Figyelmeztet a szakértő: brutális túlkínálat és áresés jöhet az olajpiacon

Az olaj ára hordónként 60 dollár alá is visszaeshet a következő negyedévekben a „durva túlkínálat” miatt, figyelmeztetett friss előrejelzésében a Macquarie Group ausztrál multinacionális befektetési banki és pénzügyi szolgáltató csoport. Az olaj ára szerdán megállapodott kétnapos esés után, a befektetők mérlegelik, hogy milyen hatása lesz az OPEC+ kitermelés-növelésének és az amerikai kormányzati leállásnak a keresletre.
A Reuters tudósítása szerint a Brent ára a határidős jegyzésekben szerdán 28 centtel, hordónként 66,31 dollárra, az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate-é (WTI) pedig 26 centtel, 62,63 dollárra emelkedett. (Egy amerikai dollár 331,1 forint.) Hétfőn mindkettő több mint 3, kedden 1,5 százalékkal lett olcsóbb, de a Brent az idén már összesen 11 százalékot veszített.
A gyengeség nagyrészt a kínálati oldalon bekövetkezett fejleményekből fakad,
mivel Olajexportáló Országok Szervezete és szövetségesei, az úgynevezett OPEC+ fokozatosan tovább bővíti korábban visszavágott termelését, így a vártnál gyorsabban térhetnek vissza a hordók a világpiacra.
Kiszivárgott információk szerint a szövetség a vasárnapi ülésen arról dönthet, hogy novemberben akár az októberi háromszorosával, napi félmillió hordóval növeli az olajtermelést, mivel Szaúd-Arábia vissza akarja szerezni piaci részesedését. Valószínűbb azonban a 274–411 ezer hordós napi emelés. A csoport nyolc tagja adja a világ olajtermelésének körülbelül felét.
Egyre sokasodnak azonban a túltermelés és a csökkenő kereslet miatti aggodalmak. Az Egyesült Államok messze a legnagyobb olajfogyasztó a világon 20,27 százalékkal. A világ legnagyobb gazdasága az amerikai energiainformációs hivatal (Energy Information Administration – EIA) adatai szerint tavaly napi húszmillió hordó olajat fogyasztott, a második Kína 15 milliót.
Az amerikai olajtartalék ugyan a múlt héten 3,67 millió hordóval csökkent,
nőtt az előző hét naphoz képest.
Szerdán hajnalban azonban finanszírozás hiányában leállt az amerikai kormányzat. Ez már a 15. alkalommal történt meg 1981 óta, de a korábbiknál súlyosabb következményekkel járhat, hatással lehet a gazdasági aktivitásra és az üzemanyag-keresletre, mivel 750 ezer szövetségi alkalmazottat küldtek fizetés nélküli kényszerszabadságra.
A sokasodó problémák miatt prognosztizál a Macquarie Group jelentős áresést az olajpiacon.
Alapvetően továbbra is pesszimisták vagyunk az energiaiparral kapcsolatban
– állapították meg az elemzői nyersanyagok széles körére vonatkozó negyedéves előrejelzésükben, amelyet a Bloomberg ismertetett.
A túlkínálat szerintük még 2026 első negyedévében is érezhető lesz, és nem csupán az OPEC+, hanem a csoporton kívüli országok kőolajkínálatának növekedése miatt is.
Ez pedig áreséssel jár: előrejelzésük szerint a Brent átlagára a korábban jelzett hordónkénti 66 dollár helyett 57 körül alakul 2026 első és 59 körül a második negyedévében, míg a WTI-é a 60 helyett 57 körül egész jövő évben.
