Kiszivárgott: Orbán Viktor megakadályozta az EU-csúcson, hogy Brüsszel piszkos trükkel felvegye Ukrajnát az EU-ba – ezt tudjuk eddig

António Costa, az Európai Tanács elnöke előterjesztette az EU-vezetőknek az bővítésről szóló minősített többségi szavazásról szóló ötletét, de azt Orbán Viktor magyar miniszterelnök gyorsan elutasította. Az október 1-jén tartandó EU-csúcstól Volodimir Zelenszkij és néhány Európai Uniós vezető is valós eredményeket vár.
Csókási Annamária
2025.10.01, 21:43
Frissítve: 2025.10.01, 21:48

Elsőként a politico számolt be arról, hogy a portugál politikus javaslata szerint módosítások szükségesek az EU szabályaiban annak megfelelően, hogy a hivatalos csatlakozási tárgyalások a vezetők minősített többségének támogatásával kezdődhessenek, ahelyett, hogy egyhangú beleegyezést igényelnének. António Costa azért folyamodott ehhez a megoldáshoz, mert a magyar miniszterelnök sorra vétózta meg az Ukrajna EU-csatlakozását érintő kezdeményezéseket.
 

Orbán Viktor volt az egyik azon kevés Európai Uniós vezető közül, aki hozzászólt a javaslathoz, legfőképpen azért, hogy elutasítsa azt – nyilatkozta a diplomata.


A magyar miniszterelnök az EU-ban az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal legszorosabban együttműködő vezető, azonban más fővárosok is osztják az egyhangúság eltörlésével szembeni ellenállását – főként azért, hogy megőrizzék vétójogukat az EU Tanácsában.

 

