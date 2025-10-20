Deviza
EUR/HUF389.26 -0.04% USD/HUF333.67 -0.1% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF420.7 -0.04% PLN/HUF91.8 +0.12% RON/HUF76.52 -0.03% CZK/HUF16.02 -0.03% EUR/HUF389.26 -0.04% USD/HUF333.67 -0.1% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF420.7 -0.04% PLN/HUF91.8 +0.12% RON/HUF76.52 -0.03% CZK/HUF16.02 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
energiabiztonság
Magyarország
Szijjártó Péter
Szlovákia
orosz gáz
Európai Unió

Az EU végleg eldöntötte: ma kicsinálják Magyarországot és Szlovákiát, elzárják az orosz gázt előlük – most minden Szijjártó Péteren múlik

Hivatalosan nem szankciókat vezetne be Brüsszel, hanem kerülőúton tiltaná meg a vásárlásokat. Az orosz gáz kitiltása az unióból Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát veszélyezteti.
K. B. G.
2025.10.20., 07:36

Bár, szemben a kőolajjal és a szénnel, az orosz földgáz ellen az Európai Unió mindeddig nem vezetett be szankciókat, az orosz nyersanyag európai importja erősen visszaszorult az Északi Áramlat leállítása majd felrobbantása vagy épp a Lengyelországon keresztül futó Dszamal gázvezeték és az ukrán tranzit leállítása miatt. Ennek eredményeképp az orosz földgáz már csak cseppfolyósított formában (LNG) és a Török Áramlat vezetéken érkezik a kontinensre, miközben az orosz gáz aránya az európai piacon 45 százalékról 13 százalékra csökkent.

Gas flow at minimum at Eustream gas facility near Ukrainian border
Az orosz gáz betiltására készül Brüsszel / Fotó: Anadolu via AFP

Brüsszel végleg elvágná az orosz gáz útját

Brüsszel azonban ma már az utolsó lehetőségeket is el kívánja vágni az orosz gáz előtt, így egy olyan kereskedelmi intézkedés bevezetését szorgalmazza, mely jövőre a rövid távú, 2027-től pedig a hosszú távú szerződéseken alapuló szállításokat is megakadályozná. A javaslat két fő ellenzője, Magyarország és Szlovákia amellett érvel, hogy a lépés veszélybe sodorná az energiabiztonságukat, valamint áremelkedéshez vezetne.

Azonban, mint az a Politico összefoglalójából kiderül, az Európai Bizottság REPowerEU nevű javaslata kereskedelmi intézkedés lenne, ami nem egyhangúságot csak minősített többséget igényel. Hétfőn ezért várhatóan a döntésre az uniós energiaügyi miniszterek rábólintanak majd, noha a Magyarországot a luxemburgi ülésen képviselő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a döntés megakadályozását ígérte útnak indulása előtt.

A javaslat elfogadása esetén Robert Fico szlovák miniszterelnök azt ígérte, hogy megvétózza az EU legújabb, 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, 

ám egyelőre úgy tűnik, Brüsszel hajthatatlan. 

Az MVM-et 2036-ig köti hosszú távú szerződés az orosz gáz vásárlására, amit több szezonális, rövidebb kontraktus is kiegészít, míg a szlovák SPP szerződése 2034-ig szól. Szijjártó Péter beszámolója szerint ugyancsak hétfőn az uniós külügyminiszterek is tanácskoznak Luxemburgban, ahol Ukrajna támogatása is napirenden lesz, míg az energiatanács ülésén kerül szóba a leválás az orosz olajról és gázról, ami a tárcavezető szerint az energiaellátásunk biztonságát is tönkre tenné.

Megdobná az árakat az uniós javaslat

Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari szakértője ugyan némiképp árnyalta a döntés következményeit, de azt is jelezte, hogy 

egy 5-10 százalékos emelkedés a gáz árában benne van a pakliban. 

Ugyanakkor úgy vélte, hogy ennek 40 százaléka talán ellensúlyozható a tranzitdíjak csökkentésével.

Mindeközben az MVM is újabb szerződéseket köt az ellátás biztosítása érdekében, és a szakember szerint Magyarország akár Nyugat-Európa vagy Görögország irányából is vásárolhat LNG-t, valamint a 2027-től startoló romániai termelésből is részesülhet.

Az uniós tisztviselők, úgy tűnik, nem fognak meghátrálni a kérdésben, azzal érvelnek, hogy az orosz energiáról való leválás kérdése nem tegnap merült fel, így Magyarországnak és Szlovákiának volt elegendő ideje a szükséges lépések megtételére.

Ebből viszont az is következik, hogy nem feltétlenül veszi figyelembe az árkérdést, tehát a drágulást, illetve az elhatározásukat az sem írja felül, hogy az orosz gáz kiiktatása egyben masszív ellátásbiztonsági kockázatot okoz Magyarországnak és Szlovákiának is.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12187 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Románia

Már Erdélyben is tombol a német autóipar válsága: bejelentette a tömeges leépítést a Magyarországon is működő világcég

Egyre súlyosabb a német autóipar válsága.
4 perc
kamatadó

TBSZ: már fájdalmas érvágást is jelenthet az idő előtti feltörés – akár az állampapírok is adókötelessé válhatnak

Év végi befektetési döntés előtt érdemes kétszer is meggondolni, hová tesszük a pénzünket.
9 perc
arany

Optimista a részvénypiac az amerikai gyorsjelentési szezonnal kapcsolatban, ráadásul kamatcsökkentési várakozások is hajtják az indexeket

Teljes fordulatszámra kapcsol a gyorsjelentési szezon a héten a Wall Streeten, a befektetők optimisták. A részvénypiac szárnyalását az egyre erősödő kamatcsökkentési várakozások is fokozzák.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu