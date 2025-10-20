Az EU végleg eldöntötte: ma kicsinálják Magyarországot és Szlovákiát, elzárják az orosz gázt előlük – most minden Szijjártó Péteren múlik

Bár, szemben a kőolajjal és a szénnel, az orosz földgáz ellen az Európai Unió mindeddig nem vezetett be szankciókat, az orosz nyersanyag európai importja erősen visszaszorult az Északi Áramlat leállítása majd felrobbantása vagy épp a Lengyelországon keresztül futó Dszamal gázvezeték és az ukrán tranzit leállítása miatt. Ennek eredményeképp az orosz földgáz már csak cseppfolyósított formában (LNG) és a Török Áramlat vezetéken érkezik a kontinensre, miközben az orosz gáz aránya az európai piacon 45 százalékról 13 százalékra csökkent.

Az orosz gáz betiltására készül Brüsszel / Fotó: Anadolu via AFP

Brüsszel végleg elvágná az orosz gáz útját

Brüsszel azonban ma már az utolsó lehetőségeket is el kívánja vágni az orosz gáz előtt, így egy olyan kereskedelmi intézkedés bevezetését szorgalmazza, mely jövőre a rövid távú, 2027-től pedig a hosszú távú szerződéseken alapuló szállításokat is megakadályozná. A javaslat két fő ellenzője, Magyarország és Szlovákia amellett érvel, hogy a lépés veszélybe sodorná az energiabiztonságukat, valamint áremelkedéshez vezetne.

Azonban, mint az a Politico összefoglalójából kiderül, az Európai Bizottság REPowerEU nevű javaslata kereskedelmi intézkedés lenne, ami nem egyhangúságot csak minősített többséget igényel. Hétfőn ezért várhatóan a döntésre az uniós energiaügyi miniszterek rábólintanak majd, noha a Magyarországot a luxemburgi ülésen képviselő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a döntés megakadályozását ígérte útnak indulása előtt.

A javaslat elfogadása esetén Robert Fico szlovák miniszterelnök azt ígérte, hogy megvétózza az EU legújabb, 19. szankciós csomagját Oroszország ellen,

ám egyelőre úgy tűnik, Brüsszel hajthatatlan.

Az MVM-et 2036-ig köti hosszú távú szerződés az orosz gáz vásárlására, amit több szezonális, rövidebb kontraktus is kiegészít, míg a szlovák SPP szerződése 2034-ig szól. Szijjártó Péter beszámolója szerint ugyancsak hétfőn az uniós külügyminiszterek is tanácskoznak Luxemburgban, ahol Ukrajna támogatása is napirenden lesz, míg az energiatanács ülésén kerül szóba a leválás az orosz olajról és gázról, ami a tárcavezető szerint az energiaellátásunk biztonságát is tönkre tenné.