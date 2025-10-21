Végveszélyben Oroszország egyik legnagyobb gyára, nincs párja a világon: a Boeing teszi tönkre
Oroszország legnagyobb titángyártója, a VSMPO-Avisma december 1-jétől az alkalmazottai egy részét négynapos munkahétre, azaz részmunkaidőre állítja át — közölte a Moscow Times.
Ahogy korábban megírtuk, a legnagyobb orosz vállalatok kénytelenek csökkenteni a munkaidőt vagy a dolgozók számát, hogy megbirkózzanak a hazai kereslet elapadásával és az export meredek zuhanásával. Az ukrajnai háború és a nyugati szankciók súlya alatt még az orosz ipar óriásai is kezdenek összeomlani.
A VSMPO-Avisma a leépítési tervét az operatív stabilitás megőrzése érdekében szükségesnek nevezte. A vállalat vezetése kijelentette, hogy ez lehetővé teszi
- a munkatársi gárda megtartását,
- a piac helyreállítására való felkészülést
- és az alkalmazottak számára kiegészítő képzés felajánlását.
A rövidített munkahét egészen 2026. május 31-ig lesz érvényben,
és főként az adminisztratív személyzetet érinti, akik nem vesznek részt a kulcsfontosságú gyártási folyamatokban. Az új helyzet ellenére a vállalat továbbra is teljesíti minden kötelezettségét ügyfelei és partnerei felé, megőrizve vezető pozícióját a titán világpiacán, amelyben az orosz cég jelentős partnere a repülőgépgyártó Boeing.
Csakhogy a gyár dolgozói panaszkodtak, hogy október óta nincs munkájuk.
Júniusban Vlagyimir Putyin orosz elnök fokozott érdeklődéssel fordult a VSMPO-Avisma ügye iránt. Szergej Csemesov, a vállalatot ellenőrző Rostek állami vállalat vezetője beszámolt róla, hogy a kapacitás nem teljes mértékben van kihasználva.
Természetesen elsősorban a saját vállalkozásainknak – repülőgépgyáraknak, helikoptergyáraknak – dolgozunk. De mivel az amerikaiak kivonultak, a Boeinggal közös vállalkozásunk leállt, ezért a termelés volumene csökkent
– magyarázta Csemesov.
Zuhanó bevételek, a versenyképesség elvesztése
A VSMPO-Avisma a világ legnagyobb titángyártója, amely Oroszországban a fémtermelés 90 százalékát adja. A vállalat teljes technológiai ciklussal rendelkezik: a nyersanyag feldolgozásától a magas fokú mechanikai megmunkálással készült késztermékek gyártásáig. 2025 első hat hónapjában a vállalat bevétele 49,33 milliárd rubelre csökkent, szemben az egy évvel korábbi 59,61 milliárd rubellel. A nettó nyereség csaknem hatodára, 12,39 milliárd rubelről 2,14 milliárd rubelre zuhant.
A bányászat is nehéz helyzetbe került
A bányászati, közlekedési és gépipari szektorban már korábban legalább nyolc orosz vállalat csökkentette a munkahét hosszát, hogy a gazdasági lassulás, a belső kereslet stagnálása és az export visszaesése miatt költségeket takarítson meg anélkül, hogy alkalmazottakat bocsátana el. Köztük van a cementgyártó Cementros, a gyémántgyártó Alrosa, a vasúti monopólium RZD, a Gorkovszkij Autógyár (GAZ), a Kamaz és az AvtoVAZ. Azt is közölték, hogy hasonló döntést hozott a többi között a Cseljabinszki Elektrometallurgiai Kombinát (CEMK) is.