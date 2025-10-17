Itt a válasz a szankciókra – váratlant húzott Oroszország, szigorú kvótákat vezetne be Moszkva
A kőolajmező-szolgáltatási munkákhoz szükséges felszereléseket bele kell venni azoknak a termékeknek a listájába, amelyekre vonatkozik a nemzeti beszerzési rendszer, amely előnyöket biztosít az orosz szállítóknak – mondta Denisz Manturov első miniszterelnök-helyettes a kőolaj- és gázipari berendezések importhelyettesítéséről szóló koordinációs tanács ülésének megnyitásakor.
Az Interfax szerint Manturov a váltás mellett javasolta kvóták bevezetését, azaz
minden cégnek előírnák, hogy mennyi orosz gyártmányú berendezést, felszerelést kell használnia a geológiai olajfeltárási munkák során.
A hazai megoldások iránti kereslet bővítése az üzemanyag- és energetikai szektorban lesz a koordinációs tanács csütörtöki ülésének tárgya – hangsúlyozta Manturov.
Ebben a kontextusban fontos kiterjeszteni a nemzeti rendszert a kőolajmező-szolgáltatási munkák felszereléseire. Valamint kvótát kellene bevezetni az orosz termékek használatára vonatkozóan
– mondta. Emlékeztetett arra, hogy az Új Nukleáris és Energetikai Technológiák nemzeti projekt 2030-ig 90 százalékos technológiai szuverenitás elérését irányozza elő a kőolaj- és gáziparban.
Az ukránok folyamatosan az olaj-infrastruktúrát támadják
Zelenszkij szerint a fegyverük hatásosabb a nyugati szankcióknál. Az orosz olaj-infrastruktúra elleni ukrán dróntámadások már érezhető hatással vannak az orosz olajiparra. A Transznyefty szerint, ha a kritikus kikötők és finomítók további károkat szenvednek, Oroszországnak csökkentenie kell az olajkitermelést.
Ezzel az ország költségvetésének egyik legfőbb bevételi forrása apadhat.
Az oroszországi Transznyefty arra figyelmeztette az olajtermelőket, hogy csökkenteniük kellhet a termelést a kritikus exportkikötők és finomítók elleni ukrán dróntámadások miatt – tudta meg a Reuters három iparági személytől.
Az ukránok augusztus óta fokozták az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat, hogy lassítsák az oroszok előretörését a fronton. Ukrajna egyben arra is törekszik, hogy csökkentse Oroszország bevételeit, hogy azzal is a tárgyalóasztalhoz kényszerítse a Kremlt a háború lezárásához.
Ukrajnai katonai tisztviselők és orosz iparági források szerint az ukrán drónok legalább tíz finomítóban tettek kárt, amivel Oroszország finomítókapacitása ideiglenesen közel egyötödével csökkent. Az ukránok ezzel egy időben megrongálták a Balti-tenger két vezető kikötőjét, Ust-Lugát és Primorszkot is.