Nincs reklám, mégis milliárdokat hoz: így működik az OnlyFans-gazdaság – senki sem jár rosszul, de az adóhatóság figyel

A közösségi médiában már nem a lájkok, hanem a dollárok számítanak. Az OnlyFans a fizetős tartalmak piacán valóságos aranybányává vált: évente több milliárd dollár áramlik rajta keresztül a készítők és a rajongók között, a platform pedig mindössze a jutalékból él.
Zováthi Domokos
2025.10.21., 07:33

Az előfizetéses tartalompiac egyik legnagyobb szereplője, az OnlyFans 2024-ben ismét rekordévet zárt. A vállalat éves forgalma meghaladta a 7,2 milliárd dollárt, ami 9 százalékos növekedés 2023-hoz képest.

OnlyFans Photo Illustration Onlyfans
Az Onlyfans húszszázalékos jutalékot tart meg minden tranzakció után / Fotó: NurPhoto via AFP

A brit központú cég üzleti modellje egyedülálló a digitális platformok között: nem hirdetéseket futtat, hanem a felhasználói befizetésekből él.

A pénz útja: 80 százalék a tartalomgyártóknak

Az OnlyFans bevételének forrása a rajongók költése, amely három fő elemből áll:

  1. havi előfizetésekből,
  2. fizetős üzenetekből és videókból,
  3. valamint borravalókból.

A platform 20 százalékos jutalékot tart meg minden tranzakció után, a maradék 80 százalék közvetlenül a tartalomkészítők számláján landol.

A cég legfrissebb beszámolója szerint 2024-ben több mint 5,8 milliárd dollárt fizetett ki alkotóinak. Ez azt jelenti, hogy a platform működése tisztán jutalékalapú, reklámbevétel nélkül is stabilan nyereséges.

Hirdetésmentes az Onlyfans modellje

Az OnlyFans bevétele – vagyis a 20 százalékos jutalék – 1,3–1,4 milliárd dollár körül alakult, az adózás előtti eredmény pedig elérte a 684 millió dollárt. Az üzleti modell különlegessége, hogy miközben a legtöbb közösségi médiaóriás, mint például

reklámokra épít, az OnlyFans teljesen közvetlen fizetésekre alapozza a működését. A rendszerben nincs külső hirdetés, így a platform nem értékesíti felhasználói adatait, és nem támaszkodik hirdetői bevételekre sem. Ez egyben transzparens üzleti modell, ahol minden dollár bevétel forrása a közönség.

Nő a forgalom, de óriási a jövedelmi szakadék

A 7,2 milliárd dolláros rajongói költés mögött több tízmillió aktív felhasználó áll. A cég adatai szerint ugyanakkor a bevételek eloszlása rendkívül egyenlőtlen: míg a top 1 százalékba tartozó alkotók éves szinten milliós nagyságrendű összegeket keresnek, a középmezőnyben lévők havi átlagban 180 dollárt – mintegy 60 ezer forintot – visznek haza.

Ez az egyenlőtlenség a digitális gazdaság más szegmenseiben is megfigyelhető, ám az OnlyFans esetében különösen látványos, hiszen a bevétel

  • a tartalom
  • és a személyes márka

közvetlen függvénye.

Adózás az OnlyFans-jövedelemből Magyarországon

Az OnlyFans-bevétel minden országban adóköteles jövedelemnek számít, így Magyarországon is. A magyar adórezidensek esetében az online platformról származó bevételek után

15 százalékos személyi jövedelemadót kell fizetni, vállalkozói formától függően pedig további közterhek is felmerülhetnek.

A tartalomgyártók az adóalapból elszámolhatják a tevékenységükhöz kapcsolódó költségeket – például technikai eszközöket, stúdióbérlést, internet- és szoftverdíjakat –, amennyiben egyéni vállalkozóként működnek.

Mivel az Európai Unió DAC7-es irányelve értelmében a platformok kötelesek jelenteni a felhasználók bevételeit az adóhatóságoknak, a jövedelem eltitkolása ma már szinte lehetetlen. Több magyar tartalomkészítő katás vagy átalányadózós formában vallja be a bevételét, de az optimális adózási mód kiválasztásához szakértő könyvelő bevonása ajánlott.

Új iparág született

A platform az elmúlt években az úgynevezett „creator economy” zászlóshajójává vált. A cég tulajdonosa, Leonid Radvinsky 2021 óta több mint 1,8 milliárd dollár osztalékot vett ki a vállalatból, ami jól jelzi az üzleti modell jövedelmezőségét.

A tartalomkészítői gazdaság piaca globálisan gyorsan nő: az elemzők szerint 2030-ra meghaladhatja a 480 milliárd dollárt, amelyben az OnlyFans továbbra is vezető szereplő maradhat – főként az előfizetéses, közvetlen rajongói bevételekre épülő modell miatt.

Mi az a creator economy?

A creator economy, vagyis alkotói gazdaság az online tartalomkészítőkre épülő új iparágat jelöli. Ebbe a körbe tartoznak azok a független videósok, streamerek, podcasterek, írók és digitális művészek, akik közvetlenül a közönségüktől szereznek bevételt előfizetések, támogatások vagy jutalékok formájában.
A modell alapja, hogy a közvetítő szereplők – például a hirdetők vagy a kiadók – helyett a rajongók finanszírozzák a tartalmat. Ez a rendszer a YouTube, a Patreon vagy az OnlyFans esetében is bevett gyakorlat.
Nemzetközi becslések szerint a creator economy piaca 2024-ben 250–300 milliárd dollárra tehető, és 2030-ra akár 480 milliárd dollárra is nőhet. A trend a digitális munkavégzés egyik leggyorsabban bővülő szegmense, amely új megélhetési formát kínál a fiatal generációknak – de egyben adózási és szabályozási kihívásokat is hoz magával.

