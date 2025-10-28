Erre nem volt felkészülve Putyin, olyan gyors az összeomlás: újabb ország támadta hátba, nem viszik el többé az orosz olajat a tankerhajói

A nemzetközi szankciók új hulláma érzékenyen érintette az orosz olajexportot: a görög hajótársaságok – melyek eddig a nyugati kikötőkből induló orosz nyersolaj harmadát szállították – tömegesen vonulnak ki az üzletből. A döntés hátterében az Egyesült Államok új szankciós intézkedései állnak, melyeket Donald Trump kormánya vezetett be az orosz olajipari óriások, a Rosznyefty és a Lukoil ellen.

Trump szankciói felborították az olajpiacot – elpártoltak az orosz olajtól a görög hajósok / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Ekonomicsna Pravda szerint a görög tankerflotta az elmúlt hónapokban még havi 10-20 millió hordó orosz olajat szállított külföldre, ám október végére ez a volumen gyakorlatilag a töredékére esett vissza. A görög hajótulajdonosok óvatosabbá váltak, mivel az új amerikai korlátozások pénzügyi és biztosítási kockázatokat is jelentenek, és egyre nehezebb a fizetések lebonyolítása a szankcionált cégekkel.

Az orosz olajexport így egyre inkább az úgynevezett „árnyékflotta” hajóira támaszkodik – ezek jellemzően kevésbé átlátható tulajdonosi hátterű, régebbi tankerek, melyek gyakran harmadik országok zászlaja alatt közlekednek. Az átrendeződés hatására a szállítási díjak is megugrottak: az Urals típusú kőolaj szállítása a balti kikötőkből, például Primorszkból vagy Uszt-Lugából az indiai piacokra már meghaladja a 8 millió dollárt rakományonként, szemben a hónap eleji 7 millióval.

Egyes hajózási vállalatok ennél is magasabb, akár tízmillió dolláros fuvardíjat kérnek egyetlen útért.

A drágulás oka, hogy az Egyesült Államok mellett az Európai Unió is szigorított a korlátozásokon. A 19. szankciós csomag keretében Brüsszel újabb 117 hajót vett fel a tiltólistára, így már 558 olyan tanker tartozik a „fekete flotta” kategóriába, melyek részt vettek az orosz olajszállításban a korábbi embargókat megkerülve.

A mostani amerikai intézkedések különösen súlyosak, hiszen a Rosznyefty és a Lukoil együttesen Oroszország olajtermelésének csaknem felét adja, és minden második exportált hordó tőlük származik. A két vállalat blokkoló szankció alá került, ami a külföldi partnerek számára teljes tiltást jelent minden pénzügyi és logisztikai együttműködésre.