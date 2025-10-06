Deviza
EUR/HUF388.8 +0.16% USD/HUF332.12 +0.2% GBP/HUF447.83 +0.58% CHF/HUF417.71 +0.46% PLN/HUF91.44 +0.19% RON/HUF76.42 +0.14% CZK/HUF15.99 -0.1% EUR/HUF388.8 +0.16% USD/HUF332.12 +0.2% GBP/HUF447.83 +0.58% CHF/HUF417.71 +0.46% PLN/HUF91.44 +0.19% RON/HUF76.42 +0.14% CZK/HUF15.99 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kereskedelmi háború
Meloni
olasz tészta
Trump
vámháború

Legérzékenyebb pontján forrázta le Olaszországot az Egyesült Államok: kitört a tésztaháború

Az amerikai elnök úgy látszik, nem fogy ki az ötletekből. Trump bejelentése szerint januártól több mint 90 százalékos vámot vet ki az olasz tészta behozatalára.
D. GY.
2025.10.06., 19:03

Az Európai Bizottság támogatásáról biztosította Rómát, miután az Egyesült Államok azzal fenyegette meg a Barillát és más olasz gyártókat, hogy akár 92 százalékos vámokat vet ki rájuk az úgynevezett „olasztészta-dömping” miatt. 

Barilla olasz tészta
Olasz tészta a polcokon – de mi lesz, ha az USA 92 százalék vámot vet ki rá? / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az amerikai kereskedelmi minisztérium előzetes vizsgálata szerint 13 olasz tésztagyártó vállalattal szemben – köztük a Barillával, valamint prémium márkákkal, mint La Molisana és Pastificio Lucio Garofalo – dömpingellenes vámok bevezetése indokolt. 

  • Az intézkedések januárban lépnének életbe, és a 
  • Donald Trump amerikai elnök által minden európai importra már korábban kivetett 15 százalékos vám tetejébe jönnének, 
  • így a prémium olasz tészták összesített vámtétele elérhetné a 107 százalékot.

Meloni küzd az olasz tészta vámterheinek csökkentéséért

Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya panaszt nyújtott be Washingtonban és az Európai Bizottságnál is, amely az EU nevében intézi a kereskedelempolitikai ügyeket. 

Az Európai Bizottság az olasz kormánnyal szoros együttműködésben tárgyal az Egyesült Államokkal az ügyben, és szükség esetén be fog avatkozni 

idézi a Financial Times Olof Gillt, az Európai Bizottság kereskedelmi szóvivőjét.

Brüsszel akár a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO) is panaszt tehet az Egyesült Államok ellen, ha megalapozatlannak tartja a vádakat. Bár az USA ritkán tartja be a WTO-döntéseket, Brüsszel győzelme esetén a szervezet megtorló intézkedéseket hozhatna.

Az olasz Coldiretti – egyik legbefolyásosabb olasz agráripari szervezet – arra figyelmeztetett, hogy 

a vámok „végzetes csapást” mérnének az olasz tésztagyártókra, miközben az amerikai fogyasztók számára is áremelkedést okoznának. 

A szervezet szerint a vámok az Egyesült Államokba irányuló olasz száraztészta exportjának mintegy felét érintenék. 

A tervezett amerikai intézkedések tovább súlyosbíthatnák Olaszország élelmiszer- és borkivitelének gondjait az ország legnagyobb exportpiacán, ami már így is visszafogja a gazdasági növekedést. 

Az amerikai dömpingvádak elfogadhatatlanok, és Trump tervét szolgálják, hogy a termelést az Egyesült Államokba telepítse 

– mondta Ettore Prandini, a Coldiretti elnöke.

Meloni kormánya – amely baráti kapcsolatokat ápol a Trump-adminisztrációval – azon dolgozik, hogy meggyőzze Washingtont a döntés módosításáról, amely az olasz tészta amerikai importjának 2023 júliusa és 2024 júniusa közötti időszakát vizsgáló tanulmányra épült.

Összeült a nagy olasztészta-munkacsoport

Antonio Tajani olasz külügyminiszter elmondta, hogy létrehoztak egy külön munkacsoportot, amely összehangolja az együttműködést Brüsszellel, az amerikai hatóságokkal és az érintett tésztagyártókkal.

„Az olasz tészta minősége nem dömping” – írta Tajani a közösségi médiában, hozzátéve, hogy folytatni fogja az erőfeszítéseket „a hamisított olasz termékek elleni küzdelemben”. 

Az Egyesült Államok 2024-ben mintegy 671 millió euró értékben importált tésztát Olaszországból, ugyanakkor maga is jelentős tésztaexportőr főleg Kanadába és Japánba szállítanak az ottani gyártók. 

A Barilla egyébként az Egyesült Államokban is rendelkezik jelentős gyártókapacitással, amelyet a tervezett vámok nem érintenének. 

Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
746 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
10 perc
Európai Bizottság

Ursula von der Leyen össztűz alatt az Európai Parlamentben: csak kapkodta a fejét, Weber mentette meg – „Hol volt Orbán Viktor?”

A bizottság elnöke igyekezett az egység fontosságát hangsúlyozni, miközben Manfred Weber az utolsó pillanatban állt ki mellette.
2 perc
vasút

Új piacon hódít a magyar magánvasútcég

Hosszú távon és egyre több országban rendezkedik be a CER.
2 perc
energiaválság

Egy uniós államban akkora az energiafélelem, hogy keményen büntetik a fűtést – több ezer euróba kerülhet néhány fok

Máris fogyóban vannak a téli gáztartalékok.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu