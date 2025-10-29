Pánikszerűen importálják a dízelt és a kerozint Európába az újabb orosz szankciók miatt
Rekordot dönt az eddigi adatok szerint a dízel és a kerozin európai importja, a kereskedők ugyanis sietnek felkészülni a télre és az újabb orosz szankciók hatályba lépésére. Az egyik fő dízelexportőr India, amelynek a kivitele már szeptemberben is 20 százalékkal megugrott, októberben pedig tovább emelkedett.
A Kpler árupiaci adatszolgáltató cég számításai szerint október 1. és 20. között majdnem 1,9 millió hordó dízel és kerozin érkezett az Európai Unió tagországainak a kikötőibe többek között
- Indiából,
- Szaúd-Arábiából
- és az Egyesült Államokból.
Ha ez így folytatódik, akkor havi rekordot dönt az EU ebben a két árutételben – ismertette az adatokat a Bloomberg.
Az EU 2028-ig megszüntetné az orosz olaj- és gázimportot, de az ukrajnai háború kezdete óta fokozatosan egyre inkább más országokból szerzi be az üzemanyagot. India például évek óta busás haszonnal adja el az olcsó orosz olajból feldolgozott energiahordozókat.
Az ország teljes dízelexportja 20 százalékkal emelkedett szeptemberben, az EU-ba irányuló pedig napi 291 ezer hordóval csúcsot döntött a The Hindu Business Line tudósítása szerint.
Októberben már napi 362 ezer hordó indiai dízel érkezett a blokkba, ami
a teljes import mintegy 20 százaléka,
és várhatóan ezen a szinten marad az év fennmaradó részében. Egészen 2026. január 21-ig, amikor hatályba lép a 18. uniós szankciós csomag, amely megtiltja orosz kőolajból harmadik ország által feldolgozott termék importját.
Az újabb orosz szankciók megrázhatják az ellátási láncot
A hamarosan életbe lépő korlátozás ismét megrázhatja a 27-ek ellátási láncait, ráadásul olyan időszakban, amikor a dízelre nem csupán a teherautók, a nehézgépek és a mozdonyok üzemeltetéséhez, hanem a fűtési időszakban is szükség van.
A helyzetet tovább bonyolítják Donald Trump amerikai elnök szankciói a két legnagyobb orosz olajcég, a Rosznyefty és a Lukoil ellen. A két vállalat adja a teljes globális olajtermelés mintegy 5 százalékát, a piac azonban nem esett pánikba, gyors emelkedés után stabilizálódott az olaj világpiaci ára.
Bár a két legnagyobb vásárló, Kína és India kénytelen lesz visszafogni a kereskedelmet, az utóbbi legnagyobb finomítója, az Indian Oil kedden közölte, hogy
nem fog teljesen leállni az orosz olaj vásárlásával.
„Abszolút folytatjuk az orosz nyersolaj vásárlását, miközben betartjuk a szankciókat. Az orosz nyersolaj nem tartozik a szankciók hatálya alá. A szankciók a szervezeteket és a hajózási társaságokat érintik” – hangsúlyozta a Reuters tudósítása szerint Anudzs Dzsain pénzügyi igazgató a vállalati eredmény közzétételét követő elemzői konferenciahíváson.
Az Európai Bizottság a szóvivője szerint nem látja veszélyben az üzemanyag-ellátást, és Brüsszel figyelemmel követi a helyzetet. A BTA bolgár hírügynökség tudósítása szerint a szóvivő arra is emlékeztetett, hogy az uniós szabályok kötelezővé teszik 90 napra elegendő üzemanyag tartalékolását.