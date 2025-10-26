Kié a legtöbb olaj? A világ legnagyobb olajtartalékaival rendelkező országok listája
A világ legnagyobb, bizonyított olajtartalékával rendelkező ország Venezuela 303 milliárd hordóval, míg Szaúd-Arábia a második 267 milliárddal. A sivatagi királyságot Irán (209 milliárd hordó), Kanada (163 milliárd hordó) és Irak (145 milliárd hordó) követi.
Az egyes országok kitermelési kapacitását és exportját politikai és gazdasági tényezők befolyásolják, így Venezuela hiába birtokolja a legnagyobb tartalékot, a szankciók miatt nem fért fel a legnagyobb exportőrök listájára. Irán helyzetét szintén a büntetőintézkedések nehezítik, míg Irak a vezetésen belüli csatározások, a bürokratikus fejetlenség és a geopolitikai feszültségek miatt termel kevesebbet.
Líbia Afrika legnagyobb bizonyított olajkészletével rendelkezik, de az országot két kormány irányítja. A kettős hatalom és az egymást követő politikai válságok miatt az instabil észak-afrikai országban napi 1,2 millió hordót fekete aranyat termelnek ki, ami elmarad a legnagyobb olajkitermelő államok teljesítményétől.
A legtöbb olajat az Egyesült Államok, Szaúd-Arábia és Oroszország termeli ki. Az adatok rávilágítanak arra, hogy a szén-dioxid-mentesítésére irányuló erőfeszítések ellenére az olaj továbbra is a világ egyik legfontosabb erőforrása maradt. Az energiahordozót viszonylag kevés ország aknázza ki, ami továbbra is jelentős gazdasági és politikai előnyöket jelent az érintett államoknak.
Mindent boríthat az antarktiszi olaj?
A jövőben azonban alaposan átrajzolhatja az olajpiacot a tavaly felfedezett antarktiszi fekete arany. A feltárt tartalékok mintegy 511 milliárd hordónyi olajat tartalmaznak, ami az Északi-tenger elmúlt 50 évi kitermelésének mintegy tízszeresét teszi ki és jóval meghaladja Venezuela készletét.
Jelenleg hét ország – Argentína, Ausztrália, Chile, Franciaország, Új-Zéland, Norvégia és az Egyesült Királyság – tart igényt különböző területekre a fagyos kontinensen, azonban az igényeket más országok, köztük az Egyesült Államok, Kína és Oroszország sem ismeri el.
Az Antarktiszt az 1959. decemberben aláírt antarktiszi szerződés szabályozza, amely kimondja, hogy a terület egyetlen országnak sem a tulajdona, a régiót a békének és a tudománynak szentelt kontinensként jelölte ki. Ennek értelmében az Antarktiszon tilos a bányászat és az olajtermelés is. A szerződés 2048-ban lesz újratárgyalva.
Bár a klímaváltozás miatt az Antarktisz egyre gyorsabban olvad, a több kilométer mély jégtakaró várhatóan még évszázadokig nem fog eltűnni, így nagy kérdés, hogy a jövőben megéri-e bármelyik országnak kitermelni a régióban található olajat.
A világ legnagyobb, bizonyított olajkészleteivel rendelkező országok listája:
- Venezuela (303 milliárd hordó)
- Szaúd-Arábia (267 milliárd hordó)
- Irán (209 milliárd hordó)
- Kanada (163 milliárd hordó)
- Irak (145 milliárd hordó)
- Egyesült Arab Emírségek (113 milliárd hordó)
- Kuvait (102 milliárd hordó)
- Oroszország (80 milliárd hordó)
- Egyesült Államok (74 milliárd hordó)
- Líbia (48 milliárd hordó)
Az orosz olaj stabilizálja Észak-Koreát
Oroszország közvetlenül Észak-Koreának szállít olajat, ez az első dokumentált, közvetlen tengeri szállítmány Oroszországból 2017 óta, amikor az ENSZ Biztonsági Tanácsa szankciókkal sújtotta Phenjant. Azt nem tudni, hogy a remeteállam pontosan mivel és mennyit fizet Moszkvának: az elemzők szerint Észak-Korea diszkontáron veheti az olajat, vagy lőszerekért cserébe kapja.