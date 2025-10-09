Deviza
Aláírták: Amerika rátette a kezét a világ egyik legnagyobb olajmezőjére, elátkozott helyen van – ezért páratlan kincs a Majnoon

Két év kihagyás után visszatér Irakba az ExxonMobil. Most a cég előzetes megállapodást írt alá az iraki kormánnyal a Majnoon olajmező fejlesztéséről. A világ egyik legnagyobb olajipari vállalata újra pozíciót foglal a Közel-Keleten, miközben Irak a termelés bővítésével és a nyugati partnerek visszacsábításával igyekszik megerősíteni helyét az energiapolitikai térképen.
VG
2025.10.09, 06:20

Kétévnyi távollét után újra belép az iraki energiapiacra az ExxonMobil, a világ egyik legnagyobb olajipari vállalata. A texasi székhelyű óriás most előzetes megállapodást írt alá az iraki olajminisztériummal, a Basra Oil Companyval és a SOMO-val (State Oil Marketing Organization), mely megalapozza a dél-iraki Majnoon olajmező fejlesztését és az ország olajexport-infrastruktúrájának bővítését.

Amerika rátette a kezét a világ egyik legnagyobb olajmezőjére, csak nagyon rossz helyen van – ezért páratlan kincs a Majnoon
Amerika rátette a kezét a világ egyik legnagyobb olajmezőjére, csak nagyon rossz helyen van – ezért páratlan kincs a Majnoon  / Fotó: AFP

A lépés mérföldkőnek számít, hiszen az Exxon 2024 elején vonult ki korábbi projektjéből, a West Qurna-1 olajmezőről, miután a nehézkes szerződési feltételek, a politikai bizonytalanság és az alacsony nyereségesség miatt nem látta biztosítottnak a hosszú távú működést. Most azonban a cég – részben az iraki kormány új, kedvezőbb feltételeket kínáló energiapolitikájának köszönhetően – ismét lehetőséget lát az országban.

Új korszak kezdődik a Majnoon olajmezőn

A Majnoon mező Irak egyik legnagyobb olajlelőhelye, több mint 38 milliárd hordónyi becsült olajtartalékkal. A Basrától mintegy 60 kilométerre fekvő terület évek óta a világ olajóriásainak figyelmét élvezi: a Shell például 2017-ig dolgozott itt, ám a kormányzati profitmegosztás körüli viták miatt végül kivonult – írja a Bloomberg.

Az Exxon mostani megállapodása profitmegosztási és exportjogokat is tartalmaz, valamint terveket az iraki déli exportinfrastruktúra 

– például a kikötők és tárolók – modernizálására. Négy, a tárgyalásokat ismerő forrás szerint a SOMO külön szerződést köt az Exxonnal, hogy tárolókapacitást biztosítson Ázsiában, valószínűleg Szingapúrban, ahol az amerikai vállalat már működtet logisztikai létesítményeket.

Az iraki kormány a megállapodást a nemzetközi együttműködés és az amerikai kapcsolatok erősítéseként értelmezi. „Ezek a megállapodások politikai súllyal is bírnak, hiszen Bagdad ezzel jelzi, hogy újra kiegyensúlyozottabb viszonyt akar kialakítani a Nyugattal” – mondta Muwafaq Abbas, a Basra Oil Company korábbi vezetője és olajipari elemző.

Irak nagy tervei az olajtermeléssel

Irak a világ egyik legnagyobb ismert olaj- és gázkészletével rendelkezik, és a második legnagyobb termelő az OPEC-en belül. A kormány ambiciózus célt tűzött ki: 

a jelenlegi 4 millió hordó/nap termelést 2029-re 6 millióra növelné. 

Az ország egykor akár 12 millió hordós napi termelést is megcélzott, de ezt évtizedek óta hátráltatják a bürokratikus akadályok, a korrupció, az infrastruktúra hiányosságai és a politikai feszültségek.

A mostani megállapodás nemcsak a termelés növelését segítheti, hanem az export bővítését és diverzifikálását is. Irak szeptemberben már megállapodást kötött a kurd regionális kormánnyal és több nemzetközi olajvállalattal, hogy újraindítsák a Törökországon keresztüli olajexportot, melyet 2023-ban politikai viták miatt függesztettek fel.

Az ExxonMobil közleményében megerősítette, hogy „az iraki olajminisztériummal közösen dolgozik a feltárási, fejlesztési és olajmarketing-lehetőségek felmérésén”. A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta: 

a megállapodás még nem kötelező erejű,

és a tényleges termelés megkezdéséig többévnyi technikai és kereskedelmi előkészítés szükséges.

A Majnoon mezőn a legnagyobb kihívás továbbra is a vízellátás és a mezőnyomás fenntartása, mivel az iraki olajkutak nagy része vízbefecskendezéses technológiával működik. Az Exxon várhatóan komplex műszaki vizsgálatokat és beruházásokat végez majd, mielőtt ténylegesen megkezdené a kitermelést.

