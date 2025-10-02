Orbán Viktor: Az Európai Unió elhatározta, hogy háborúba megy – a ketrecharc folytatódott, akkora a baj, hogy a kormánypártokhoz fordul a miniszterelnök

Frissülő cikkünk...
„Nehéz nap volt tegnap és a mai nap sem lesz könnyű, lényegében minden, ami az asztalon van, az háborús javaslat. Minden a háborúról szól" – árulta el újságírói kérdésre Orbán Viktor miniszterelnök a koppenghágai EU-csúcs második napján.
Kijelentette: az unió elhatározta, hogy háborúba megy, ráadásul tegnap bemutattak egy tervet, arról hogyan lehet legyőzni az oroszokat. A miniszterelnök bejelentette: a Fideszhez fordul, hogy aláírást gyűjtsenek Brüsszel háborús tervei ellen.
A kormányfőt arról is kérdezték, hogy az Európai Uniónak kész terve van, hogy megkerüljék Orbán Viktor vétóját Ukrajna vonatkozásában és élesítés előtt az ET elnökének fegyvere. Orbán Viktor közölte, „előterjesztettek egy javaslatot, ami azt tartalmazza, hogy a jogi környezetet meg akarják változtatni: a megnyitása fejezetnek (Ukrajna tagjelölti státusza – a szerk.) ne követeljen egyhangúságot, a lezárásnál pedig megmaradjon az egyhangúság. Ahhoz, hogy ezt megváltoztassuk, szintén egyhangúság kell."
Ehhez én nem járulok hozzá, így ez meghalt.
Orbán Viktor szokatlan helyről kaphat támogatást abban, hogy megakadályozza Ukrajna EU-csatlakozását. Mások mellett a francia elnök, Emmanuel Macron is ott állhat mögötte. Az Európai Unió vezetői, köztük az ukrán csatlakozást maximálisan sürgető Ursula von der Leyen, bizonyára nem örülnek az új szövetségeseknek.
Megismételte álláspontját az uniós gazdaság erőfölényéről az orosz gazdasággal szemben. A miniszterelnök szerint az EU-s GDP óriási, az orosz kisebb, ezért szerinte nincsen kiszolgáltatva a szövetség Vlagyimir Putyinéknak, ami a gazdaságot illeti.
A miniszterelnök interjút adott a Patriótának a koppenhágai csúcs után. Orbán Viktor elmondta, hogy kemény viták voltak az orosz–ukrán háború ügyében és Ukrajna európai integrációjának kérdésében – írja a Magyar Nemzet.
„Rosszabb volt, mint egy hagyományos ketrecharc”, mivel több oldalról is érték támadások Magyarországot.
A miniszterelnök szerint komoly vitája volt a horvátokkal, a bizottsággal és a németekkel is a háború ügyében.
Orbán Viktor korábban beszámolt arról, hogy különböző módszerekkel próbálják rávenni Magyarországot az ukrán csatlakozás támogatására, de ő ezt nem teszi meg. „26-an akarják Ukrajnát fölvenni, mi meg nem akarjuk, és mi a tárgyalások megkezdését sem engedjük meg”.
Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát, viszont helyette stratégiai partnerséget ajánl neki.
„Mi nem akarjuk magára hagyni Ukrajnát, de a tagság az megengedhetetlen. Most úgy viselkednek, mintha ők diktálnának. Mi lesz, hogyha tagok lesznek? Tehát mi nem akarunk az ukránokkal együtt lenni, mert ez azt jelentené, hogy az ukránok behozzák a háborút az Unióba, a pénzt meg kiviszik az Unióból Ukrajnába. Ez a legrosszabb, ami történhet Magyarországgal, ezt mi nem támogatjuk.”
Ma is Koppenhágára figyel a világ: az európai kontinens országainak vezetői, az Európai Politikai Közösség (EPK) hetedik ülése következik. A szervezet célja, hogy az EU-tagállamok mellett a környező országok vezetőit is egy asztalhoz ültesse – írja az Origo.
A vezetők arra fognak összpontosítani, hogy miként lehet megerősíteni Ukrajnát,
illetve az általános európai biztonsági helyzetet, valamint hogy hogyan lehet Európát erősebbé és biztonságosabbá tenni a jelenlegi geopolitikai helyzetben – áll az Európai Tanács hivatalos tájékoztatójában.
A plenáris ülést követően kerekasztal-megbeszélésekre kerül majd sor, amelyek középpontjában az európai biztonsági helyzet különböző aspektusai fognak állni, beleértve a következőket:
