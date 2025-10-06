Legérzékenyebb pontján forrázta le Olaszországot az Egyesült Államok: kitört a tésztaháború

Az Európai Bizottság támogatásáról biztosította Rómát, miután az Egyesült Államok azzal fenyegette meg a Barillát és más olasz gyártókat, hogy akár 92 százalékos vámokat vet ki rájuk az úgynevezett „olasztészta-dömping” miatt.
Az amerikai kereskedelmi minisztérium előzetes vizsgálata szerint 13 olasz tésztagyártó vállalattal szemben – köztük a Barillával, valamint prémium márkákkal, mint La Molisana és Pastificio Lucio Garofalo – dömpingellenes vámok bevezetése indokolt.
Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya panaszt nyújtott be Washingtonban és az Európai Bizottságnál is, amely az EU nevében intézi a kereskedelempolitikai ügyeket.
Az Európai Bizottság az olasz kormánnyal szoros együttműködésben tárgyal az Egyesült Államokkal az ügyben, és szükség esetén be fog avatkozni
– idézi a Financial Times Olof Gillt, az Európai Bizottság kereskedelmi szóvivőjét.
Brüsszel akár a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO) is panaszt tehet az Egyesült Államok ellen, ha megalapozatlannak tartja a vádakat. Bár az USA ritkán tartja be a WTO-döntéseket, Brüsszel győzelme esetén a szervezet megtorló intézkedéseket hozhatna.
Az olasz Coldiretti – egyik legbefolyásosabb olasz agráripari szervezet – arra figyelmeztetett, hogy
a vámok „végzetes csapást” mérnének az olasz tésztagyártókra, miközben az amerikai fogyasztók számára is áremelkedést okoznának.
A szervezet szerint a vámok az Egyesült Államokba irányuló olasz száraztészta exportjának mintegy felét érintenék.
A tervezett amerikai intézkedések tovább súlyosbíthatnák Olaszország élelmiszer- és borkivitelének gondjait az ország legnagyobb exportpiacán, ami már így is visszafogja a gazdasági növekedést.
Az amerikai dömpingvádak elfogadhatatlanok, és Trump tervét szolgálják, hogy a termelést az Egyesült Államokba telepítse
– mondta Ettore Prandini, a Coldiretti elnöke.
Meloni kormánya – amely baráti kapcsolatokat ápol a Trump-adminisztrációval – azon dolgozik, hogy meggyőzze Washingtont a döntés módosításáról, amely az olasz tészta amerikai importjának 2023 júliusa és 2024 júniusa közötti időszakát vizsgáló tanulmányra épült.
Antonio Tajani olasz külügyminiszter elmondta, hogy létrehoztak egy külön munkacsoportot, amely összehangolja az együttműködést Brüsszellel, az amerikai hatóságokkal és az érintett tésztagyártókkal.
„Az olasz tészta minősége nem dömping” – írta Tajani a közösségi médiában, hozzátéve, hogy folytatni fogja az erőfeszítéseket „a hamisított olasz termékek elleni küzdelemben”.
Az Egyesült Államok 2024-ben mintegy 671 millió euró értékben importált tésztát Olaszországból, ugyanakkor maga is jelentős tésztaexportőr főleg Kanadába és Japánba szállítanak az ottani gyártók.
A Barilla egyébként az Egyesült Államokban is rendelkezik jelentős gyártókapacitással, amelyet a tervezett vámok nem érintenének.
