Németország a tűzzel játszik, ugyanis újra napirendre került az orosz Rosznyeft németországi érdekeltségeinek államosítása, miután az Egyesült Államok szankciókat vezetett be az orosz olajipari vállalattal szemben. Nem először merült fel a németekben a Rosznyeft államosítása, most viszont időt kaptak egy ilyen nagy horderejű döntésre azzal, hogy az Egyesült Államok hat hónapos mentességet adott a német leányvállalatnak. Berlinnek most rendeznie kell a vitatott tulajdonjogi kérdéseket.

Németország időt kapott, de az orosz olaj kérdése továbbra is nyomás alatt tartja Berlint – merész lépés lenne a teljes államosítás / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Évek óta nagy kérdés, mit kezdjenek az orosz olajipari vállalattal

Az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) szerdán adta ki a hivatalos engedélyt, mely 2026. április 29-ig marad érvényben. A döntés hátterében az a helyzet áll, hogy

a német Rosznyeft-érdekeltségeket Berlin 2022-ben, az ukrajnai háború kitörése után lefoglalta, és azóta is állami vagyonkezelés alatt tartja.

Az elmúlt hetekben a német kormány intenzív diplomáciai egyeztetéseket folytatott Washingtonnal, miután több bank és partnercég is jelezte: a szankciók miatt megszüntetné kapcsolatát a vállalattal, ami ellátási zavarokat okozhatott volna Németországban.

A Bloomberg értesülései szerint az Egyesült Államok már a hét elején jelezte Berlinnek, hogy kész ideiglenes mentességet biztosítani, ha Németország ígéretet tesz a hosszú távú megoldás kidolgozására. A német kormány eddig többször is meghosszabbította a Rosneft Deutschland ideiglenes vagyonkezelését, mely jelenleg 2025. március 10-én járna le. Bár Berlin próbált egyezségre jutni Moszkvával a németországi érdekeltségek eladásáról, a katari befektetőkkel folytatott tárgyalások végül árkülönbségek miatt meghiúsultak.

Bátor lépés lenne Berlintől az államosítás

A Rosneft Deutschland három német olajfinomítóban rendelkezik részesedéssel, köztük a PCK Raffinerie schwedti üzemében, mely kulcsfontosságú a Berlin környéki üzemanyag-ellátásban. Együttesen ezek a létesítmények Németország finomítókapacitásának mintegy 12 százalékát adják, így működésük stratégiai jelentőségű. A német kormány egészen idáig tartózkodott a teljes államosítástól, attól tartva, hogy az orosz fél megtorló lépésekkel válaszolhat a német cégek oroszországi érdekeltségei ellen.