Putyin végignézni és semmit sem tehet: összeomlott az orosz olaj ára, máris óriási kedvezménnyel kínálják - így se biztos, hogy megveszi bárki

Már a kínai finomítók is elfordultak az orosz olajtól, így az ESPO spot eladására ezen a héten hordónként 50 centes diszkonttal került sor az ICE Brent benchmarkhoz képest. A múlt héten még 1 dolláros prémiummal árazták az orosz fajtát. Azóta azonban a Sinopec is lemondott néhány szállítmányt, miután az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Rosneft és a Lukoil ellen - írja a Bloomberg.

Szinte senki sem veszi már az orosz olajat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Washington lépése az Európai Unió Oroszország energiakereskedelmére vonatkozó szigorúbb korlátozásait követte,

és a múlt héten a határidős referenciaértékek emelkedését eredményezte, mivel a feldolgozók alternatív hordókat kereshetnek.

Az ESPO-t mind Kína állami tulajdonú finomítói, mind az ország magántulajdonban lévő kisebb feldolgozói is kedvelték. Ezek egyébként eddig vásárolták az iráni olajat is – az amerikai szankciók ellenére.

A kisebb magánfinomítók jellemzően napi 800 000 hordó orosz távol-keleti nyersolajat dolgoznak fel, beleértve az ESPO-t, valamint a Sokol és a Sakhalin Blend olajokat, és ez a kereslet „továbbra is erős marad”

– állítja a Vortexa. Az azonban most nem világos, hogy át tudják-e venni a későbbiekben a nagyok által visszamondott szállítmányokat.

Az amerikai Rosneft és Lukoil elleni szankciók voltak az első jelentős korlátozások az orosz kőolajiparban Donald Trump elnök Fehér Házba való visszatérése óta. Az ügyhöz közel álló tisztviselők szerint a kormányzat terve az, hogy drágábbá és kockázatosabbá tegye Moszkva kereskedelmét, de a globális árak ugrásszerű növekedése nélkül.

A görög hajók sem viszik már az orosz olajat



A nemzetközi szankciók új hulláma érzékenyen érintette az orosz olajexportot: a görög hajótársaságok – melyek eddig a nyugati kikötőkből induló orosz nyersolaj harmadát szállították – tömegesen vonulnak ki az üzletből. A döntés hátterében az Egyesült Államok új szankciós intézkedései állnak, melyeket Donald Trump kormánya vezetett be az orosz olajipari óriások, a Rosznyefty és a Lukoil ellen. Az Ekonomicsna Pravda szerint

a görög tankerflotta az elmúlt hónapokban még havi 10-20 millió hordó orosz olajat szállított külföldre, ám október végére ez a volumen gyakorlatilag a töredékére esett vissza.

A görög hajótulajdonosok óvatosabbá váltak, mivel az új amerikai korlátozások pénzügyi és biztosítási kockázatokat is jelentenek, és egyre nehezebb a fizetések lebonyolítása a szankcionált cégekkel.

Az orosz olajexport így egyre inkább az úgynevezett „árnyékflotta” hajóira támaszkodik

– ezek jellemzően kevésbé átlátható tulajdonosi hátterű, régebbi tankerek, melyek gyakran harmadik országok zászlaja alatt közlekednek. Az átrendeződés hatására a szállítási díjak is megugrottak: az Urals típusú kőolaj szállítása a balti kikötőkből, például Primorszkból vagy Uszt-Lugából az indiai piacokra már meghaladja a 8 millió dollárt rakományonként, szemben a hónap eleji 7 millióval.