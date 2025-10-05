Meghozta döntését az OPEC+, nincs nagy meglepetés: napi 137 ezer hordót dobtak rá a kitermelésre

Az OPEC+ novembertől napi 137 ezer hordóval emeli az olajkitermelést, mint ahogyan ezt októberben is teszi. Az olajkartell idén eddig több mint 2,7 millió hordóval növelte kitermelési céljait, ami a globális kereslet mintegy 2,5 százalékának felel meg – írj a Reuters a szervezet vasárnapi közlésére hivatkozva.

Meghozta döntését az OPEC+, Trump újból örülhet / Fotó: Science Photo Library via AFP

Az OPEC+ nyolc országa vasárnap ülésezett. A döntésük a többévnyi kitermeléscsökkentést követő irányváltást szolgálja. A céljuk, hogy visszaszerezzék a piaci részesedésüket a riválisoktól, például az amerikai palaolaj-termelőktől.

A Brent ára pénteken 65 dollár alá esett hordónként, mivel a legtöbb elemző túlkínálatot vár az idei negyedik negyedévre és 2026-ra is a lassabb kereslet és a növekvő amerikai kínálat miatt.

Az olajárak jelenleg a májusi 60 dollár feletti szintnél magasabban, de a 82 dolláros idei csúcs alatt mozognak.

Az OPEC azt is közölte, hogy a globális gazdasági kilátások stabilak, a piaci fundamentumok pedig egészségesek az alacsony olajkészletek miatt.

Az OPEC+ növelései elmaradtak a vállalt mértéktől, mivel a legtöbb tag már kapacitásának maximumán termel – jegyezték meg elemzők.

Összefeszült Oroszország és Szaúd-Arábia az olajkitermelés mértékén

A találkozó előtt Oroszország és Szaúd-Arábia, a csoport két legnagyobb termelője eltérő álláspontot képviselt – közölték a források a hírügynökséggel.

Oroszország a mérsékelt, októberihez hasonló növelést szorgalmazta, hogy elkerüljék az árak gyors csökkenését, valamint mert a szankciók miatt amúgy is nehézségekbe ütközne a termelés növelése.

Szaúd-Arábia ezzel szemben a dupláját, háromszorosát vagy akár négyszeresét is szívesebben látta volna – azaz 274 ezer, 411 ezer vagy 548 ezer hordót naponta.

Az arab ország gyorsabban akar piaci részesedést szerezni.

Az OPEC+, azaz a 12 OPEC- és 10 társult ország kitermeléscsökkentése márciusban érte el csúcspontját, összesen napi 5,85 millió hordóval. A csökkentés három elemből állt:

önkéntes alapon 2,2 millió hordóból,

nyolc tag által vállalt 1,65 millióból, valamint

a teljes csoport által vállalt további 2 millióból.

A nyolc ország legközelebb november 2-án találkoznak.