Öveket becsatolni, ez durva lesz: borulhatnak az üzemanyagárak, hétfőn minden kiderül – Magyarország az amerikai–kínai összecsapásra figyel

Az amerikai–kínai kereskedelmi háború az egész világgazdaságot lelassíthatja, ami először az üzemanyagárakban lehet érzékelhető. Az olajárak több mint négyhavi mélypontra zuhantak, miközben a forint tartja magát a dollárral szemben.
K. B. G.
2025.10.10, 19:52
Frissítve: 2025.10.10, 19:57

Újraindulhat a vámháború Kína és az Egyesült Államok között, miután pénteken előbb Peking bővítette ki a kritikus nyersanyagok, köztük a ritkaföldfémek kivitelére vonatkozó korlátozásokat, majd Donald Trump amerikai elnök helyezett kilátásba óriási vámokat Kínával szemben.

olajár, MOL, tankolás, benzinkút, benzin, üzemanyag
Olajár: Amerika és Kína háborújának örülhetnek az autósok / Fotó: Székelyhidi Balázs

Mindent borít a vámháború, zuhannak az olajárak is

A kereskedelmi feszültség a két szuperhatalom között a világgazdaságra is kihatással lehet, és a piacok szerint egyáltalán nem pozitív értelemben, ráadásul Trump még Hszi Csin-ping kínai elnökkel közelgő találkozóját is lemondhatja, amitől sokan várták a feszültség oldódását a két ország között. Rövid távon ugyanakkor az autósok akár jól is járhatnak, hiszen az általános zuhanás a piacokon az olaj árát sem kímélte, 

az Európában meghatározó Brent olajfajta hordónkénti ára például közel négyszázalékos zuhanás után, hordónként 63 dollár alá esett, miközben a forintárfolyam stabil maradt a dollárral szemben.

A Brent május vége óta nem volt ilyen olcsó, noha az olajpiacot már így is jókora túlkínálat jellemzi, ami tovább növekedhet a világgazdaság lelassulása esetén, amivel a kereskedelmi háború kiújulása fenyeget. Rövid távon tehát olcsóbbak lehetnek az üzemanyagok a benzinkutakon, a szerb olajtársaság, a NIS ellen hatályba lépett amerikai szankciók ellenére, ugyanakkor a világkereskedelem lelassulása hazánk számára is okozhat gazdasági nehézségeket, így kérészéletűnek bizonyulhat az olcsó üzemanyag okozta öröm.

Mit lép az OPEC az olajárak zuhanására?

Az olajárak zuhanása a kőolaj-exportáló országok szövetségét, az OPEC-et is lépéskényszerbe hozhatja, különösen, ha tartósnak bizonyul a béke a Közel-Keleten, hiszen a geopolitikai kockázat kiárazódása a térségben ugyancsak nyomást gyakorolhat a nyersanyag árára.

Az Egyesült Államok és Kína tavaszi csörtéje során mind a két ország már-már embargónak megfelelő, 100 százalékos szint fölé emelte a másik féllel szemben a vámokat, ám májusban úgy tűnt, a két ország képes lesz szót érteni egymással, és az is felmerült, hogy hamarosan személyesen is találkozhat Trump és Hszi, amitől sokan várták a kereskedelmi feszültségek enyhülését.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
756 cikk

 

