanásokkal, tüzekkel és lövések hangjával kezdődött a világ legnépszerűbb sörfesztiváljának ötödik napja. Találtak is robbanóeszközöket, és Dieter Reiter, a város szociáldemokrata polgármestere nap közben még azt jelezte, hogy a fesztivál szerdán talán már nem is folytatódhat. Délután aztán már annyira biztonságosnak ítélték meg a helyzetet, hogy a városvezető bejelentette: fél 6-kor újra nyílnak a fesztiválhelyszínek.

Oktoberfest: kiégett autót vizsgálnak Münchenben, miközben a fesztivál helyszíneit kiürítették: hatalmas a kár Fotó: AFP

A szombaton kezdődött fesztivál a program szerint még vasárnapig tart, és ha az események miatt netán teljesen le kellett volna fújni, az hatalmas veszteséget jelentett volna a szervezőknek, vendéglátóknak, a város gazdaságának és a sörre szomjas látogatóknak. Kár már minden bizonnyal így is esett, nem is kicsi.

A fesztivál, amely tavaly 16 nap alatt 6,7 millió látogatót vonzott, eurómilliárdos dimenzióban hoz bevételt a vendéglátóknak, szállásadóknak és más szektoroknak Münchenben. A 2020-as évek megrázkódtatásai előtti utolsó "békeévben", 2019-ben a teljes bevétel meghaladta az 1,2 milliárd eurót (467 milliárd forint).

Ha 16 napos időtartammal számolunk, ennek alapján becsülhető, hogy a napi bevétel – szállás, étel, ital, közlekedés, kiskereskedelem stb. – átlagban 75 millió euró (közel 30 milliárd forint). Mivel nem a teljes nap esett ki, a legnagyobb fogyasztást vélhetően az este hozza, és a szállások zömét ennyi idő alatt feltehetően nem mondták le, a kár ennél vélhetően jóval kisebb lesz, de azért jókora.

Ennél sokkal nagyobb is lehetett volna a baj, ha más az elkövető motívuma, netán kiderül hogy a fesztivált megzavaró események mögött terrorszervezet áll.

Azzal kezdődött, hogy a város Lerchenau negyedében több robbanás is történt, lövésekről érkeztek jelentések, és hajnali 4:40-kor a tűzoltókat azért riasztották, mert égett egy lakóház, a környékén pedig több autó.

Az elkövető – írta a Bild – állítólag lelőtte az apját, megsebesítette 81 éves anyját és 21 éves lányát, és felgyújtotta a házat. A lap szerint hátrahagyott egy levelet, amely szerint az ok egy örökség miatti családi vita volt. A lövöldözést követően a lap információja szerint az elkövető öngyilkosságot követett el a közeli Lerchenauer tónál.