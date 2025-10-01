Moldova elnöke, Maia Sandu megoldást szeretne találni az orosz katonák Dnyeszter Menti Köztársaság (Transznisztria) területéről történő kivonásár – közölte a Newsmaker című moldovai lap.

Maia Sandu pár nappal a választás után az orosz fegyveres erők fenyegetésének megoldásán dolgozik / Fotó: Anadolu via AFP

„Megoldást kell találni arra, hogy az orosz hadsereg békés úton hagyja el országunk területét” – jelentette ki Sandu. Elmondta, hogy

a moldáv hatóságoknak van egy gazdasági tervük a régió reintegrációjára,

amelynek célja többek között az, hogy a Dnyeszteren túli lakosok is meglássák: Moldovában magasabb életszínvonalon élhetnek, mint a jelenlegi körülményeik között.

Az oroszok is reagáltak a moldáv fenyegetésre

Maia Sandu a megválasztását követő napokban mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy konfliktusokat keltsen mind a Dnyeszteren, mind Moldovában – jelentette ki Alekszandr Csepa, az orosz parlament külügyi bizottságának első helyettese. Így válaszolt a politikus felhívására, hogy vonják ki az orosz csapatokat.

A békés megoldáshoz két fél szükséges

Korábban Sandu felszólította, hogy békés úton találjanak megoldást az orosz katonáknak a Dnyeszter Menti Köztársaság (Transznisztria) területéről történő kivonására.

Erről közvetlenül a választások előtt hallottunk, amikor [Sandu] a választások lemondásával és az ukrán kontingens Moldovába való bevonásával fenyegetőzött, illetve segítségért fordult a NATO-hoz. Ma ez a nyomás a Dnyeszter Menti Köztársaságon csak egy kísérlet a konfliktus provokálására. Mi pedig tudjuk, hogy a titkosszolgálatok hogyan tudnak konfliktust szítani, és ezt a konfliktust a korlátozott létszámú orosz kontingensre kenni, amely főként a Dnyeszteren élő, kettős állampolgárságú polgárokból áll

– osztotta meg az orosz képviselő.

A Cselekvés és Szolidaritás Európa felé tartana

Előtte kiderült, hogy Sandu pártja, a Cselekvés és Szolidaritás (PAS) két képviselőt vesztett a választások után. Az egyik távozó képviselő szerint ő és a másik, a választásoktól visszalépő képviselő megállapodtak a PAS-szal, hogy csak azért kerülnek fel a választási listára, hogy folytassák Moldova proeurópai politikáját.