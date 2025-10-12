Brutális üzenetet küldött Putyin az oligarcháknak: előbb-utóbb mindenki sorra kerül – Ausztriába menekültek a milliárdosok, a vagyonuk már az orosz államé

Az Ausztriába menekült milliárdosok vállalatát Oroszország bevételévé nyilvánították, miután 2007 óta osztrák földön élnek a tulajdonosok — közöte a TASZSZ.

Oroszországban már javában zajlik az európában élő milliárdosok cégeinek államosítása. / Fotó: AnnaStills / shutterstock(Képünk illusztráció)

A jekatyerinburgi bíróság Oroszország bevételévé nyilvánította az Obkommunenergo energetikai vállalatot. A TASZSZ értesülései szerint Artyom Bikov és Alekszandr Bobrov vállalatának elkobzásáról született döntés.

A főügyészség adatai szerint az üzletemberek által az Obkommunenergo vállalat alapjain létrehozott STS Corporation cég monopóliumot szerzett a vízellátás, az energiaellátás és a hulladékszállítás területén Kurgan, Szverdlovszk és Tyumen régiókban, valamint a Himpari és Dzsambalai autonóm körzetekben is, amely jelentős vagyonfelhalmozódást hozott a tulajdonosoknak. A vállalkozók 2007-ben megszerezték az osztrák állampolgárságot és Európába költöztek.

Számos vállalat hozza innentől az orosz államnak a pénzt

Az ügyben 14 személy és 20 vállalat érintett, köztük Oleg Csemesov, a szverdlovszki terület alelnöke is. Szeptember 25-én a szverdlovszki terület kormányzója, Denisz Pasler felmentette Csemesovot a helyettes kormányzó tisztségéből. Őt is letartóztatták a Sverdlovszkij terület kormányzata által kiosztott támogatások eltérítésével kapcsolatos büntetőügyben.

Az ex-tisztviselő feleségének és testvérének ingatlanjai, köztük lakások, nem lakóépületnek számító épületek, irodaházak és házak is biztosítási intézkedések alá kerültek. A korlátozások más vagyontárgyakra is kiterjedtek, köztük három autóra – egy Audi A8 L-re, egy Mercedes GLS 400D-re és Mercedes 4MATIC-ra.