Nagy nap Brüsszelben: áttörés történt az orosz olaj és gáz európai betiltásában, mindenki boldog – ez vár Magyarországra és Szlovákiára

Az Európai Unió újabb lépést tett afelé, hogy végleg megszabaduljon az orosz energiahordozóktól. Az uniós országok nagykövetei szerdán zöld utat adtak annak a törvénytervezetnek, amely 2028-ig teljesen kivezeti az orosz olajat és gázt az európai piacról. A döntés a jogszabály első politikai akadályát hárította el, mielőtt az október 20-i miniszteri ülésen hivatalosan is szavaznak róla.

Az uniós nagykövetek jóváhagyták azt a törvényjavaslatot, amely 2028-ig megszüntetné az orosz olaj- és gázimportot / Fotó: AFP

A javaslat célja, hogy fokozatosan elvágja a Kremlt attól a bevételi forrástól, amely az ukrajnai háborút finanszírozza.

Ha a terv életbe lép, 2026 januárjától nem köthetők új gázszerződések Oroszországgal, júniustól megszűnnek a rövid távú megállapodások, 2028 elejére pedig a hosszú távú szerződések is kifutnának.

A tagállamok túlnyomó többsége már jelezte támogatását, így a javaslat várhatóan könnyedén átmegy a miniszteri tanácson is – kivéve Magyarországot és Szlovákiát. A jogszabály szerint nekik 2028-ig nemzeti kivezetési terveket kell kidolgozniuk.

Az uniós gázimport mintegy tizenkét százaléka ma még mindig Oroszországból származik – a háború előtt ez az arány negyvenöt százalék volt. A brüsszeli tervek tehát az európai energiapolitika egyik legnagyobb fordulatát jelentenék az elmúlt évtizedekben.

A háttérben azonban technikai részletekről még folyik az egyeztetés. A Reuters értesülései alapján egyes tagállamok – köztük Franciaország és Olaszország – azt szeretnék, ha az Európába érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítmányokat már előzetesen engedélyeznék, mások szerint viszont elég, ha a vámhatóságok a kikötőkben ellenőrzik az eredetüket, hogy kiszűrjék az orosz forrású tételeket.

Újabb szankciós támadás készül az orosz olaj- és gázimport ellen

A mostani terv mellett Brüsszel egy külön szankciócsomagot is előkészít, amely már 2027-től betiltaná az orosz LNG behozatalát. Ez a lépés egy évvel előrehozná az orosz energiahordozók teljes európai tiltását.

Ha a tagállamok október 20-án jóváhagyják a jogszabályt, az EU hivatalosan is nekiláthat az orosz energiafüggőség felszámolásának. Ezzel lezárulhat Európa több évtizedes korszaka, amelyben Moszkva gázcsövein át biztosította a kontinens energiabiztonságát.