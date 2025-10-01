Kiszivárgott: Orbán Viktor megakadályozta az EU-csúcson, hogy Brüsszel piszkos trükkel felvegye Ukrajnát az EU-ba – ezt tudjuk eddig

Elsőként a politico számolt be arról, hogy a portugál politikus javaslata szerint módosítások szükségesek az EU szabályaiban annak megfelelően, hogy a hivatalos csatlakozási tárgyalások a vezetők minősített többségének támogatásával kezdődhessenek, ahelyett, hogy egyhangú beleegyezést igényelnének. António Costa azért folyamodott ehhez a megoldáshoz, mert a magyar miniszterelnök sorra vétózta meg az Ukrajna EU-csatlakozását érintő kezdeményezéseket.
Orbán Viktor volt az egyik azon kevés Európai Uniós vezető közül, aki hozzászólt a javaslathoz, legfőképpen azért, hogy elutasítsa azt – nyilatkozta a diplomata.
A magyar miniszterelnök az EU-ban az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal legszorosabban együttműködő vezető, azonban más fővárosok is osztják az egyhangúság eltörlésével szembeni ellenállását – főként azért, hogy megőrizzék vétójogukat az EU Tanácsában.
