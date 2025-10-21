Végveszélyben Oroszország egyik legnagyobb gyára, nincs párja a világon: a Boeing teszi tönkre

Oroszország legnagyobb titángyártója, a VSMPO-Avisma december 1-jétől az alkalmazottai egy részét négynapos munkahétre, azaz részmunkaidőre állítja át — közölte a Moscow Times.

Az orosz titángyártót a Boeing taszíthatta jelenlegi helyzetébe / Fotó: Shutterstock

Ahogy korábban megírtuk, a legnagyobb orosz vállalatok kénytelenek csökkenteni a munkaidőt vagy a dolgozók számát, hogy megbirkózzanak a hazai kereslet elapadásával és az export meredek zuhanásával. Az ukrajnai háború és a nyugati szankciók súlya alatt még az orosz ipar óriásai is kezdenek összeomlani.

A VSMPO-Avisma a leépítési tervét az operatív stabilitás megőrzése érdekében szükségesnek nevezte. A vállalat vezetése kijelentette, hogy ez lehetővé teszi

a munkatársi gárda megtartását,

a piac helyreállítására való felkészülést

és az alkalmazottak számára kiegészítő képzés felajánlását.

A rövidített munkahét egészen 2026. május 31-ig lesz érvényben,

és főként az adminisztratív személyzetet érinti, akik nem vesznek részt a kulcsfontosságú gyártási folyamatokban. Az új helyzet ellenére a vállalat továbbra is teljesíti minden kötelezettségét ügyfelei és partnerei felé, megőrizve vezető pozícióját a titán világpiacán, amelyben az orosz cég jelentős partnere a repülőgépgyártó Boeing.

Csakhogy a gyár dolgozói panaszkodtak, hogy október óta nincs munkájuk.

Júniusban Vlagyimir Putyin orosz elnök fokozott érdeklődéssel fordult a VSMPO-Avisma ügye iránt. Szergej Csemesov, a vállalatot ellenőrző Rostek állami vállalat vezetője beszámolt róla, hogy a kapacitás nem teljes mértékben van kihasználva.

Természetesen elsősorban a saját vállalkozásainknak – repülőgépgyáraknak, helikoptergyáraknak – dolgozunk. De mivel az amerikaiak kivonultak, a Boeinggal közös vállalkozásunk leállt, ezért a termelés volumene csökkent

– magyarázta Csemesov.

Zuhanó bevételek, a versenyképesség elvesztése

A VSMPO-Avisma a világ legnagyobb titángyártója, amely Oroszországban a fémtermelés 90 százalékát adja. A vállalat teljes technológiai ciklussal rendelkezik: a nyersanyag feldolgozásától a magas fokú mechanikai megmunkálással készült késztermékek gyártásáig. 2025 első hat hónapjában a vállalat bevétele 49,33 milliárd rubelre csökkent, szemben az egy évvel korábbi 59,61 milliárd rubellel. A nettó nyereség csaknem hatodára, 12,39 milliárd rubelről 2,14 milliárd rubelre zuhant.