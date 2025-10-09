Deviza
EUR/HUF391.08 -0.08% USD/HUF338.64 +0.61% GBP/HUF449.84 -0.27% CHF/HUF419.46 -0.08% PLN/HUF91.87 -0.14% RON/HUF76.72 -0.2% CZK/HUF16.05 -0.08% EUR/HUF391.08 -0.08% USD/HUF338.64 +0.61% GBP/HUF449.84 -0.27% CHF/HUF419.46 -0.08% PLN/HUF91.87 -0.14% RON/HUF76.72 -0.2% CZK/HUF16.05 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,386.48 -0.42% MTELEKOM1,772 -1.56% MOL2,754 -0.36% OTP29,670 -1.1% RICHTER10,410 +1.17% OPUS539 +1.32% ANY7,240 -1.63% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,535.13 +0.23% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,188.67 -0.44% BUX101,386.48 -0.42% MTELEKOM1,772 -1.56% MOL2,754 -0.36% OTP29,670 -1.1% RICHTER10,410 +1.17% OPUS539 +1.32% ANY7,240 -1.63% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,535.13 +0.23% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,188.67 -0.44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
nyugati szankciók
orosz gazdaság
hadigazdasági
négynapos munkahét
ukrajnai háború
csoportos létszámleépítés

Eddig bírta az orosz hadigazdaság: az ipari óriások sorra jelentik be a leépítéseket – van, ahol a négynapos munkahetet is bevezették

A legnagyobb orosz vállalatok kénytelenek csökkenteni a munkaidőt vagy a dolgozók számát, hogy megbirkózzanak a hazai kereslet elapadásával és az export meredek zuhanásával. Az ukrajnai háború és a nyugati szankciók súlya alatt még az orosz ipar óriásai is kezdenek összeomlani.
VG
2025.10.09., 19:49

A legnagyobb orosz vállalatok kénytelenek csökkenteni a munkaidőt vagy a dolgozók számát, hogy megbirkózzanak a hazai kereslet elapadásával és az export meredek zuhanásával. Az ukrajnai háború és a nyugati szankciók súlya alatt még az orosz ipar óriásai is kezdenek összeomlani.

orosz ipar
Az ukrajnai háború és a nyugati szankciók súlya alatt még az orosz ipar óriásai is kezdenek összeomlani / Fotó: AFP

Az orosz gazdasági problémák már a dolgozók munkaidején is meglátszanak: a vasúttól a gyémántbányákig a legnagyobb ipari szereplők kénytelenek rövidíteni a munkahetet, vagy ideiglenesen elbocsátani dolgozókat.

A Cemros, az ország legnagyobb cementgyártója például négynapos munkahétre állt át az év végéig, hogy megtartsa 13 ezer alkalmazottját, miközben visszaesett a hazai építőipari kereslet, valamint nőtt a cementimport Kínából, Iránból és Fehéroroszországból.

Válságidőben ez egy létfontosságú intézkedés. Itt nemcsak a cégek túlélése, hanem teljes szektorok és így az orosz gazdaság fennmaradása a tét

– mondta a Cemros szóvivője, Sergej Koskin. Az iparági források szerint hasonló lépéseket tett a Gorkij Autógyár, a Kamaz és az Avtovaz is, miközben a vasút és a szén-, fém- és gyémántipar több vállalata is csökkentette a munkaórákat vagy a termelést.

A háttérben a gyenge belső kereslet, a magas kamatok, az erős rubel, a szankciók és az olcsó kínai importok kombinációja áll, miközben a GDP-növekedés idén várhatóan mindössze 1 százalék körül alakul.

Az állami statisztikák szerint a munkanélküliség rekordalacsony, 2,1 százalék, ugyanakkor a fizetési elmaradások augusztus végére 1,64 milliárd rubelre nőttek, több mint háromszorosára az előző év azonos időszakához képest.

Az orosz ipar régi motorosai sem bírják a nyomást

Az ipari válság különösen érezhető a szén- és acéliparban. A Reuters értesülései szerint Szibériában, a Kuznyecki-medencében már 18 bányát zártak be, és a Mechel szénvállalat több bányáját leállította, miközben a dolgozók fizetése csökkent.

Az acéliparban a nagy gyárak egyelőre elkerülik a négynapos munkahét bevezetését, de a kiegészítő személyzetet folyamatosan csökkentik.

A jelek szerint a kormány kénytelen lesz célzott támogatásokkal, adóhalasztásokkal és szállítási kedvezményekkel enyhíteni a válságot, ahogy korábban is tette a 2008–2009-es globális pénzügyi válság és a 2022-es háborús helyzet idején. A kérdés most az, hogy a háborús gazdaság milyen gyorsan tud alkalmazkodni, és mennyire képes fenntartani a régiók ipari munkahelyeit a következő hónapokban.

Oroszország pánikban: leállást jelentett be az egyik legnagyobb járműgyár – utolérte őket az Európában pusztító válság

Lassul Oroszország autóipara, miközben a védelmi kiadásokra egyre többet fordít a kormány. Az orosz járműpiac egy újabb eleme jelentett be termeléslassítást.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12131 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
állami támogatás

Bezárt az amerikai óriásgyár Magyarországon: máris itt a fordulat, új befektető vásárolhatja meg a legendás üzemet – ezt tudjuk most

A 9,5 milliárd forintra árazott ipari komplexum a város gazdasági újraindításának kulcsa lehet, és a jelek szerint a kormányzati befektetési program is célkeresztbe vette a térséget.
2 perc
ammóniavezeték

Az ukránok megtalálták az oroszok gyenge pontját – az atomerőművek támadása után most gyilkos gázt szabadíthatnak az emberiségre

A drónterror után most a vegyi hadviselés is realitássá vált a fronton.
9 perc
Aleksandar Vucic

Rendkívüli bejelentést tett a tévében az elnök: ennyi volt, Horvátország megszakította az olajszállítást – néhány hete maradt hátra Szerbiának

Aleksandar Vucic ugyanakkor hozzátette: a kőolajszármazékokból elegendő tartalék áll rendelkezésre, 2025 végéig kitart a készlet.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu